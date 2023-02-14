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Как ищут людей, попавших под завалы

В Турцию и Сирию съезжаются специализированные спасательные команды со всего мира, чтобы как можно скорее извлечь из-под завалов больше людей.
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В Турцию и Сирию съезжаются специализированные спасательные команды со всего мира, чтобы как можно скорее извлечь из-под завалов больше людей.

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Тем не менее, некоторые люди в районах, наиболее пострадавших от землетрясения, также говорят, что спасательные работы здесь идут медленно. Некоторым приходится собственноручно убирать мусор в поисках родных и близких.

Как проходит поиск людей в спасательной операции?

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Достигнув места землетрясения, спасатели сначала оценивают ущерб, нанесенный зданиям. В первую очередь оценивается, сколько зданий рухнуло, сколько скопилось обломков и сколько людей, вероятно, будет погребено под ними.

Начинается с поиска пустых мест. Пустое пространство, то есть бетонные балки или столбы, или пустое пространство под лестницей. Люди чаще прячутся в таких местах.

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В это время, пока люди спасательной команды пытаются добраться до выживших, работники службы поддержки следят за движением в зданиях, обломками и очень внимательно прислушиваются к доносящимся отсюда звукам. 

В полностью снесенном здании поиски людей ведутся позже, потому что шансы, что здесь кто-то будет найден живым, ничтожно малы.

Вся работа спасательной команды координируется через агентство. Обычно в него входят пострадавшие страны вместе с Организацией Объединенных Наций. Спасательная команда проходит специальную подготовку для работы вместе. Во многих местах местные жители также приходят им на помощь.

Необходимые инструменты для спасения

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Спасатели используют тяжелую технику для расчистки завалов. Сюда входят тяжелые машины (экскаваторы) с гидравлическими домкратами для копания.

Землеройные машины используются для удаления упавших бетонных плит, чтобы спасательная команда могла поближе рассмотреть состояние людей, погребенных внутри.

Кроме того, спасатели также используют видеокамеры на гибких штангах чтобы осматривать пустые пространства под завалами.

У спасателей есть специальная звуковая аппаратура, способная улавливать малейшие звуки в радиусе нескольких метров. При этом предпринимается попытка услышать голоса тех, кто застрял в обломках.

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Спасательная команда трижды стучит по обломкам в районе поиска, затем внимательно прислушивается к ответу.

Детекторы углекислого газа также используются для обнаружения людей, потерявших сознание. Этот метод используется в более узких местах. Если в каком-то месте плотность углекислого газа высока, значит, люди, оказавшиеся здесь в ловушке, еще живы и дышат.

Спасательная команда также использует оборудование для «тепловизионной съемки». Температура места, где застряли живые люди, выше нормы из-за тепла их тел.

Использование собачьего отряда в спасательных операциях

Собаки обладают огромной силой обоняния. Он используется спасательными отрядами для поиска людей в местах, где сложно оценить чью-то выживаемость из-за тяжелых завалов.

Кроме того, собаки могут очень быстро покрыть большую территорию, что может ускорить поисково-спасательные работы.

Когда нужно убрать мусор вручную?

Как только тяжелые блоки и плиты зданий убраны, спасательная команда начинает расчищать завалы руками и небольшими инструментами.

К ним относятся молотки, лопаты, лопаты с цепными пилами, дисковые фрезы и инструменты для резки арматуры.

Спасательная команда также использует шлемы и перчатки для своей безопасности, чтобы они не поранились в голову и руки при копании и удалении мусора.

Однако в некоторых районах Турции, где спасательные работы идут медленно из-за нехватки тяжелой техники, местные жители помогают расчищать завалы своими руками.

"Нам нужны прочные перчатки, чтобы разбирать завалы руками, потому что спасатели должны останавливать тяжелую технику, как только они слышат, что кто-то находится внутри завалов", - сказал Бедиа Гюкум, управляющий рестораном на юге Турции. Удалить мусор своими руками, и это задача почти за пределами человеческих возможностей».

Когда аварийно-спасательная операция считается оконченной?

Это решается координационной группой Организации Объединенных Наций вместе с командой центрального и местного правительства пострадавшей страны.

Поисково-спасательная операция людей, попавших под завалы, обычно объявляется законченной через пять-семь дней после катастрофы. Когда ни одного живого человека не находят ни на одном участке в течение дня или двух.

Однако бывало и много раз, когда даже после этого лимита людей вытаскивали живыми с места аварии.

Когда в 2010 году на Гаити произошло землетрясение, человека из-под завалов вытащили через 27 дней.

Точно так же после землетрясения в Бангладеш в 2013 году женщину вытащили из-под обломков фабрики через 17 дней.

 

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