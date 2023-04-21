По сообщениям СМИ, Meta* (ранее Facebook*) намерена начать еще один раунд массовых увольнений, в результате которых может быть уволено не менее 4000 высококвалифицированных сотрудников.



В марте генеральный директор Meta* Марк Цукерберг объявил, что в ближайшие месяцы компания сократит 10 000 рабочих мест.



Материнская компания Facebook* Meta* объявила на этой неделе подробности о новых сокращениях рабочих мест, что является частью многомесячной программы по сокращению штатов и реструктуризации, в результате которой будет уволено 10 000 сотрудников, сообщила в среду газета Washington Post в Твиттере.



Последнее сокращение произошло всего через четыре месяца после того, как компания уволила 11 000 сотрудников или 13% своей рабочей силы в ноябре прошлого года.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,

в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации

или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»