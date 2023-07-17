Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Proxvosst За пост начислено вознаграждение
Три года тюрьмы за промышленный шпионаж против Samsung получил директор южнокорейской TopTec
Приговор три года тюрьмы за утечку информации о технологиях Samsung Edge Panel.

реклама

Верховный суд Южной Кореи в четверг приговорил главу технологической фирмы к трем годам тюремного заключения за утечку информации о технологиях Edge Panel Samsung Display китайским компаниям в 2018 году. 

реклама

Технология Edge Panel, также известная как технология 3D-ламинирования, используется для создания изогнутой кромки экрана, сообщает информационное агентство Yonhap.

Samsung пришлось инвестировать около 117,7 млн долларов в разработку этой технологии, и 38 инженеров занимались исследованиями в течение шести лет. 

Бывший генеральный директор и руководители TopTec, компании, которая специализируется на производстве устройств, получил технологию Edge Panel от Samsung в апреле 2018 года. Этот человек был осужден по обвинению в передаче соответствующих технических спецификаций и изображений технологий другой компании. Утверждалось также, что этот человек также продал часть документов двум китайским компаниям. 

Также он был обвинен в попытке произвести 24 единицы производственного оборудования для 3D-ламинирования на основе технических чертежей, предоставленных Samsung, экспортировать 16 из них китайским компаниям и продать остальные. 

Первоначально окружной суд признал бывшего генерального директора и других руководителей TopTec невиновными. Суд заявил, что утечка технологии не является коммерческой тайной. Но апелляционный суд отменил приговор и приговорил бывшего генерального директора к трем годам лишения свободы. Суд пришел к выводу, что технология не может считаться общественным достоянием. Верховный суд оставил в силе трехлетнее тюремное заключение бывшего генерального директора TopTec. Два других руководителя TopTec также были приговорены к двум годам тюремного заключения, а компания была оштрафована на 100 миллионов вон, более 7 миллионов рублей.

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля

 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#samsung #edge panel
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Galaxy S23 FE может получить версию с чипсетом Snapdragon 8 Gen 1
Exynos 2400 назвали самым продвинутым мобильным чипом
Samsung может включить ChatGPT в состав своего браузера
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК «Вагнер» Лотос: МО РФ оставило высоты севернее Клещеевки, а ВСУ взяли Артёмовск в клещи
104
В Минобороны РФ рассказали, кто возьмёт на себя содержания тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси
3
Западная пресса: Украина только за первые две недели наступления потеряла 20 % предназначенной для него военной техники
18
В Сети появилось ещё одно фото танка Leopard 2, оснащённого советской динамической защитой «Контакт-1»
15
Американский генерал верит в то, что танки M1 Abrams помогут изменить расклад для Украины на поле боя
3
СМИ Венгрии: Юные украинцы предпочитают не выходить из дома, опасаясь принудительной мобилизации
11
Financial Times: Медийная империя Евгения Пригожина не останется без хозяина
5
Циклопические масштабы производства дронов-камикадзе «Ланцет» засветились в российских СМИ
27
В сети распространяются новые мемы с фотографией Пригожина в майке на кровати в палатке
2
В Белом доме исключили отправку американской армии на Украину
+
Суд не будет выносить приговор хакеру, слившему геймплей GTA 6 — его признали невменяемым
2
Китайский разработчик графических чипов намерен направить главное оружие NVIDIA против неё самой
8
Производитель «Ланцетов» уже выпускает следующее поколение данного дрона-камикадзе
7
В Сети появилось фото брошенного ВСУ французского лёгкого колёсного «танка» AMX-10RC
8
Сальдо: для восстановления Каховской ГЭС потребуется около 200 млрд рублей и два года
1
МО РФ отчиталось о пресечении атаки ВСУ по объектам в Крыму и Севастополе
+
Майнеры на видеокартах уходят с проекта Kaspa - расчетная окупаемость 4090 равна 17 лет
6
Intel обходит AMD на розничном рынке процессоров в Южной Корее, но преимущество не слишком велико
2
Опрос показал отношение европейцев к поставкам вооружений Украине
1
В администрации Байдена заявили о будущем Украины в НАТО без обсуждения
4

Популярные статьи

Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
54
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
97
Собираем антикризисный игровой ПК для экономных геймеров всего за 60 000р для 1080р@60 fps
16
Мои впечатления от дебатов Стаса Васильева и Максима Каца на Соловьёв Live
59
Как собрать максимально выгодный игровой компьютер в июле 2023 года за 76870 рублей
32
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
27
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 4
8
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июля
+
Что такое обработка с ЧПУ и как она работает - просто о сложном
15
Учёные исследовали тайну нейтронных звёзд с помощью необычного земного аналога
2

Сейчас обсуждают

Sir Traher
15:50
Конечно не влияют, все и так знают что они негодяи и лицедеи
Салливан: Кассетные боеприпасы не влияют на "моральный авторитет" Киева и Вашингтона
DonCarleone
15:49
чтобы её уничтожить, не обязательно признавать её террористической, тем более сейчас на территории боевых действий, поди разберись кто кого там уничтожил)
В ГУР Украины прокомментировали подрыв Крымского моста – эта конструкция там лишняя
pOdOnOg
15:48
Угарнул с этого компа. Я думал я рукожеп, но это, то ещё народное творчество.
Главным злодеем в Дедпул 3 может стать Магнето
Alex-IT
15:46
Полностью согласен, странная у них демократия получается.
Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
Alex-IT
15:44
Красиво написал, спасибо, что подсказали.
Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
Alex-IT
15:43
ЦИПСОработает по всему пункту видимо.
Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
Victor Konovalov
15:42
И что? из-за того что в их мясе содержаться нужные нам вещества мы должны их убивать? Они не хотят жить?Они живут для как наш корм?Потому-что человек умный, а они нет?Для выживания не обязательно нико...
Как употребление домашнего молока может сильно навредить вашему здоровью
Alex-IT
15:41
Читать скучно, они лучше тик-ток посмотрят)
Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
Alex-IT
15:40
Они уже в показаниях запутались, то была война, то уже не было ее...
Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
FelsheR-BAN100901
15:40
Эх, оказался очередной Александр Колодин просто цыпой пустышкой... Вылизывание языком гавна с оверклокера - это так по украински.
Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем