Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Британский танк Conqueror — гигант, покоривший эпоху

Статья рассказывает о британском тяжелом танке Conqueror и машинах для его эвакуации. Созданный в ответ на советский ИС-3, этот гигант с мощной 120-мм пушкой и толстой броней стал последним в своем классе у британской армии.
[ ] для раздела Блоги
+
+

В первые годы Холодной войны Запад бросился создавать тяжелые танки, чтобы не уступать советскому ИС-3, который буквально ошеломил всех, появившись в конце Второй мировой. Этот танк заставил США выпустить M103, Францию — заняться AMX-50, а Британию — представить свой Conqueror, ставший последним тяжелым танком в истории британской армии.

Conqueror, или FV214, весил целых 57 тонн и был настоящим монстром на поле боя. Его 120-мм пушка могла пробивать почти любую броню, а лобовая броня корпуса и башни толщиной 177 мм (с приведенной толщиной до 250 мм за счет наклона) делала его крепким орешком. Но такая махина имела свои минусы: танк был настолько тяжелым, что для его буксировки не хватало обычных машин. Приходилось использовать мощные тягачи вроде FV1201A. У американцев с их M103 была та же беда, поэтому они построили специальную эвакуационную машину M51, заточенную под свой танк.

реклама



Британцы тоже не стали тянуть и в 1959 году сделали FV219 Conqueror ARV — ремонтно-эвакуационную машину, собранную на базе самого Conqueror, с его же шасси, двигателем и подвеской. А уже в 1960 году появилась обновленная версия — FV222 Mk.2 ARV.

Бронированный эвакуатор Mk.2

Conqueror

Conqueror вырос из проекта FV200, задуманного в 1944 году как универсальная платформа. Идея была в том, чтобы на одном шасси создавать разные машины — от боевых танков до инженерных и самоходок. Из всех вариантов выбрали 49-тонный FV201 с 83-мм пушкой и превратили ее в тяжелый танк. К 1952 году он стал FV221 Caernarvon, унаследовав башню и орудие от Centurion Mk.III. А в 1955 году танк получил новую башню с мощной 120-мм пушкой L1 — так и появился FV214 Conqueror.

реклама



Этот танк был настоящим великаном, и его имя ему шло. Длина — 12 метров с пушкой, без нее — 7,72 метра, ширина — почти 4 метра, высота — чуть больше 3 метров. Двигатель Rolls-Royce Meteor M120 на 810 лошадиных сил позволял 57-тонной машине мчать со скоростью до 35 км/ч. Подвеска Horstmann с четырьмя двухколесными тележками на сторону держала весь этот вес. Ведущая звездочка была сзади, направляющее колесо — спереди. Броня на лбу корпуса и башни достигала 177 мм, а с учетом наклона обеспечивала приведенную толщину до 250 мм, что значительно повышало защиту от бронебойных снарядов, а гусеницы шириной почти 79 см состояли из 102 звеньев с каждой стороны.

Но Conqueror недолго был в строю — почти всю службу он провел в Западной Германии и ушел в отставку в 1966 году. Выпущенный к тому времени Centurion, вооруженный 105-мм пушкой L7, показал себя не хуже, но был проще и легче. Так закончилась история этого гиганта, ставшего последним тяжелым танком Британии.

FV214 Conqueror Heavy Gun Tank. «William the Conqueror» — это сохранившийся пример, который находится в Музее военной истории и наследия Вайта на острове Вайт, Великобритания.

Как создавали ремонтно-эвакуационную машину

Conqueror ARV оказался единственным вариантом танка FV214, который не только разработали, но и пустили в серию. Другие машины на этом же шасси, доставшемся от проекта FV200, так и остались на бумаге. Среди идей были FV215A — тяжелая инженерная машина для Королевских инженеров, FV216 с минным тралом и FV223, который должен был нести раскладную рампу.

реклама



Из старого проекта FV200 вытащили еще одну задумку — FV209, эскиз ремонтно-эвакуационной машины. Именно она легла в основу Conqueror ARV. Для нее взяли шасси, подвеску и двигатель от боевого FV214. В 1953 году начали строить три первых образца, названных FV219 Conqueror ARV Mk.1. К 1955 году они показали себя на испытаниях, и армия заказала 20 таких машин. Но сделали только восемь, потому что вскоре появилась улучшенная модель — FV222 Conqueror ARV Mk.2. Ее не пришлось долго тестировать, так как она была лишь доработкой первой версии. FV219 начала служить в 1959 году, на четыре года позже своего танкового родственника, а в 1960 году к ней присоединилась FV222.

