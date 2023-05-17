Google начала выпуск бета-версии Android 14 для телефонов Pixel. Компания также объявила список OEM-производителей, в том числе Oppo, Vivo, Realme и Xiaomi, которые получают поддержку Android 14.

Недавно Oppo объявила, что ее Find N2 Flip станет одним из первых устройств, получивших обновление Android 14 beta 1.

Вот как вы можете установить бета-версию Android 14 на свой Find N2 Flip и другие подходящие устройства Oppo. Следует отметить, что сборка Android 14 в настоящее время находится на ранних стадиях разработки, а это означает, что программное обеспечение может работать не так, как задумано. Пользователи также должны понимать, что существует риск блокировки телефона.

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Кроме того, обновление телефона до бета-версии Android 14 приведет к сбросу настроек телефона. Это означает, что все данные будут удалены из памяти телефона. Следовательно, пользователям рекомендуется сделать резервную копию своих данных перед установкой бета-версии Android 14.

Как сделать резервную копию на ColorOS 13

1. Откройте «Настройки» > «Дополнительные настройки» > «Резервное копирование и миграция» > «Локальное резервное копирование» > «Новая резервная копия» > «Готово».

2. Файлы резервных копий будут сохранены в хранилище устройства\Android\data\com.coloros.backuprestore\Backup.

3. Скопируйте файлы на другое устройство для сохранения.

4. Пользователи должны убедиться, что уровень заряда батареи выше 30% и доступно не менее 4 ГБ дискового пространства.

Как установить бета-версию Android 14 на Oppo Find N2 Flip:

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1. Загрузите zip-пакет обновления Android 14 Beta с ПК и скопируйте его в память телефона.

2. Перейдите в «Настройки»> «Об устройстве»> «Версия»> «Семь раз нажмите номер сборки» и введите пароль, теперь вы находитесь в режиме разработчика.

3. Вернитесь назад «Настройки» > «Об устройстве» > щелкните верхнюю карточку > щелкните верхнюю правую кнопку > «Локальная установка» > щелкните соответствующий установочный пакет > «Извлечь».

4. Нажмите, чтобы установить после завершения извлечения.

5. После завершения установки нажмите перезапустить. Обновление прошло успешно.

Если шаг 5 недоступен, вы можете попробовать следующее:

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1. Отключите соединение Wi-Fi и мобильную сеть.

2. Войдите в «Настройки»> «Приложение»> «Управление приложениями»> Нажмите верхнюю правую кнопку, чтобы показать систему> Поиск «Обновление программного обеспечения»> Использование хранилища> Очистить строку = «xvn2»> Убедитесь, что сеть отключена, и повторите шаг 4.