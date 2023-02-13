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Как шпионят китайские воздушные шары - выводим их на чистую воду и разбираемся по-серьезному

Типы информации, которую могут перехватывать китайские «разведывательные аэростаты»
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Шум вокруг китайского разведывательного аэростата, который недавно пролетел над Канадой и Соединенными Штатами и был сбит у юго-восточного побережья Соединенных Штатов, породил множество историй и вопросов.

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Физическая угроза от воздушных шаров и подвешенных к ним платформ для сбора разведданных ограничивается только падением в населенном пункте. Воздушный шар, сбитый американским F-22 Raptor, приземлился не в населенном пункте. Он упал в территориальные воды США у берегов Южной Каролины. А как насчет технологических угроз от разведывательных платформ, летающих на высоте 15–18 километров над уровнем моря? Какую информацию собирает эта платформа? Должны ли директора по информационной безопасности беспокоиться об опасностях воздушных шаров-разведчиков? 

Воздушные шары-разведчики могут собирать четыре типа разведданных: 

Геопространственный интеллект (GEOINT)

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Многие сообщения СМИ акцентируют внимание на том, что аэростаты-разведчики могут фиксировать землю в высоком разрешении с высоты 18 км. И это наименее опасная часть возможностей китайского воздушного шара по сбору разведывательных данных. Open Source Intelligence (OSINT) уже поддерживает такие виды шпионажа, как сбор информации о разрешениях на строительство (обычно используется для отслеживания планов расширения конкурентов) и мониторинг новых промышленных парков для определения их сильных и слабых сторон. Также Китай занимается сельскохозяйственной разведкой. Учитывая, что экономический шпионаж Китая в прошлом был нацелен на рис и кукурузу в США, этот разведывательный воздушный шар имеет гораздо более стратегическое значение, чем ожидалось.

 Электронный интеллект (ELINT)

Это область, на которую должны обратить внимание директора по информационной безопасности во многих отраслях. Какие из телеметрических данных, которыми обмениваются самолеты или транспортные средства, могут быть захвачены оборудованием воздушного шара? Какой из сигналов управления и контроля «земля-воздух» может перехватить воздушный шар? Какие тесты проводились в районе, через который пролетел воздушный шар? Известно, что воздушный шар пролетел рядом с несколькими национальными лабораториями. Но мы не узнаем ответов на поставленные выше вопросы, пока правительство США не поделится своими выводами.

Интеллектуальные измерения и сигнатуры (MASINT)

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MASINT может быть наименее обсуждаемым, но наиболее информативным из способов сбора разведданных. Платформа, о которой идет речь, движется сквозь дождевые облака и воздушные потоки, отбирая газы, пары, пыль и волокна в воздухе, которые можно использовать для определения того, где проводятся определенные виды исследований, где ведется производственная деятельность или где военные проводят учения. Все виды деятельности приводят к выбросу измеримых веществ в атмосферу. Полет воздушного шара через штат Айдахо указывает на возможную попытку шпионить за Национальной лабораторией Айдахо, крупным исследовательским центром США в области электротехники.

Радиоразведка (SIGINT)

Разведывательный аэростат медленно летел из Айдахо через Средний Запад Америки и Южную Каролину, замеряя весь радиочастотный спектр и сортируя общедоступные сети и сигналы из закрытых корпоративных сетей. Также могли быть включены в перехват гражданская и военная авиация, возможностей предостаточно.

Слежка или политическое маневрирование?

Государства собирают информацию, чтобы расширить свои знания о странах-конкурентах, и большая часть этой информации поступает от частных компаний. Тот факт, что Китай поднял воздушный шар в это время, указывает на то, что запуск был направлен на то, чтобы подорвать позицию США в преддверии запланированного визита госсекретаря США Энтони Блинкольна в Китай. США не клюнули на эту приманку и выразили протест китайскому правительству, отложив визит на неопределенный срок. В том, что было названо «согласно источникам» в основных СМИ, Соединенные Штаты намеренно позволили воздушному шару и его платформе для сбора продолжать выполнять свою миссию и получать команды на маршруте, но предотвратили передачу сигналов.


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