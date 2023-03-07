Онежское озеро – второе по величине пресноводное озеро на Европейском континенте. Оно имеет площадь около 10 км2 и максимальную глубину 120 м. В это озеро впадает более 50 рек, а выходит только одна - Свирь.

Озеро красиво и незабываемо своей первозданной природой и кристально чистой водой.

Природа Онежского озера

Эти места с незапамятных времен привлекали множество любителей природы. Онежское озеро усеяно множеством островов, число которых превышает тысячу. Здесь много мест где можно уединиться и стать единым целым с природой. Изрезанные берега озера придают особое очарование окружающей красоте восходов и закатов, а просачивающиеся сквозь листву деревьев лучи солнца просто отражают на воде романтическое очарование природы.

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В прошлом дно Онежского озера было покрыто разнообразным жемчугом, обладавшим особой красотой. И сейчас отдыхающие пытаются найти в котловине озера драгоценные ракушки. Тем не менее, возможность найти такое маленькое чудо все меньше и меньше, несмотря на кристально чистую воду.

Бассейн Онежского озера славится своей чистотой, его вода считается чище байкальской, его даже используют для питьевых целей.

Штормовые ветры не редкость на Онежском озере. Зимой они доминируют. Летом часто бывает слабый ветер, похожий на морской бриз. Осенью ветра становятся сильнее и чаще. Еще немного и весна, снег тает, мелкие дожди и начинается сезон рыбалки на открытой воде.

Онежское озеро – кладезь для рыбаков, здесь водится не менее тридцати различных видов рыб: есть форель, лосось, сиг, щука, корюшка, стрелядь и другие. Любители морской рыбалки очень любят Онежское озеро. Рыбалка в открытой воде носит «океанский» характер. Для обеспечения безопасности и успеха рыбалки желательно выходить в море на скоростном катере, оснащенном мощным двигателем, необходимым навигационным оборудованием, эхолотами и троллинговыми рыболовными принадлежностями.

Рыболовный сезон открывается 15 мая и длится до середины декабря.

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Онежское озеро также богато историческими памятниками. Здесь организуют различные экскурсии, в ходе которых экскурсоводы откроют для вас историю достопримечательностей Карелии. Мыс Бесов можно считать украшением края. Кижский двадцатиглавый собор - остров Кижи, расположенный на севере Онежского озера, представляет собой уникальное сооружение древнерусского зодчества. Замечательным открытием для туриста становится комплекс деревянных построек, представляющий острова Карелии в музейных фондах 18-19 веков.

Отдых на Онежском озере

Места вокруг Онежского озера имеют хорошо развитую инфраструктуру. Для путешественников здесь все блага культуры, опять же комфортные отели, санатории, дачи, гостевые дома. Отдых на Онежском озере в основном направлен на водные развлечения. Для водных прогулок здесь можно арендовать квадроциклы, катамараны, лодки. Конечно, на свежем воздухе есть и другие мероприятия - например, осмотр достопримечательностей.