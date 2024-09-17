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Набирается ли лишний вес от употребления алкоголя

Пищевая ценность алкоголя, вклад в энергетический обмен и накопление жира при регулярном употреблении
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Не так давно мне в очередной раз пришлось вступить в полемику по поводу пищевой ценности продуктов питания. Доводы о том, что не все калории одинаково доступны для организма, слабо работали. Особенно тяжело было с алкоголем, так как из этилового спирта «крепостью» 96 % при сжигании 100 г выделится 710 ккал, что не многим меньше калорийности жира. Такой факт будоражит сознание, порождая четкое понимание невероятного вклада спиртного в набор массы тела человека. Отдельно стоит упомянуть «пивное пузо» являющееся наглядным примером прямой зависимости употребления спирта и ожирения. Не раз мне приходилось озвучивать доводы для опровержения этого утверждения, хотелось бы изложить их письменно, что возможно способствует лучшему пониманию процесса усвоения алкоголя.

Прежде всего, хотелось бы уточнить, что калорийность это энергетическая ценность вещества, в данном случае продукта питания. Для её определения проводят сжигание продукта в специальной печи (калориметре) проводя измерение температуры водяной бани. Предполагается, что эквивалентное количество энергии выделится при усвоении в теле человека (катаболизме). В общих чертах это действительно так, но при сжигании керосина, угля или коры сосны тоже выделится значительное количество энергии, при этом никому не приходит в голову мысль о сверх питательности. Таким образом, можно говорить о разной степени усвоения продукта при одинаковой калорийности. Существует огромная разница между 100 г отрубей и 100 г сахарозы. 

Любой алкогольный напиток содержит в своем составе этиловый спирт в различной концентрации и растворитель. Самым простым по составу напитком является водка, которая состоит из спирта и воды. Этанол в водке занимает 40 % от объема, таким образом, при сжигании 100 грамм выделится примерно 235 ккал. Если предположить, употребление 0,5 л «белой» в гордом одиночестве, то организм должен получить 1175 ккал, что сопоставимо с 300 г сахара. Но нет, в бутылке идеальной водки содержится 0 белков, 0 жиров и 0 углеводов. Такая калорийность называется «пустой» или «пустыми калориями» так как таковой пищевой ценности они не имеют.
В свободном доступе опубликованы результаты эксперимента, в ходе проведения которого три группы мужчин с общим содержанием жира в теле приблизительно равным 15 % были переведены на три различные диеты. Первая группа была контрольной, калорийность ее рациона достигалась за счет 19 % белков, 51 % жира и 30 % углеводов. Вторая группа имела рацион сопоставимый с контрольной группой, но включала алкоголь, с добавкой 25 % к норме калорий за счет энергии спирта. Третья группа имела общую калорийность питания равную первой, но жиры и углеводы на половину были замещены алкоголем. В ходе эксперимента было проанализировано действие алкоголя на энергетический баланс в условиях одинаковой физической активности подопытных.

Было выявлено, что алкоголь смещает энергетический баланс в сторону увеличения, при этом растет и потребление энергии. Около половины энергии от окисления алкоголя расходуется на сам процесс. При этом растут и издержки, на выведение метаболитов этанола составляя еще 20-25 %. Важно учесть, что в ходе этого процесса этанол выступает в качестве первичного источника энергии, заменяя жиры, что способствует накоплению жиров за счет изменения метаболизма. Важно отметить, что алкоголь способствует катаболизму мышц, добавляя энергии в баланс за счет снижения мышечной массы. Таким образом, не более четверти калорий из спирта хоть как-то будут освоены «в плюс», давая на выходе с 1 бутылки водки энергии сопоставимо с 100 г сахара. При этом мы теряем мышечную массу и откладываем примерно 50 граммов жира с 0,5 л водки в случае отсутствия, какой - либо активности. По моему скромному мнению это не тянет на ультра мега средство для набора веса, особенно с учетом потери мышечной массы. 

Важно отметить, что это идеальный пример, где алкоголь поступает в чистом виде. Если пить ликер, вермуты, пивные напитки и прочие коктейли с высоким содержанием сахаров при этом закусывая жирным, то рост массы тела не заставит себя ждать. При этом катаболизм мышц никуда не исчезнет. В этом случае человек действительно будет приближаться на вид к идеальной геометрической фигуре.

Вместо вывода хотел бы подытожить, что любое дело требует умелого подхода и трезвой оценки. В случае с алкогольным «питанием» это особенно важно, так как при неблагоприятном стечении обстоятельств можно превратиться в человека с мышечной дистрофией, худым на вид, но с ожирением внутренних органов и кучей болезней. Думаю, судьба этого абстрактного индивида не будет очень долгой.

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энергия алкоголь ожирение сахар жир спирт водка бжу пищевая ценность
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