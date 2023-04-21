Meta* уволит еще 4000 высококвалифицированных сотрудников
По сообщениям СМИ, Meta* (ранее Facebook*) намерена начать еще один раунд массовых увольнений, в результате которых может быть уволено не менее 4000 высококвалифицированных сотрудников.
В марте генеральный директор Meta* Марк Цукерберг объявил, что в ближайшие месяцы компания сократит 10 000 рабочих мест.
Материнская компания Facebook* Meta* объявила на этой неделе подробности о новых сокращениях рабочих мест, что является частью многомесячной программы по сокращению штатов и реструктуризации, в результате которой будет уволено 10 000 сотрудников, сообщила в среду газета Washington Post в Твиттере.
Последнее сокращение произошло всего через четыре месяца после того, как компания уволила 11 000 сотрудников или 13% своей рабочей силы в ноябре прошлого года.
* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,
в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила