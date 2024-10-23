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Похоже, что 2024 – последний год оверклокинга на домашнем ПК

Intel вводит новые ограничения разгона с поколения Arrow Lake, делающие невозможным любительский оверклокинг.
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Несколько дней назад известный блогер JayzTwoCents опубликовал на своем канале видео с множеством инсайдов о возможностях оверклокинга в процессорах Arrow Lake. По всей видимости у него была встреча с представителями компании Intel, и непосредственно от них и получена эта информация. Почему Intel выбрала именно его очевидно всем, кто следит за сообществом IT блогосферы.

После провала флагманских процессоров 13 и 14 поколений, кто только не принялся зарабатывать просмотры критикуя Intel по поводу, и без. И все это привело к резкому снижению стоимости акций и капитализации компании, за чем последовали увольнения сотрудников, оптимизация зарплат и иные неприятные для финансов решения.

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Если вы следите за каналом JayzTwoCents, то помните, что он один из первых установил AMD Ryzen 7950 и довольно долго выкладывал видео о его характеристиках. Но спустя несколько месяцев блогер был вынужден перейти на флагман Intel - i9 14900K, так как контроллер памяти DDR5 на его процессоре AMD отказывался стабильно работать с высокоскоростными чипами. В отличие от любителей неконтролируемого разгона ради хайпа, Джей довольно ответственно подходил к настройке параметров ЦП от Intel, о чем и свидетельствуют его ролики.

Так, он одним из первых, задолго до этого скандала, обратил внимание на ничем не обоснованные значения TDP в BIOS от производителей материнских плат. Конечно, каждая компания желает чтобы именно на ее оборудовании ЦП показывал наиболее высокие результаты. Эта политика, по сути и стала спусковым крючком в ускоренной деградации флагманских процессоров Intel 13 и 14 поколений. И потребовала множество усилий инженеров, которые только через несколько выпусков обновлений микрокода решили данную проблему.

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Но репутация Intel, как супернадежного производителя процессоров была испорчена. И чтобы данная история не повторилась, ведь при все более усложняющейся архитектуре ЦП предсказать поведение чипа при экстремальных условиях разгона просто невозможно, в новых процессорах Arrow Lake видимо будет окончательно отключен домашний оверклокинг. С чем вас и поздравляю!

С технологией питания ядер процессоров Arrow Lake - DLVR (digital linear voltage regulator), станет возможно регулировать напряжение для каждого ядра индивидуально. Но диапазон изменяемых значений будет предопределен компанией Intel, а не производителями материнских плат, как было ранее. И вряд ли будет значительный прирост производительности при разгоне, кроме пары процентов. Хотите простой и надежный проц, как УАЗ-буханка, берите Devils Canyon. Желаете скорость и экономичность современных технологий - готовьтесь к оплате возможности оверклокинга. More speed — more money.

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Часто пользователи хотят получить максимальную производительность, не вникая в тонкости ручной настройки напряжений ЦП. Поэтому поставщики материнских плат устанавливают свои профили питания ЦП в меню BIOS. Но и эта возможность теперь ограничена. По умолчанию базовыми будут параметры обычной производительности Intel. Любой максимальный или экстремальный режим должен будет выбирать сам пользователь в BIOS. Значения напряжений в этих профилях производители материнских плат обязаны установить согласно рекомендациями Intel.

Но так как оверклокинг является немаловажным маркетинговым компонентом, терять который не хочет ни одна компания, была оставлена единственная возможность только для узкой среды профессиональных разгонщиков. Придется отключать функцию DLVR, но тогда процессор переходит в режим LFM (Low Frequency mode), и будет работать с низкой частотой, всего в 400 мегагерц. И как не меняйте параметры TDP и напряжений ядра, сломать его не возможно на такой частоте.

Единственный способ разгонять ЦП в LFM, который оставила компания Intel - снизить температуру ниже 10 градусов, что автоматически разблокирует высокие тактовые частоты. В домашних условиях такое возможно только при полностью отключенном отоплении суровой зимой. Вряд ли кто-то захочет проходить Cyberpunk в валенках и ушанке. Или придется применить жидкий азот, как профессиональные оверклокеры.

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Так что покупайте флагманы 13 и 14 поколений пока они еще есть, несмотря на все их риски. Возможно Raptor lake станут последними процессорами с возможностью разгона на вашем домашнем ПК.

 R.I.P.

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Теги

intel разгон компьютер arrow lake оверклокинг overclocking tdp оверклокеры dlvr lfm
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Реакция у англосаксов заторможённая, ибо де Биллы. Оверклокинг умер давно, лет 10 назад. И деградирующий этот сайт тому подтверждение.
Похоже, что 2024 – последний год оверклокинга на домашнем ПК
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