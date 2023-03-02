79% насильственных смертей в США связаны с огнестрельным оружием
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В Америке в 2020 году в жестоких столкновениях погибло около 30 тысяч человек, из которых около 79% погибли в результате применения огнестрельного оружия.
Причина, по которой число смертей в результате насилия с применением огнестрельного оружия в Америке намного выше, чем в других странах, заключается в том, что купить оружие в Америке намного проще, чем где бы то ни было.
Практически во всем мире, если вы хотите купить оружие на законных основаниях, вы должны пройти долгий и строгий процесс лицензирования.
В США любой может покупать и хранить оружие без лицензии. Лишь в нескольких штатах обязательна регистрация оружия при покупке.
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Даже 18-летнему подростку в Америке купить оружие так же легко, как шоколадку.
Растет количество мелких инцидентов с применением огнестрельного оружия, а не только массовых расстрелов.
Сейчас в США поднялся шум из-за видео об убийстве, которое произошло в Сент-Луисе, штат Миссури.
В этом инциденте 27 февраля 23-летний мужчина по имени ДеШон Томас застрелил мужчину, сидящего на тротуаре.
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45-секундный ролик этого инцидента в очередной раз поднял вопрос насилия с применением огнестрельного оружия в Америке.
Конституция США дает каждому гражданину право хранить оружие и защищать себя.
Конституция была принята, когда общая численность населения Америки составляла всего 4 миллиона. Многие семьи жили и занимались сельским хозяйством в районах, где на километры вокруг не было других людей.
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В те времена оружие требовалось каждому человеку для защиты своей семьи и имущества. Вот почему в 1791 году парламент США сделал это конституционным правом каждого гражданина.
Сегодня ситуация в Америке изменилась, но теперь внутренний рынок оружия стал настолько большим, что контроль над оружием стал очень трудным.
Внутренний рынок оружия в Америке огромен, производство оружия увеличилось на 353% за 35 лет.
В 1986 году в Америке было произведено 30,41 миллиона единиц огнестрельного оружия. В 2021 году этот показатель достиг 138 миллионов.
Сегодня 45% семей в Америке обязательно имеют хотя бы одну единицу огнестрельного оружия. В такой ситуации трудно принять закон, запрещающий людям покупать оружие.
Согласно отчету New York Times, любой человек в Америке может купить пистолет всего за 1 час.
Всего одна проверка биографических данных перед продажей оружия и все.
Авторизованные дилеры, торгующие оружием, имеют доступ к базе данных ФБР США. Она называется Национальной системой мгновенной проверки криминального прошлого (NICS).
С помощью этой системы можно провести проверку биографических данных на основе удостоверения личности покупателя оружия. В нем приводится информация о его судимости, жалобах на насилие в семье и иммиграционном статусе.
Как правило, эта проверка биографических данных выполняется за 10–20 минут.
Оружия больше, чем население Америки
Согласно отчету Обзора стрелкового оружия за 2022 год, у простых граждан Америки имеется 393 миллиона единиц оружия, в то время как население самой Америки составляет 330 миллионов человек.
То есть на 10 человек населения Америки приходится 12 единиц огнестрельного оружия.
В Америке много раз пытались контролировать продажу и обращение оружия, но почти каждый раз терпели неудачу.
В прошлом году Верховный суд США отменил закон Нью-Йорка о контроле над оружием. Согласно этому закону, люди должны были доказать достаточные основания для хранения оружия.
3 февраля этого года суд США отменил закон 30-летней давности, запрещавший лицам, причастным к домашнему насилию, носить оружие.
Запрет на штурмовое оружие также снят в угоду лобистам.
Винтовки AR-15 — самое продаваемое штурмовое оружие в Америке. Эта винтовка чаще всего использовалось в массовых расстрелах.
Эффективные законы о контроле над оружием не принимаются и по политическим причинам. Обычно демократы Джо Байдена поддерживают законы о контроле над оружием, а республиканцы Дональда Трампа выступают против законов о контроле над оружием.
В июне прошлого года был внесен законопроект о безопасности оружия, который поддержали обе стороны. Законопроект усложнил проверку биографических данных лиц моложе 21 года, желающих купить оружие.
В Америке нарастают массовые расстрелы
Несмотря на ужесточение проверок биографических данных и наделение штатов большими полномочиями в прошлом году, ни продажи оружия, ни массовые расстрелы в США не уменьшились.
По данным The Violence Project, с 1966 года в Америке произошло 187 случаев массовых расстрелов. В этих инцидентах погибли 1346 человек.
23% массовых расстрелов произошли из-за потери работы
По данным The Violence Project, нападавшие устраивали массовые обстрелы по разным причинам. Некоторые унесли жизни людей из-за религиозной ненависти, а некоторые из-за потери работы.
На насилие с применением огнестрельного оружия приходится 80% всех насильственных смертей в Соединенных Штатах каждый год.
Эта ситуация хуже, чем в Сирии. В 2020 году в результате насилия в Сирии погибло 12 343 человека, но только 3 204 стали жертвами насилия с применением огнестрельного оружия. То есть 25,95% насильственных смертей были вызваны огнестрельным оружием.
Оружие, использованное в 46,5% массовых расстрелов, было куплено легально
Ученые-исследователи Джиллиан Петерсон и Джеймс Денсли создали базу данных нападавших, причастных к 172 массовым расстрелам.
- 30,8% массовых расстрелов произошло на рабочем месте. Нападавшие были действующими или бывшими сотрудниками. Большинство было уволено с работы.
- 52% нападавших были белыми. В 20,9% инцидентов нападавшие были чернокожими, а в 6,4% инцидентов — азиатами. В остальных случаях происхождение нападавшего неизвестно.
- Оружие, используемое в 46,5% случаев, было приобретено легально. Как минимум одно оружие, используемое в 50% случаев, было приобретено легально.
- Все оружие было приобретено нелегально в 28,5% случаев.
- В 12% случаев оружие было взято напрокат или украдено.
- В 61,6% случаев злоумышленник был известен некоторым из пострадавших.
- В 33,7% случаев нападавший не был известен погибшим.
- В 4,7% случаев было неясно, был ли известен нападавший потерпевшим.
- В 68,6% случаев нападавшие были психически больными .
- В 71,5% случаев нападавшие проявляли суицидальные наклонности.
- 50% нападавших употребляли алкоголь, наркотики или другие опьяняющие вещества.
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