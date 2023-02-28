В общей сложности почти 3 миллиона технических сотрудников потеряли работу в 2022 году.

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Сообщается, что глобальная консалтинговая фирма McKinsey & Co планирует сократить около 2000 рабочих мест в рамках одного из крупнейших увольнений.

2023 год станет худшим годом для технических специалистов, поскольку всего за два месяца 417 компаний уволили более 1,2 миллиона человек по всему миру.

Для сравнения, 1046 технологических компаний — от крупных до стартапов — уволили более 1,61 миллиона сотрудников в 2022 году, согласно данным сайта отслеживания увольнений Layoffs.fyi.

Только в январе около 1 000 000 технических сотрудников потеряли работу по всему миру, причем доминируют такие компании, как Amazon, Microsoft, Google, Salesforce и другие.

В общей сложности почти 3 миллиона технических сотрудников потеряли работу в 2022 году и до февраля этого года.

Поскольку все больше и больше крупных технологических компаний продолжают увольнять сотрудников, они перечислили различные причины этого шага — чрезмерный набор сотрудников, неопределенные глобальные макроэкономические условия, сильная рецессия из-за пандемии Covid-19 и многое другое.

Согласно сообщениям, Meta (ранее Facebook) готовится к еще одному крупному раунду увольнений — подобно тому, которое было объявлено в ноябре прошлого года — уже в следующем месяце, как только будут выплачены бонусы.

Сообщается, что Meta поставила тысячам сотрудников «неудовлетворительные оценки» в ходе последнего раунда аттестаций, что подготовило почву для новых увольнений в компании.

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson увольняет около 8% своей рабочей силы, около 8500 сотрудников, чтобы сократить расходы в текущих глобальных макроэкономических условиях.

Крупная консалтинговая фирма KPMG увольняет 2% своей рабочей силы, что затронет около 700 сотрудников в США из-за «резкого замедления ее консалтингового бизнеса».

Поставщик облачной инфраструктуры DigitalOcean увольняет около 11% своей рабочей силы, или почти 200 сотрудников.

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