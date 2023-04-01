Одним из аспектов, который действительно поразил меня в Atomic Heart, был советский сеттинг, который легко можно назвать одним из ее самых сильных мест, и не только потому, что я редко видел что-то подобное.

Действие игры происходит в альтернативной реальности, в начале 1950-х годов, где Советский Союз становится глобальной экономической и технологической сверхдержавой. На этом подъеме были разработаны и внедрены роботы, которые радикально изменили российское общество. Сейчас для общества начинается новая веха, и наступление новой эры для жителей страны - вопрос буквально нескольких дней.

Таков контекст Atomic Heart, мира, в котором чувствуется большое внимание авторов к разработке антиутопического общества. Мне особенно понравились разбросанные повсюду пропагандистские плакаты, подчеркивающие советские социалистические ценности и отвергающие капиталистические. Также поражает дизайн роботов, хотя заметно, что в некоторых случаях авторы переборщили, сделав их слишком вызывающими.

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Так же понравилось, что разработчики не только украсили игру советскими идеологическими символами, но и уделили большое внимание дизайну внутреннего и внешнего окружения.

Саундтрек это одна из самых сильных сторон Atomic Heart. В игре не просто играет напряженная музыка во время боя и таинственная в драматические моменты. Оригинальные мелодии сочетают в себе звуки электронной, индустриальной и металлической музыки, создавая качественный саундтрек, который действительно заставляет почувствовать действие. Кроме того, мне понравилось, что игра не придерживается одного музыкального жанра.

Звуковое оформление, безусловно ещё одна сильная сторона игры. Звуки роботов, с которыми вы сталкиваетесь, различимы среди всей какофонии боя, что помогает определить, с какими угрозами вы столкнулись

Структура игры довольно проста, но, тем не менее, предлагает разнообразный и сложный опыт. Часто можно оказаться в местах, где для продвижения вперед нужно прыгать и карабкаться. Есть также головоломки и задачи, требующие логики. В целом игра предлагает достаточный уровень сложности, но не перегружает.

При этом Atomic Heart не открытый мир, а большая карта единственным стимулом для исследования которой является добыча хлама с целью создания артефактов и улучшения способностей.

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Даже на максимальных настройках графики игра работает гладко и плавно, с высоким показателем fps и отсутствием раздражающих зависаний на протяжении всего приключения. Однако отсутствует возможность регулировки поля зрения, из-за чего движения персонажа иногда могут вызывать головокружение. Кроме того, хотя трассировка лучей и рекламировалась в материалах Nvidia, на данный момент она отсутствует.

В итоге, несмотря на некоторые проблемы с линейностью Atomic Heart предлагает увлекательный игровой процесс, который длится не менее 15 часов. Ее отличает уникальный сеттинг и великолепный саундтрек, в котором сочетаются музыкальные произведения самых разных жанров. Хотя Atomic Heart и не является шедевром, у нее достаточно фишек чтобы стать одним из самых запоминающихся событий этого года. Если вы еще не играли в эту игру, дайте ей шанс!