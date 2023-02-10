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Как работает экономика безналоговых стран, откуда берутся деньги на дороги и больницы

Разберемся где государства не взимающие налогов с бизнеса и граждан берут деньги на свои нужды.
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В мире много стран, которые называют налоговыми убежищами. Независимо от того, сколько зарабатывают люди, живущие в них, подоходный налог платить не нужно. Но вопрос в том, как страны обходятся без налогов?

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Налогообложение является наиболее важным источником дохода для любой страны. После определенного дохода каждый зарабатывающий человек должен платить налог. Потом эти деньги тратятся на государственные нужды. Помимо прочего это включает в себя инфраструктуру – строительство дорог, мостов, дамб. Здравоохранение также включено и образование тоже. 

Обычно налог делится на две части. Прямые и косвенные налоги. Прямой налог – это тот, который взимается напрямую. Подоходный налог, налог на доход от акций или любого имущества, корпоративный налог, налог на унаследованное имущество являются примерами прямого налога. При этом косвенный налог взимается с любого вида услуги или продажи.

В этих странах налог не взимается. 

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Теперь поговорим о тех странах в которых граждане и бизнес не облагаются налогом или где взимается очень маленький налог. Таких стран всего около десятка. Страны-экспортеры нефти лидируют в этом списке. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) находится в самом верху. Люди здесь не должны платить никаких налогов, но при этом тут нет недостатка в развитии. Причина тому – огромные запасы нефти.

Заработок на нефти и туризме 

ОАЭ, входящие в число крупнейших мировых стран-экспортеров нефти, много зарабатывают на нефтяной промышленности. Кроме того, здесь процветает туризм. Помимо Ближнего Востока, сюда приезжают туристы практически из всех стран мира, чтобы посетить и сделать покупки. Люди также любят приезжать сюда для покупки золота, причина в том, что золото в ОАЭ примерно на 15 процентов дешевле, чем в других странах. Его покупка на любую сумму также не облагается налогом. Таким образом, туристическая индустрия также приносит много денег правительству этой страны. В такой ситуации гражданам не нужно платить налог.

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Карибские острова, которые включают Бермудские острова среди стран с очень низкими налогами, считаются одними из самых красивых, но дорогих частей мира. Людям, живущим здесь, приходится платить большие деньги за любую услугу. Здесь нет налога на заработную плату, но собственники компании или фабрики должны будут платить налог. Вместе с этим здесь действует и земельный налог. Кроме того, если кто-то длительное время живет на ренте, то он также должен платить земельный налог.

Монако Безналоговое, но очень богатое

Монако, страна, расположенная на средиземноморском  побережье Франции, также считается налоговым убежищем. По длине и ширине он меньше Центрального парка Нью-Йорка. Эта страна, занимающая всего 2,02 квадратных километра, известна своим огромным богатством. Здесь из населения около 40 тысяч только около 12 тысяч человек являются коренными гражданами этой страны, остальные приехали из других стран мира, чтобы сэкономить на налогах. Живя в Монако, они ведут бизнес по всему миру, с которого им не нужно платить налоги. Также эта страна зависит от туризма и банковского дела. Погода здесь замечательная в течение всего года, благодаря чему вся Европа слетается сюда, чтобы избежать сезонных холодов зимой. Туристы из других западных стран также приезжают сюда, чтобы спастись от зимней хандры. Здесь есть много  курортов и казино для развлечения. 

 Монако, очень маленькая страна, является одной из самых богатых стран мира.

Вид на жительство также является источником дохода.

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Получить вид на жительство в Монако и других странах очень просто и быстро. Это может произойти всего за три месяца, но для этого вам придется положить там в банк 500.000 евро. Таким образом, из этого можно понять, чем эта маленькая страна так богата.

Деньги тратятся на социальное обеспечение. 

Помимо этих стран, граждане не обязаны платить подоходный налог во многих странах Ближнего Востока, таких как Катар, Оман и Саудовская Аравия. Несмотря на отсутствие налога на доходы физических лиц, та или иная его часть идет в доход страны. Например, ради социального обеспечения все эти страны берут определенный процент. Граждане Бахрейна не должны платить подоходный налог, но 7 процентов дохода должны быть внесены в систему социального обеспечения. Кроме того, здесь также применяется земельный налог. 

Почему такая политика таит опасность? 

В этих странах, называемых налоговыми убежищами, основным источником дохода являются иностранцы, которые получают разрешения, живут здесь и ведут бизнес, чтобы не платить налоги. Впрочем, эксперты неоднократно говорили об этом и как об угрозе безопасности стран. Например, если взять Катар или Монако, то там очень мало коренных жителей, а большая часть – иностранцы. В такой ситуации, если когда-либо возникнет ситуация напряженности, то может возникнуть опасность со стороны экономики для безопасности страны. Если иностранцы, которые вносят свой вклад в экономику, начнут покидать эти страны, то через несколько часов или дней такие страны могут оказаться даже на грани банкротства.

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