FV219 ARV Mk.1

По шасси FV219 почти не отличалась от танка FV214. Весила она 56 тонн — чуть легче из-за того, что башню убрали. Длина машины достигала 8,9 м с учетом сошника, ширина — почти 4 м, а высота — 2,7 м. Нос корпуса был почти таким же, как у танка. Вместо башни поставили компактную рубку из сваренных бронеплит. Снаружи на ней закрепили три ящика: два слева, один справа. Справа за носовой частью сделали небольшой круглый люк. В этой рубке, которую прозвали «отсеком лебедки», находились лебедка и экипаж, управлявший ею.

FV219 Conqueror ARV.

Экипаж машины состоял из четырех человек, каждый со своей задачей: командир, который управлял лебедкой, радист, механик для ремонтных работ и водитель. Двое сидели в носовой части, а двое — в рубке. Водитель занимал то же место, что и в танке FV214, — справа спереди. У него был люк, который поднимался и откидывался вправо. Для обзора при закрытых люках водитель использовал три перископа, как в боевом танке. Слева от него находился второй член экипажа под люком из двух створок, похожим на тот, что ставили на Centurion. Командир устроился в левом заднем углу рубки, где у него была вращающаяся башенка с люком для наблюдения. Рядом, слева, сидел четвертый член экипажа под простым люком, который открывался вверх и назад. Носовая часть, как и в танке, была отделена от основного отсека, где работала остальная команда.

реклама



Модель Mk.1 ARV. Его очень легко узнать по ступенчатому передней облицовке, вызванному сохранением формы носовой части шасси танка.

Машину можно было вооружить 7,62-мм пулеметом L3A1 — это британская версия американского Browning. Еще на нее ставили дымовые гранатометы: по одному на левой и правой сторонах рубки и на задних углах корпуса. В каждом гранатомете было пять труб, так что всего машина несла 20 дымовых гранат. И пулемет, и гранаты нужны были только для защиты.

Оборудование для эвакуации

Основным инструментом для эвакуации была мощная лебедка, которая могла тянуть до 45 тонн. Ее трос длиной 137 метров выходил через небольшую щель в задней стенке рубки. Кроме того, была дополнительная лебедка послабее — на 4 тонны, с тросом в 274 метра. Она помогала разматывать и сматывать тяжелый трос главной лебедки. Этот трос выводился через отверстие в верхней части передней плиты рубки. Обе лебедки стояли рядом внутри рубки и работали от двигателя машины. По всему корпусу были разбросаны ролики, направляющие и кабестаны — они позволяли тянуть груз с любого направления: спереди, с боков или сзади. Самый крепкий ролик и кабестан стояли сзади, ведь чаще всего буксировка шла именно оттуда. Под ним находился большой сошник, который опускался в грунт с помощью гидравлики. Он фиксировал машину, чтобы она не скользила, пока тянет тяжелый груз.

Вид сверху на FV219, показывающий различные блоки и ролики, расположенные по всему корпусу.

Помимо лебедок, машина несла и другое оборудование для эвакуации. На задней части корпуса стояла кран-стрела, были две металлические тяги с петлями для буксировки и деревянный брус, который использовали, когда нужно было толкать. Еще имелись два крепких одношкивных блока — с их помощью собирали тросовую систему, увеличивающую тягу втрое, чтобы справляться с грузами до 135 тонн. Также возили запасные тросы: один буксировочный на 30 метров и два коротких по 4,5 метра. Все это добро хранили снаружи машины. Короткие тросы, например, цепляли на броневые юбки, прикрывавшие подвеску. Эти юбки перешли от боевого FV214, но на эвакуаторе их часто убирали, и тогда тросы просто сваливали на моторный отсек, особо не заботясь о порядке.

Задняя часть FV222, обратите внимание на большой якорный лопастной упор и систему блоков. Эти элементы были практически одинаковыми на моделях FV219 и FV222.

