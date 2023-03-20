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Сотрудники Google написали открытое письмо генеральному директору о сокращении рабочих мест
Открытое письмо сотрудников Google генеральному директору Сундару Пичаи.
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 Alphabet, материнская компания Google, объявила, что в начале этого года компания сократит 12 000 рабочих мест. 20 января генеральный директор Сундар Пичаи написал сотрудникам по электронной почте, что компания сокращает около 12 000 рабочих мест и что он берет на себя «полную ответственность за решения, которые привели нас к этому». 

В сети уже появилось несколько историй о сотрудниках, пострадавших от этих сокращений. Многие поделились этим в социальных сетях, включая LinkedIn и Twitter.

Недавно сотрудники Google написали генеральному директору открытое письмо с просьбой разобраться с этими сокращениями рабочих мест. В письме перечислены пять вещей, которые они хотят, чтобы компания сделала. Под открытым письмом пока стоят подписи только 1423 сотрудников.

Вот открытое письмо:   

Сундар, последствия решения Alphabet о сокращении штата носят глобальный характер. Нигде голоса рабочих не учитывались должным образом, и мы знаем, что как рабочие мы сильнее вместе, чем поодиночке. Таким образом, мы собираемся вместе по всему миру, чтобы быть услышанными.  В частности, мы просим вас взять на себя следующие публичные обязательства:  

1) Заморозить всех новых сотрудников на время увольнений. Сначала попросите о добровольном увольнении и добровольном сокращении рабочего времени до принудительных увольнений. Разрешить «обмен» сотрудников, чтобы еще больше избежать принудительных увольнений.  

2) Предоставление приоритетного повторного найма всем сотрудникам Alphabet, которые были недавно уволены. Отдайте предпочтение внутренним переводам, приоритетному доступу к рабочим местам без необходимости повторного собеседования и согласованию справедливого выходного пособия.  

3) Защищать наших сотрудников от стран с активными конфликтами или гуманитарными кризисами. Не увольняйте сотрудников, если это отрицательно скажется на визах, что может потребовать возвращения работников в небезопасные или нестабильные страны. Предоставьте им и работникам, которым грозит потеря вида на жительство, дополнительную поддержку: помогите с поиском работы — внутри компании и за ее пределами.  

4) Уважайте запланированные отпуска (по беременности и родам, по уходу за ребенком) и не уведомляйте об увольнении, пока отпуск не закончится. Увольняемые работники должны быть уведомлены лично, и у них должна быть возможность попрощаться со своими коллегами.  

5) Обеспечить отсутствие дискриминации по половому признаку, гендерной идентичности, гендерного самовыражения, возраста, сексуальной ориентации, расовой или этнической принадлежности, касты, статуса ветерана, религии и инвалидности.  

Мы призываем вас и Alphabet в целом взять на себя эти важные публичные обязательства. Наша компания уже давно заявляет о своей приверженности своим пользователям и работникам, и эти обязательства продемонстрируют, что Alphabet придерживается последней строки своего Кодекса: не будь злым.  

Мы знаем, что это в ваших силах.

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#google #увольнения #сундар пичаи
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походу все кто подпадает под 5й пункт письмо писали
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