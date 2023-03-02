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79% насильственных смертей в США связаны с огнестрельным оружием

Всего за два месяца 2023 года в Америке произошло 88 случаев массовой стрельбы, 99 человек погибли.
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 В Америке в 2020 году в жестоких столкновениях погибло около 30 тысяч человек, из которых около 79% погибли в результате применения огнестрельного оружия.

Причина, по которой число смертей в результате насилия с применением огнестрельного оружия в Америке намного выше, чем в других странах, заключается в том, что купить оружие в Америке намного проще, чем где бы то ни было.

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Практически во всем мире, если вы хотите купить оружие на законных основаниях, вы должны пройти долгий и строгий процесс лицензирования.

В США любой может покупать и хранить оружие без лицензии. Лишь в нескольких штатах обязательна регистрация оружия при покупке.

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Даже 18-летнему подростку в Америке купить оружие так же легко, как шоколадку.

Растет количество мелких инцидентов с применением огнестрельного оружия, а не только массовых расстрелов.

Сейчас в США поднялся шум из-за видео об убийстве, которое произошло в Сент-Луисе, штат Миссури.

В этом инциденте 27 февраля 23-летний мужчина по имени ДеШон Томас застрелил мужчину, сидящего на тротуаре.

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45-секундный ролик этого инцидента в очередной раз поднял вопрос насилия с применением огнестрельного оружия в Америке.

Скриншот из видеоклипа показывает, как ДеШон Томас заряжает пистолет, прежде чем выстрелить из него. Полиция арестовала Томаса вскоре после инцидента.

Конституция США дает каждому гражданину право хранить оружие и защищать себя.

Вторая поправка к Конституции США дает людям право носить оружие. Эта поправка вступила в силу 15 декабря 1791 года.

Конституция была принята, когда общая численность населения Америки составляла всего 4 миллиона. Многие семьи жили и занимались сельским хозяйством в районах, где на километры вокруг не было других людей.

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В те времена оружие требовалось каждому человеку для защиты своей семьи и имущества. Вот почему в 1791 году парламент США сделал это конституционным правом каждого гражданина.

Сегодня ситуация в Америке изменилась, но теперь внутренний рынок оружия стал настолько большим, что контроль над оружием стал очень трудным.

Внутренний рынок оружия в Америке огромен, производство оружия увеличилось на 353% за 35 лет.

В 1986 году в Америке было произведено 30,41 миллиона единиц огнестрельного оружия. В 2021 году этот показатель достиг 138 миллионов.

Сегодня 45% семей в Америке обязательно имеют хотя бы одну единицу огнестрельного оружия. В такой ситуации трудно принять закон, запрещающий людям покупать оружие.

Согласно отчету New York Times, любой человек в Америке может купить пистолет всего за 1 час.

Всего одна проверка биографических данных перед продажей оружия и все.

Авторизованные дилеры, торгующие оружием, имеют доступ к базе данных ФБР США. Она называется Национальной системой мгновенной проверки криминального прошлого (NICS).

С помощью этой системы можно провести проверку биографических данных на основе удостоверения личности покупателя оружия. В нем приводится информация о его судимости, жалобах на насилие в семье и иммиграционном статусе.

Как правило, эта проверка биографических данных выполняется за 10–20 минут.

Оружия больше, чем население Америки

Согласно отчету Обзора стрелкового оружия за 2022 год, у простых граждан Америки имеется 393 миллиона единиц оружия, в то время как население самой Америки составляет 330 миллионов человек.

То есть на 10 человек населения Америки приходится 12 единиц огнестрельного оружия.

В Америке много раз пытались контролировать продажу и обращение оружия, но почти каждый раз терпели неудачу.

В прошлом году Верховный суд США отменил закон Нью-Йорка о контроле над оружием. Согласно этому закону, люди должны были доказать достаточные основания для хранения оружия.

3 февраля этого года суд США отменил закон 30-летней давности, запрещавший лицам, причастным к домашнему насилию, носить оружие.

Запрет на штурмовое оружие также снят в угоду лобистам.

Винтовки AR-15 — самое продаваемое штурмовое оружие в Америке. Эта винтовка чаще всего использовалось в массовых расстрелах.

Эффективные законы о контроле над оружием не принимаются и по политическим причинам. Обычно демократы Джо Байдена поддерживают законы о контроле над оружием, а республиканцы Дональда Трампа выступают против законов о контроле над оружием.

В июне прошлого года был внесен законопроект о безопасности оружия, который поддержали обе стороны. Законопроект усложнил проверку биографических данных лиц моложе 21 года, желающих купить оружие.

В Америке нарастают массовые расстрелы

Несмотря на ужесточение проверок биографических данных и наделение штатов большими полномочиями в прошлом году, ни продажи оружия, ни массовые расстрелы в США не уменьшились.

По данным The Violence Project, с 1966 года в Америке произошло 187 случаев массовых расстрелов. В этих инцидентах погибли 1346 человек.

23% массовых расстрелов произошли из-за потери работы

По данным The Violence Project, нападавшие устраивали массовые обстрелы по разным причинам. Некоторые унесли жизни людей из-за религиозной ненависти, а некоторые из-за потери работы. 

На насилие с применением огнестрельного оружия приходится 80% всех насильственных смертей в Соединенных Штатах каждый год.

Эта ситуация хуже, чем в Сирии. В 2020 году в результате насилия в Сирии погибло 12 343 человека, но только 3 204 стали жертвами насилия с применением огнестрельного оружия. То есть 25,95% насильственных смертей были вызваны огнестрельным оружием.

Оружие, использованное в 46,5% массовых расстрелов, было куплено легально

Ученые-исследователи Джиллиан Петерсон и Джеймс Денсли создали базу данных нападавших, причастных к 172 массовым расстрелам. 

  • 30,8% массовых расстрелов произошло на рабочем месте. Нападавшие были действующими или бывшими сотрудниками. Большинство было уволено с работы.
  • 52% нападавших были белыми. В 20,9% инцидентов нападавшие были чернокожими, а в 6,4% инцидентов — азиатами. В остальных случаях происхождение нападавшего неизвестно.
  • Оружие, используемое в 46,5% случаев, было приобретено легально. Как минимум одно оружие, используемое в 50% случаев, было приобретено легально.
  • Все оружие было приобретено нелегально в 28,5% случаев. 
  • В 12% случаев оружие было взято напрокат или украдено.
  • В 61,6% случаев злоумышленник был известен некоторым из пострадавших.
  • В 33,7% случаев нападавший не был известен погибшим.
  • В 4,7% случаев было неясно, был ли известен нападавший потерпевшим.
  • В 68,6% случаев нападавшие были психически больными .
  • В 71,5% случаев нападавшие проявляли суицидальные наклонности.
  • 50% нападавших употребляли алкоголь, наркотики или другие опьяняющие вещества.

 

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