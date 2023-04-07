Есть много видов животных, которые умирают после размножения. Осьминог, является одним из них. Особенность их жизни в том, что после откладывания яиц самка осьминога начинает двигаться навстречу смерти. И к тому времени, когда из яиц выходят малыши, мать умирает. Осьминоги — существа, которые становятся сиротами в очень молодом возрасте. Самка осьминога совершает самоубийство очень болезненным образом. Отложив яйца, самка осьминога перестает есть и начинает причинять себе вред. Она начинает биться о камни, царапая кожу. Также она сама отрезает кончик или верхнюю часть своих щупалец.

Недавно провели исследование, в ходе которого были обнаружены химические вещества, ответственные за такую смертельную манию. Исследователи полагают, что после откладывания яиц у самок осьминогов происходит изменение гормонов во многих важных биохимических путях, основанных на холестерине. За счет чего увеличивается выработка стероидных гормонов. Yan Wang, молекулярный биолог, проводящий исследования в Чикагском университете, говорит, что, скорее всего, такой тип поведения осьминога-матери защищает детей от других взрослых осьминогов. Если вокруг яиц есть взрослые осьминоги, они могут съесть яйца.

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Джером Водинский, психолог из Университета Брандейса, в ходе исследования 1977 года обнаружил, что за этим самоубийством стоит зрительная железа. Зрительная железа представляет собой группу желез возле глаз осьминога. Это связано с половым развитием и старением головоногих моллюсков. Водински обнаружил, что если у самки осьминога удалить зрительные железы, она может прожить несколько месяцев после откладывания яиц.

В 2018 году ученые в этом контексте секвенировали РНК двух зрительных желез двух самок осьминогов. У осьминога, который вот-вот должен был умереть, были обнаружены повышенные уровни активности в нескольких генах, которые контролируют половые гормоны, гормоны инсулина и метаболизм холестерина. Ван и его коллеги непосредственно проанализировали молекулы, выделяемые из зрительных желез нормальных самок осьминогов и самок осьминогов, которые занимались сексом. Это исследование было опубликовано в журнале Current Biology. Исследования показали, что после секса зрительная железа выделяет больше половых гормонов, инсулиноподобных гормонов и более высокий уровень холестерина. По мнению ученых, эти три молекулы вызывают гибель осьминогов. Нейробиолог Клифтон Рэгсдейл говорит, что когда эти изменения происходят у осьминогов, они сходят с ума незадолго до смерти.