FV222 ARV Mk.2

Модель Mk.2 стала шагом вперед по сравнению с Mk.1. Самое очевидное новшество — новая передняя часть машины. Вместо старого носа появилась массивная наклонная бронеплита, которая не только изменила внешний вид, но и лучше защищала экипаж. Именно по этой плите проще всего отличить Mk.2 от Mk.1. Еще на машину добавили четыре ящика для вещей: три слева на рубке, один справа. Переделки затронули и внутреннее пространство, из-за чего пришлось чуть переместить места экипажа, хотя команда осталась из четырех человек. Водителя перенесли в рубку, а командира посадили слева от него. Их отделяла перегородка от двух других членов экипажа. Водитель сидел под низкой башенкой с тремя перископами для обзора. Его люк поднимался вверх и откидывался назад, примерно в положение «на 4 часа». Справа в стенке рубки сделали маленький круглый люк.

Немного левее и сзади от водителя находилась башенка командира — побольше, с тремя перископами и местом для пулемета L3A1. Люк в ней тоже открывался вверх и назад, а сама башенка могла крутиться на все 360 градусов, как на Mk.1. Позади этих двух мест сидели остальные члены экипажа. В задней части крыши рубки сделали три круглых люка, чтобы экипаж мог попасть внутрь или обслужить лебедки. А если нужно было больше пространства, заднюю половину крыши можно было снять целиком.

Вид сверху на Mk.2 с открытыми всеми люками.

Если не считать этих отличий, Mk.1 и Mk.2 были почти как близнецы. Правда, на Mk.2 убрали россыпь роликов, которые торчали по всему корпусу у Mk.1. Экипаж, подвеска, гусеницы и эвакуационное снаряжение у них не отличались. Поговаривают, что Mk.2 получил какие-то улучшения в моторе или ходовой, но что именно доработали, пока остается загадкой.

Производство и служба

С конвейера сошло всего 8 машин FV219 ARV Mk.1, прежде чем их сменила модель FV222 Mk.2. Первая начала служить в 1959 году, а в 1960-м к ней присоединилась вторая. Обе эти рабочие лошадки надолго пережили своего боевого родственника — танк FV214 — и служили куда дольше.

Модель Mk.1 ARV в работе. Виден командир и еще один член экипажа. Командир передает указания водителю через микрофон.

Танк FV214 ушёл на покой в 1966 году, но его эвакуационные собратья, Conqueror ARV, продолжали трудиться. В начале 1960-х их официально сменила FV4006 Centurion ARV, созданная на базе Centurion, но несколько машин всё равно оставались на службе в разных уголках. Есть сведения, что одну из них видели в деле в Германии ещё в 1990-х. Другая работала на полигоне в Инстоу, Северный Девон, где испытывали амфибийную технику. Там её гоняли, отрабатывая эвакуацию танков с берега. Куда она делась потом, никто не знает.

Mk.2 ARV. Его легко узнать по большой наклонной лобовой броне (глацисной плите) спереди.

Машины, которые уцелели

Из 28 выпущенных Conqueror ARV до наших дней дожили лишь несколько, и все они — версии Mk.2. Одна из них до сих пор на ходу. Её показывают в Музее Королевских инженеров-электриков и механиков в Лайнхэме, Чиппенхэм. Другим повезло меньше — пара ржавых остовов стоит под открытым небом у Военно-исторического музея на острове Уайт, рядом с их внутренней трассой. Один из этих экземпляров вытащили из лагеря Борден в Хэмпшире в 1999 году с надеждой на реставрацию. Но прошло 20 лет, а машина так и стоит в том же плачевном состоянии. Ещё одна хранится в запасниках Имперского военного музея в Даксфорде. Она выглядит получше, чем те, что на Уайте.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

холодная война военная история тяжелый танк arv conqueror fv214 fv219 fv222 британская бронетехника эвакуационная машина
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
4
Обзор планшетного компьютера Blackview MEGA 8
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000GS PCIE5
5
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A15 360
3
Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
12
Что показывали Doogee на выставке «Связь-2025»
4
Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK
+
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Iota P1200
4
Обзор процессорного кулера Ocypus Delta A40 WH ARGB
2
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Delta P850
4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

