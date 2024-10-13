Группа ученых Мадридского университета оценила возможность использования искусственных воздушных потоков, в качестве источника энергии. Наиболее подходящими для использования были отмечены потоки внутри железнодорожных туннелей и теплые воздушные массы систем отопления и кондиционирования воздуха. Возможность использования потока оценивалась статистически на основе данных о средней скорости ветра и его давлении.

Для полученных параметров подбирались различные варианты турбин, с учетом массы, габаритов, шумности и надежности. Для различных вариантов отрабатывалась кривая мощности турбины учетом количества рабочих часов в году, режимов работы и скорости ветра. В качестве модельного объекта был выбран ЦОД в Колумбии, использующий три чиллера, с вертикальным отводом потока воздуха из машинного зала. Две установки работали непрерывно, а третья находилась в режиме ожидания. Два вентилятора работающих чиллеров ЦОД потребляли 4,8 кВт в час, отводя горячий воздух из дата-центра в режиме 24/7.

По мнению исследователей постоянное направление ветра, от системы охлаждения, в сочетании с турбулентностью окружающей среды делает наиболее оправданным использование ветряной турбины с вертикальной осью вращения.

Ученые утверждают, что в результате работы 6 вертикальных турбин ”Tesup V7" с номинальной мощностью 9 кВт (по три штуки на один чиллер) не только компенсировали затраты энергии на работу вентиляторов охлаждения, но и выработали избыток энергии в 131,2 МВт·ч. Эта энергия была получена за счет нагрева воздуха оборудованием центра.

Использование энергии нагретых воздушных масс ЦОД повысило его экологичность и сделало эксплантацию более рентабельной. Исследователи заявили окупаемость установки в течении трех лет непрерывной работы. Заявленный срок службы турбин, при своевременном обслуживании 20 лет.