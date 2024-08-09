В свете претензии Генпрокуратуры, к краболовам Дальнего Востока на сумму 376 млрд руб. особо не замеченной прошла новость об установлении порядка определения размера и взимания платы за заключение нового договора пользования рыболовным участком.

Соответствующее постановление правительства РФ №959 от 13.07.2024 г. было подписано главой кабинета министров Михаилом Мишустиным. Вводимые нормы способны значительно повлиять на рынок потребления "красной" рыбы и ее икры в стране, так как, прежде всего они касаются тихоокеанских лососей. Горбуша, кета, нерка, кижуч, сима и чавыча будут добываться по новым правилам.

При перезакреплении участков для промышленного лова плата за пользование ресурсом будет рассчитываться по особой формуле являющейся произведением суммы сбора за рыбу, добываемую на участке, количество лет, на которые планируется заключить договор и корректирующий коэффициент равным двум. В формуле определения расчетной суммы сбора учитывается и средний вылов за предыдущие 4 года. Данный факт ставит в сложное положение рыбопромышленников, так как последние 4 года были высокоурожайными и последующие годы могут не обеспечить уловы способные покрыть издержки.

Этот факт способен привести к снижению количества рыболовных предприятий за счет поглощения мелких промышленников крупными. Следует отметить, что для участков, предназначенных для организации любительского рыболовства корректирующий коэффициент использоваться не будет, создавая предпосылки к их нецелевому использованию под видом традиционных промыслов коренных малочисленных народов. Предполагается, что взимание платы за заключение договора осуществляется путем ее внесения хозяйствующими субъектами, осуществляющими промышленное рыболовство или организацию любительского рыболовства на счет Центрального банка РФ. Зачисление средств осуществляется в следующем порядке: 40% размера платы подлежит внесению при заключении договора; 30% размера платы подлежит внесению в срок не позднее 1 года со дня заключения договора; 30% размера платы подлежит внесению в срок не позднее 2 лет со дня заключения договора.

Ранее подобная схема применялась при добыче крабов и как видно не была до конца отработана, в том числе по вопросам целевого распределения полученных средств, даже при своевременном взыскании. Таким образом добыча тихоокеанских лососей может претерпеть ряд изменений, влияющих на их доступность и цену.