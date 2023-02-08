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OpenAI ChatGPT против Google Bard - превосходит ли недавно представленный Google AI Chatbot

Google вступает в быстро развивающуюся гонку ИИ со своим чат-ботом Bard. Достаточно ли оснащен Google Bard, чтобы конкурировать с ChatGPT?
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Достаточно ли оснащен Google Bard, чтобы конкурировать с ChatGPT?

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Поскольку Google вступает в быстро развивающуюся гонку ИИ со своим чат-ботом Bard, стоит оценить его сравнение с Microsoft и ChatGPT от OpenAI и определить, есть ли между ними явный победитель.

В ответ на ChatGPT Google — один из крупнейших конкурентов Microsoft — сделал своего чат-бота Bard общедоступным. Как и ChatGPT, основанный на GPT-3.5, Bard также является чат-ботом языковой модели, созданным на основе технологии Google LaMDA (языковая модель для диалоговых приложений), которая ранее была доступна только избранным через их программу AI Test Kitchen.

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ChatGPT, с момента своего появления в качестве бесплатного предварительного исследования, вызвал ажиотаж в технологической индустрии. Его влияние было настолько значительным, что побудило Google объявить его «красным кодом» внутри компании. OpenAI, создатель ChatGPT, также изменил восприятие искусственного интеллекта в умах многих людей, и многие задаются вопросом, существует ли опасность от ИИ в захвате рабочих мест.

Для тех, кто не знает, в 2019 году Microsoft вложила 1 миллиард долларов в OpenAI, а позже закрыла инвестиции на сумму 3 миллиарда долларов в 2021 году, а совсем недавно, в январе, инвестировала еще 10 миллиардов долларов, чтобы удвоить свои позиции и сразиться с такими соперниками, как Google, Amazon и Meta.

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Поскольку Google присоединяется к быстро развивающейся гонке ИИ, стоит подумать о том, как их чат-бот Bard сравнивается с Microsoft и ChatGPT от OpenAI. И есть ли явный победитель между ними?

CHATGPT ПРОТИВ GOOGLE BARD

Чтобы сравнить их, важно сначала понять ключевые различия между Google Bard и ChatGPT. Bard — это дискуссионная служба на базе искусственного интеллекта, которая использует LaMDA (языковую модель для диалоговых приложений) и веб-контент для предоставления актуальных ответов на вопросы.

«Мы работаем над экспериментальным сервисом разговорного ИИ на базе LaMDA, который мы называем Bard. И сегодня мы делаем еще один шаг вперед, открывая его для доверенных тестировщиков, прежде чем сделать его более доступным для общественности в ближайшие недели, — сказал генеральный директор Google Сундар Пичаи в своем блоге.

ChatGPT основан на GPT-3.5 (аналог LaMDA от Google), но с ограничением знаний до 2021 года. Это означает, что у него нет доступа к самой последней информации и он не может предоставлять «свежие» ответы. Поначалу это кажется значительным преимуществом Bard перед ChatGPT.

ChatGPT против Google Bard: ключевые отличия

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Стоит отметить, что модель OpenAI GPT (Generative Pre-trained Transformer) была значительно усовершенствована в последние годы, что привело к ее нынешнему уровню профессионализма. Однако Bard от Google, работающий на базе LaMDA, вносит некоторые ключевые отличия. Во-первых, Bard построен на облегченной версии LaMDA, которая требует меньше вычислительных ресурсов, что позволяет ему обслуживать большую базу пользователей и собирать больше отзывов.

Во-вторых, LaMDA от Google был предметом недавних дискуссий. Блейк Лемуан, инженер Google, сделал публичное заявление о том, что LaMDA «разумен», что вызвало обсуждение возможностей ИИ. Это привело к увольнению Блейка Лемуана компанией Google за ложные заявления.

И, в целом, информационная база данных Google и встроенная интеграция с Google Search могут поставить его в отдельную лигу, когда речь идет о предоставлении подробных ответов. Microsoft признала это, и, очевидно, генеральный директор Сатья Наделла громко заявил о переносе ChatGPT в Bing — собственную поисковую систему Microsoft. Во всяком случае, это может сократить разрыв между обоими чат-ботами — если он вообще есть.

Кроме того, благодаря тому, что Google умеет с легкостью предоставлять точную и краткую информацию, его обширная инфраструктура позволяет ему создавать беспрецедентный пользовательский опыт, не зависящий от большого трафика, и предоставлять быстрые ответы на запросы.

Нет явного победителя, по крайней мере, пока.

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Слишком рано определять, какой чат-бот лучше, поскольку Bard от Google в настоящее время доступен только ограниченному числу людей и еще не прошел такого же уровня публичной проверки, как ChatGPT, который был доступен в качестве бесплатного предварительного исследования.

Прямые сравнения можно будет сделать только тогда, когда Google выпустит Bard для широкой публики. Но, судя по внешнему виду и заявлениям Google, Bard кажется многообещающим дополнением к быстро развивающейся области искусственного интеллекта.

 

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microsoft google chatgpt openai искуственный интеллект искуственный интелект chatbot
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