В первые годы Холодной войны Запад бросился создавать тяжелые танки, чтобы не уступать советскому ИС-3, который буквально ошеломил всех, появившись в конце Второй мировой. Этот танк заставил США выпустить M103, Францию — заняться AMX-50, а Британию — представить свой Conqueror, ставший последним тяжелым танком в истории британской армии.

Conqueror, или FV214, весил целых 57 тонн и был настоящим монстром на поле боя. Его 120-мм пушка могла пробивать почти любую броню, а лобовая броня корпуса и башни толщиной 177 мм (с приведенной толщиной до 250 мм за счет наклона) делала его крепким орешком. Но такая махина имела свои минусы: танк был настолько тяжелым, что для его буксировки не хватало обычных машин. Приходилось использовать мощные тягачи вроде FV1201A. У американцев с их M103 была та же беда, поэтому они построили специальную эвакуационную машину M51, заточенную под свой танк.

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Британцы тоже не стали тянуть и в 1959 году сделали FV219 Conqueror ARV — ремонтно-эвакуационную машину, собранную на базе самого Conqueror, с его же шасси, двигателем и подвеской. А уже в 1960 году появилась обновленная версия — FV222 Mk.2 ARV.

Бронированный эвакуатор Mk.2

Conqueror

Conqueror вырос из проекта FV200, задуманного в 1944 году как универсальная платформа. Идея была в том, чтобы на одном шасси создавать разные машины — от боевых танков до инженерных и самоходок. Из всех вариантов выбрали 49-тонный FV201 с 83-мм пушкой и превратили ее в тяжелый танк. К 1952 году он стал FV221 Caernarvon, унаследовав башню и орудие от Centurion Mk.III. А в 1955 году танк получил новую башню с мощной 120-мм пушкой L1 — так и появился FV214 Conqueror.

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Этот танк был настоящим великаном, и его имя ему шло. Длина — 12 метров с пушкой, без нее — 7,72 метра, ширина — почти 4 метра, высота — чуть больше 3 метров. Двигатель Rolls-Royce Meteor M120 на 810 лошадиных сил позволял 57-тонной машине мчать со скоростью до 35 км/ч. Подвеска Horstmann с четырьмя двухколесными тележками на сторону держала весь этот вес. Ведущая звездочка была сзади, направляющее колесо — спереди. Броня на лбу корпуса и башни достигала 177 мм, а с учетом наклона обеспечивала приведенную толщину до 250 мм, что значительно повышало защиту от бронебойных снарядов, а гусеницы шириной почти 79 см состояли из 102 звеньев с каждой стороны.

Но Conqueror недолго был в строю — почти всю службу он провел в Западной Германии и ушел в отставку в 1966 году. Выпущенный к тому времени Centurion, вооруженный 105-мм пушкой L7, показал себя не хуже, но был проще и легче. Так закончилась история этого гиганта, ставшего последним тяжелым танком Британии.

FV214 Conqueror Heavy Gun Tank. «William the Conqueror» — это сохранившийся пример, который находится в Музее военной истории и наследия Вайта на острове Вайт, Великобритания.

Как создавали ремонтно-эвакуационную машину

Conqueror ARV оказался единственным вариантом танка FV214, который не только разработали, но и пустили в серию. Другие машины на этом же шасси, доставшемся от проекта FV200, так и остались на бумаге. Среди идей были FV215A — тяжелая инженерная машина для Королевских инженеров, FV216 с минным тралом и FV223, который должен был нести раскладную рампу.

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Из старого проекта FV200 вытащили еще одну задумку — FV209, эскиз ремонтно-эвакуационной машины. Именно она легла в основу Conqueror ARV. Для нее взяли шасси, подвеску и двигатель от боевого FV214. В 1953 году начали строить три первых образца, названных FV219 Conqueror ARV Mk.1. К 1955 году они показали себя на испытаниях, и армия заказала 20 таких машин. Но сделали только восемь, потому что вскоре появилась улучшенная модель — FV222 Conqueror ARV Mk.2. Ее не пришлось долго тестировать, так как она была лишь доработкой первой версии. FV219 начала служить в 1959 году, на четыре года позже своего танкового родственника, а в 1960 году к ней присоединилась FV222.

