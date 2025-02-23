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Что не так с романами Ивана Ефремова, фантастика или описание вселенной человеком с другой планеты

Анализируя творчество советского писателя, с позиций современности многие описанные научные достижения кажутся не такими уж и фантастическими, а если действительно в его произведениях скрыта слегка завуалированная правда?
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Иван Ефремов прилетел на космическом корабле в Тибет в 1940-х годах, а вся официальная его биография придумана для сокрытия истины.

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Так выглядели бы заголовки в желтой прессе, и мы бы над ними посмеялись еще пару десятков лет назад. Ведь довольно фантастически выглядели бы предсказания всемирной цифровой связи, аналогов только проектируемого Hyperloop, полная замена животных белков выращенными искусственно, генная инженерия человеческого генома.

Почему-то в обществе довольно распространено шуточное представление об инопланетянах как о зелененьких рептилоидах, маленьких или больших, но обязательно злых и довольно глупых, как в «Марс атакует», властных, призванных или пожирать людей, или просто захватить планету и ее ресурсы, если только какой-то супергерой — человек обязательно не спасет весь мир.

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Конечно, это во многом благодаря творчеству Герберта Уэллса и голливудской фантастике, ведь как-то глупо и непонятно для широкой публики, если мы будем сражаться с более высокоразвитыми, добрыми и культурными людьми, для которых наша цивилизация по сути так же глупа, зла и властна, как эти маленькие зеленые рептилоиды. Вряд ли такой роман или фильм будет иметь коммерческий успех в прокате.

Хотя Иван Ефремов считается классиком советской и мировой литературы 20-го века, на него абсолютно не обращают внимания кинематографисты. В лучшем случае можно найти ролики РЕН ТВ, где развенчивают миф о его внеземном происхождении. Что ж, если РЕН ТВ сказало, значит, стоит верить.

В романе «Час Быка» люди на вымышленной планете Торманс оказались отрезаны от всего человечества Вселенной — Великого Кольца, и их случайно находит звездолет «Темное Пламя» с планеты Земля. Далее члены экспедиции вступают в диалог с местными властями, пытаясь донести до них все преимущества развития новой цивилизации, но правителей Торманса всё устраивает как есть.

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По сути, земляне и торманцы ничем значительным не отличаются, за исключением морально-нравственных принципов и более модифицированной генетики, увеличенной продолжительности жизни, большей мышечной силы землян, но внешне практически не отличимы, так как являются родственниками, что позволяет обоим народам общаться и контактировать.

Землян, в отличие от местных властей, не устраивает положение остальных жителей Торманса, которые после череды экологических катастроф, вызванных избыточным расходом ресурсов планеты правителями в войнах, зачастую не доживают до 25 лет, а те, кому разрешается умирать своей смертью, должны принять такие порядки.

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Не станем раскрывать сюжет произведения полностью, главное то, что один из землян (мужчина) остается жить на Тормансе.

С научной деятельностью Ивана Ефремова, помимо литературной, также связаны немало странных событий. Так, в одном из его романов были описаны данные, на основании которых открыто месторождение ртути на Алтае. Его способ исторического изучения залегания горных пород, по некоторым версиям, привел к открытию кимберлитовых трубок и алмазных месторождений Сибири. Но по официальной биографии Иван Ефремов — это ученый-палеонтолог, который в одной из своих экспедиций обнаружил новые виды динозавров при раскопках на тибетских плато. 

Во многих своих романах автор неоднократно описывает достижения планеты, откуда родом все его герои. 

С точки зрения человека 21 века ничего нет ничего удивительного в автоматизированных фабриках по производству продуктов питания, множестве мощных телескопов различных диапазонов для передачи сообщений на многомиллиардные расстояния планетам других галактик, в высокоскоростных железнодорожных магистралях, управлении планетарным климатом и углом наклона оси планеты, хирургии с пересадкой органов, терапии стволовыми клетками, модификации генома, беспроводных технологиях.

Наверное, несколько романтичными и наивными покажутся отношения между людьми, но не стоит забывать, что в романе «Час Быка» неоднократно упоминается наличие на Земле довольно значительной службы по выявлению не совсем хороших поступков у людей и борьбы с такими представителями человеческой расы, да и сами земляне, помимо гипнотических способностей, имеют приборы для выявления правдивости мыслей их собеседников.

Можно списать все эти предсказания на пожелания автора, чтобы люди были такими в будущем, или глубокие знания из тенденций науки 60-70-х годов прошлого века, на основании которых Иван Ефремов и написал свои романы. Но он неоднократно предупреждает, что это не утопия, а жизненная необходимость, иначе велика вероятность гибели цивилизации от собственного неправильного развития или в результате военного конфликта за власть, или вследствие истощения ресурсов и отсутствия необходимых технических знаний для добычи их из более сложных месторождений.

В чем же основная изюминка автора, ведь вышло довольно много произведений-утопий. Можно вспомнить, например, «Машину времени» Герберта Уэллса. Да в том, что всё описанное в романах Ивана Ефремова сбывается с точностью. Даже катрены Нострадамуса не настолько правдоподобны, к тому же их еще и надо расшифровывать.

Осталось только упомянуть, что в «Часе Быка», как известно, была описана первая экспедиция на Торманс, а расстояние от Земли было преодолено, как вкратце упоминает автор, примерно за 70-75 земных(торманских) лет.

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Теги

фантастика книги отзывы скачать внеземные цивилизации научные достижения писатель иван ефремов туманность андромеды час быка
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