При строительстве города The Line в Саудовской Аравии используются «самые крупные буровые установки»
3
Resident Evil 9 по-прежнему планируется к анонсу в 2025 году и выходу в 2026
+
Superjet 100 стал экономичнее благодаря новым «саберлетам» на крыльях
8
Ученые 3 российских университетов разработали аналог Starlink для высокоскоростной спутниковой связи
+
Huawei установила мировой рекорд, запустив автопарк из 100 беспилотных карьерных самосвалов
+
Нацпроект «Железная дорога до Магадана» сдвигается с мёртвой точки
1
Студентка из США требует 8000 долларов за то, что преподаватель писал лекции с помощью ChatGPT
1
Стало известно, какие запатентованные Rockstar технологии могут присутствовать в Grand Theft Auto VI
+
В Москве построят новый небоскрёб недалеко от Белорусского вокзала
1
GTBOX представила док-станцию для внешней видеокарты со встроенным блоком питания на 800 Вт
1
Россия задержала, танкер следовавший из Эстонии через российские территориальные воды
9
Представлен StarPro64 — альтернатива Raspberry Pi с мощным ИИ-ускорителем и поддержкой PCIe
+
В Японии цены на игровую консоль Nintendo Switch 2 уже в два раза превышают рекомендованные
1
Приднестровье заявило о подготовке ЕС к военному конфликту с Россией
+
Hisense выпустила проектор Vidda C3 Pro с яркостью 2800 люмен
+
Army Recognition: Россия улучшила истребитель Су-57М при помощи искусственного интеллекта
+
На выставке CMITE 2025 Китай представил новейшие высокотехнологичные беспилотники-орнитоптеры
+
Процессоры Intel Arrow Lake Refresh станут частью серии Core Ultra 200
4
По мнению MLID, восторженные обзоры GeForce RTX 5060 выглядят как заказные материалы
2
Появились первые тесты GeForce RTX 5060: новинка на 16-26% быстрее RTX 4060 в одинаковых условиях
3

Популярные статьи

Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
72
ТОП-11 самых неудачных процессоров Intel в XXI веке
16
Итоги гоночного уик-энда 17-18 мая
+
Возможно ли создать в РФ аналог первой в мире съёмной солнечной электростанции на железной дороге
11
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
24
Переустанавливать или реанимировать — разбираемся, что делать с глючащей Windows в 2025 году
4
О Sony PlayStation 3 в 2025 году — актуальность игровой консоли среди обычных геймеров
4
Моя попытка реанимировать Radeon RX 470 4Gb в 2025 году при помощи Mesa 25.1 и R.Id 25.3.1
6
Безопасный разгон Sony PlayStation 3 за пару кликов - от теории к практике
+
Обнаружены микробы, эффективно поглощающие углекислый газ
8

Сейчас обсуждают

4erT
00:18
Колоссальная разница! А где её искать-то?
Энтузиаст сравнил графику ремастеров трилогии S.T.A.L.K.E.R. с оригинальными играми
Bernigan
00:16
Да.Ките пришлось впихивать кабачок.Я думал у него зенки вылетят,но все прошло отлично. Меня мой друг Шешун научил.Он так для осликов себя готовил и слоников.Вышло не плохо,денег на аккумы для пробки м...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Дмитрий Малинин
00:00
Анно классная серия-будем ждать!
Ubisoft показала 6 минут геймплея градостроительной стратегии Anno 117: Pax Romana
Повелитель драных котов
23:53
Собственно он психически больной с манией величия,его пописульки тут это единственное как то на дошик себе заработать.на пенсию по псих заболеванию думаю не разживешься в РБ,да и у нас тоже.я посмотре...
Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
Повелитель драных котов
23:45
Все мы помним что доктор это твое .хахаха.По всей РБ тебя искали помнится,пока в дурку не упаковали год назад и на какое то время ты отсюда свалил
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
Повелитель драных котов
23:44
у тебя шизофрения,почему в этот раз ты даже ремисcии не добился при лечении последнем ??
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
Повелитель драных котов
23:42
когда тебя клоуна тут удалят из авторов,наверное когда этот недосайт отправит в чс ркн
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
Повелитель драных котов
23:39
ты шизоид
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
Аркадий Еремеев
23:39
Контраст 1:2000?? Ips??
Hisense U8Q — Mini LED телевизор с частотой 165 Гц и поддержкой Dolby Vision IQ появился в продаже
310
23:13
Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424.
ТОП-11 самых неудачных процессоров Intel в XXI веке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем