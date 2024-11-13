Качество сложных ядерных деталей, изготовленных с использованием аддитивных технологий, таких как 3D-печать, обычно проверяется с помощью компьютерной томографии (КТ), которая использует рентгеновские лучи для получения изображений и выявления слабых мест или ошибок во внутренней структуре.

Национальная лаборатория Ок-Ридж (ORNL) разработала алгоритм, который представляет собой систему глубокого обучения нейросетей, для более быстрого и точного сканирования металлических деталей, напечатанных на 3D-принтере. Модель использует машинное зрение для быстрого анализа изображений.

По словам ведущего исследователя ORNL Амира Зиабари, это сокращает затраты, время и количество сканирований, необходимых для проведения проверки, что значительно снижает расходы. Более короткие снимки также означают и меньшую дозу облучения персонала, а также снижение износа детекторов. Исследователи из Национальной лаборатории Айдахо (INL) применили алгоритм для анализа более 30 моделей, напечатанных на 3D-принтере. Без программного обеспечения на каждое сканирование уходило более 30 часов, с применением обученной модели на проверку было затрачено 5 часов. В настоящее время программное обеспечение «обучают», чтобы его можно было использовать для работы с радиоактивными материалами и топливом, которые также подвергается тщательному контролю.

Программное обеспечение, которое разрабатывается в рамках программы Министерства энергетики США «Передовые материалы и производственные технологии», может применяться во многих областях, включая оборонную промышленность, автомобилестроение, аэрокосмическую и электронную печать, а также неразрушающий контроль аккумуляторов электромобилей.