FV219 ARV Mk.1

По шасси FV219 почти не отличалась от танка FV214. Весила она 56 тонн — чуть легче из-за того, что башню убрали. Длина машины достигала 8,9 м с учетом сошника, ширина — почти 4 м, а высота — 2,7 м. Нос корпуса был почти таким же, как у танка. Вместо башни поставили компактную рубку из сваренных бронеплит. Снаружи на ней закрепили три ящика: два слева, один справа. Справа за носовой частью сделали небольшой круглый люк. В этой рубке, которую прозвали «отсеком лебедки», находились лебедка и экипаж, управлявший ею.

FV219 Conqueror ARV.

Экипаж машины состоял из четырех человек, каждый со своей задачей: командир, который управлял лебедкой, радист, механик для ремонтных работ и водитель. Двое сидели в носовой части, а двое — в рубке. Водитель занимал то же место, что и в танке FV214, — справа спереди. У него был люк, который поднимался и откидывался вправо. Для обзора при закрытых люках водитель использовал три перископа, как в боевом танке. Слева от него находился второй член экипажа под люком из двух створок, похожим на тот, что ставили на Centurion. Командир устроился в левом заднем углу рубки, где у него была вращающаяся башенка с люком для наблюдения. Рядом, слева, сидел четвертый член экипажа под простым люком, который открывался вверх и назад. Носовая часть, как и в танке, была отделена от основного отсека, где работала остальная команда.

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Модель Mk.1 ARV. Его очень легко узнать по ступенчатому передней облицовке, вызванному сохранением формы носовой части шасси танка.

Машину можно было вооружить 7,62-мм пулеметом L3A1 — это британская версия американского Browning. Еще на нее ставили дымовые гранатометы: по одному на левой и правой сторонах рубки и на задних углах корпуса. В каждом гранатомете было пять труб, так что всего машина несла 20 дымовых гранат. И пулемет, и гранаты нужны были только для защиты.

Оборудование для эвакуации

Основным инструментом для эвакуации была мощная лебедка, которая могла тянуть до 45 тонн. Ее трос длиной 137 метров выходил через небольшую щель в задней стенке рубки. Кроме того, была дополнительная лебедка послабее — на 4 тонны, с тросом в 274 метра. Она помогала разматывать и сматывать тяжелый трос главной лебедки. Этот трос выводился через отверстие в верхней части передней плиты рубки. Обе лебедки стояли рядом внутри рубки и работали от двигателя машины. По всему корпусу были разбросаны ролики, направляющие и кабестаны — они позволяли тянуть груз с любого направления: спереди, с боков или сзади. Самый крепкий ролик и кабестан стояли сзади, ведь чаще всего буксировка шла именно оттуда. Под ним находился большой сошник, который опускался в грунт с помощью гидравлики. Он фиксировал машину, чтобы она не скользила, пока тянет тяжелый груз.

Вид сверху на FV219, показывающий различные блоки и ролики, расположенные по всему корпусу.

Помимо лебедок, машина несла и другое оборудование для эвакуации. На задней части корпуса стояла кран-стрела, были две металлические тяги с петлями для буксировки и деревянный брус, который использовали, когда нужно было толкать. Еще имелись два крепких одношкивных блока — с их помощью собирали тросовую систему, увеличивающую тягу втрое, чтобы справляться с грузами до 135 тонн. Также возили запасные тросы: один буксировочный на 30 метров и два коротких по 4,5 метра. Все это добро хранили снаружи машины. Короткие тросы, например, цепляли на броневые юбки, прикрывавшие подвеску. Эти юбки перешли от боевого FV214, но на эвакуаторе их часто убирали, и тогда тросы просто сваливали на моторный отсек, особо не заботясь о порядке.

