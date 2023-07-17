Приговор три года тюрьмы за утечку информации о технологиях Samsung Edge Panel.

Верховный суд Южной Кореи в четверг приговорил главу технологической фирмы к трем годам тюремного заключения за утечку информации о технологиях Edge Panel Samsung Display китайским компаниям в 2018 году.

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Технология Edge Panel, также известная как технология 3D-ламинирования, используется для создания изогнутой кромки экрана, сообщает информационное агентство Yonhap.

Samsung пришлось инвестировать около 117,7 млн долларов в разработку этой технологии, и 38 инженеров занимались исследованиями в течение шести лет.

Бывший генеральный директор и руководители TopTec, компании, которая специализируется на производстве устройств, получил технологию Edge Panel от Samsung в апреле 2018 года. Этот человек был осужден по обвинению в передаче соответствующих технических спецификаций и изображений технологий другой компании. Утверждалось также, что этот человек также продал часть документов двум китайским компаниям.

Также он был обвинен в попытке произвести 24 единицы производственного оборудования для 3D-ламинирования на основе технических чертежей, предоставленных Samsung, экспортировать 16 из них китайским компаниям и продать остальные.

Первоначально окружной суд признал бывшего генерального директора и других руководителей TopTec невиновными. Суд заявил, что утечка технологии не является коммерческой тайной. Но апелляционный суд отменил приговор и приговорил бывшего генерального директора к трем годам лишения свободы. Суд пришел к выводу, что технология не может считаться общественным достоянием. Верховный суд оставил в силе трехлетнее тюремное заключение бывшего генерального директора TopTec. Два других руководителя TopTec также были приговорены к двум годам тюремного заключения, а компания была оштрафована на 100 миллионов вон, более 7 миллионов рублей.

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