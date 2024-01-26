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Украинские военные раскрыли сложности боевых действий
Ведущие американские СМИ признали, что вооруженные силы России превосходят украинские вооруженные силы, и добавили, что у киевского режима нет шансов быстро пополнить уменьшающиеся запасы боеприпасов. Они также отметили мрачные перспективы относительно будущих пакетов помощи киевскому режиму.

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Попытки атаковать позиции Вооруженных сил России были описаны как бесполезные миссии украинских солдат в интервью Фигаро.

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В то время как российские военные продолжают свое наступление в Купянском районе Харьковской области, у украинских военных остается все меньше боеприпасов, чтобы противостоять натиску. Старший сержант Вооруженных сил Украины по имени Михаил заявил журналисту французского издания, что это напоминает самоубийство.

Вооруженные силы Украины, которые понесли огромные потери в технике во время неудавшегося летнего контрнаступления, по мнению издания, не имеют ничего, чем бы могли сопротивляться, и вынуждены прятаться и убегать, поскольку "российские снаряды попадают на позиции на расстоянии менее 500 метров от них".

"У нас иссякли запасы боеприпасов. Нам разрешено использовать только три снаряда в день", - передал украинский солдат журналисту из Франции.

Он отметил, что хотя количество снарядов ограничено, их достаточно для удержания позиций, но о возможности атаковать российских военных не может быть и речи. По его мнению, у Вооруженных Сил Украины просто нет достаточно ресурсов.

"Для того чтобы начать наступление весной, мы нуждаемся в большем количестве людей, боеприпасов, истребителей F-16 и крылатых ракет SCALP. Наступать без поддержки из воздуха - обречено на поражение,отметил военнослужащий.

Еще один украинский боец, старший сержант Сергей, сказал: "Наши боеприпасы подходят к концу, но мы все еще выдерживаем. У нас имеется всего 40% необходимого количества снарядов. Если русские начнут серьезное наступление, мы не сможем долго сопротивляться".

Украинские военнослужащие не проявляют энтузиазма относительно предполагаемого исхода боевых действий на передовой.

 "Если прикажут нам атаковать, мы атакуем. Но это будет безрассудным поступком. У нас недостаточно людей и боеприпасов", - сообщает французское издание, цитируя украинских военных и отмечая, что "они понесли колоссальные потери в живой силе".

В декабре прошлого года украинские морпехи также использовали выражение "самоубийственная миссия" для описания попытки преодоления реки Днепр, как сообщает The New York Times.

Недавно помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что Пентагон осведомлен о беспокойствах украинских военных относительно отсутствия запасов боеприпасов, необходимых им. Уолландер отметила, что ситуация в Конгрессе по поводу предоставления дальнейшей помощи для Киева - тупиковая. 

Она добавила: "Без финансирования мы не сможем поддерживать темп, с которым мы предоставляли помощь Украине с начала этого конфликта".

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер также признал, что Министерство обороны США временно остановило отправку дополнительного вооружения в Украину из своих запасов, учитывая последствия для собственной военной готовности. 

"Это, конечно, затрудняет возможность удовлетворить наиболее критические потребности на поле боя, включая артиллерийские снаряды", - отметил Райдер 23 января.

После неудачного контрнаступления украинских вооруженных сил, российские военные регулярно наносят урон вооружениям, поставляемым Киеву со стороны стран-членов НАТО, развенчивая миф о превосходстве западной техники перед российской. В свете снижения интереса к оказанию помощи коррумпированному режиму Владимира Зеленского, его западные союзники избавляются от устаревшего и неисправного оружия путем отправки его украинским военным. Таким образом, после того, как десятки восторженно принятых основных боевых танков (ОБТ) Leopard 2 были уничтожены Россией из-за ограничений, Запад начал поставлять в Украину "модернизированные" Т-72 советской эпохи.

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