Задняя часть FV222, обратите внимание на большой якорный лопастной упор и систему блоков. Эти элементы были практически одинаковыми на моделях FV219 и FV222.

FV222 ARV Mk.2

Модель Mk.2 стала шагом вперед по сравнению с Mk.1. Самое очевидное новшество — новая передняя часть машины. Вместо старого носа появилась массивная наклонная бронеплита, которая не только изменила внешний вид, но и лучше защищала экипаж. Именно по этой плите проще всего отличить Mk.2 от Mk.1. Еще на машину добавили четыре ящика для вещей: три слева на рубке, один справа. Переделки затронули и внутреннее пространство, из-за чего пришлось чуть переместить места экипажа, хотя команда осталась из четырех человек. Водителя перенесли в рубку, а командира посадили слева от него. Их отделяла перегородка от двух других членов экипажа. Водитель сидел под низкой башенкой с тремя перископами для обзора. Его люк поднимался вверх и откидывался назад, примерно в положение «на 4 часа». Справа в стенке рубки сделали маленький круглый люк.

Немного левее и сзади от водителя находилась башенка командира — побольше, с тремя перископами и местом для пулемета L3A1. Люк в ней тоже открывался вверх и назад, а сама башенка могла крутиться на все 360 градусов, как на Mk.1. Позади этих двух мест сидели остальные члены экипажа. В задней части крыши рубки сделали три круглых люка, чтобы экипаж мог попасть внутрь или обслужить лебедки. А если нужно было больше пространства, заднюю половину крыши можно было снять целиком.

Вид сверху на Mk.2 с открытыми всеми люками.

Если не считать этих отличий, Mk.1 и Mk.2 были почти как близнецы. Правда, на Mk.2 убрали россыпь роликов, которые торчали по всему корпусу у Mk.1. Экипаж, подвеска, гусеницы и эвакуационное снаряжение у них не отличались. Поговаривают, что Mk.2 получил какие-то улучшения в моторе или ходовой, но что именно доработали, пока остается загадкой.

Производство и служба

С конвейера сошло всего 8 машин FV219 ARV Mk.1, прежде чем их сменила модель FV222 Mk.2. Первая начала служить в 1959 году, а в 1960-м к ней присоединилась вторая. Обе эти рабочие лошадки надолго пережили своего боевого родственника — танк FV214 — и служили куда дольше.

Модель Mk.1 ARV в работе. Виден командир и еще один член экипажа. Командир передает указания водителю через микрофон.

Танк FV214 ушёл на покой в 1966 году, но его эвакуационные собратья, Conqueror ARV, продолжали трудиться. В начале 1960-х их официально сменила FV4006 Centurion ARV, созданная на базе Centurion, но несколько машин всё равно оставались на службе в разных уголках. Есть сведения, что одну из них видели в деле в Германии ещё в 1990-х. Другая работала на полигоне в Инстоу, Северный Девон, где испытывали амфибийную технику. Там её гоняли, отрабатывая эвакуацию танков с берега. Куда она делась потом, никто не знает.

Mk.2 ARV. Его легко узнать по большой наклонной лобовой броне (глацисной плите) спереди.

Машины, которые уцелели

Из 28 выпущенных Conqueror ARV до наших дней дожили лишь несколько, и все они — версии Mk.2. Одна из них до сих пор на ходу. Её показывают в Музее Королевских инженеров-электриков и механиков в Лайнхэме, Чиппенхэм. Другим повезло меньше — пара ржавых остовов стоит под открытым небом у Военно-исторического музея на острове Уайт, рядом с их внутренней трассой. Один из этих экземпляров вытащили из лагеря Борден в Хэмпшире в 1999 году с надеждой на реставрацию. Но прошло 20 лет, а машина так и стоит в том же плачевном состоянии. Ещё одна хранится в запасниках Имперского военного музея в Даксфорде. Она выглядит получше, чем те, что на Уайте.