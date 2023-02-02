Весьма внушительного количества игр лишатся россияне.

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Технический гигант Microsoft объявил, что 7 февраля он удалит несколько популярных игр из Xbox 360 Marketplace.

реклама

В некоторых регионах из магазина Xbox 360 будут удалены некоторые игры и дополнения к ним. Процедура удаления начнется 7 февраля 2023 года, — говорится в сообщении компании на странице службы поддержки. Если удаляемые игры были ранее куплены, то в этом случае они останутся доступными для скачивания. В сообщении также был предоставлен список игр, которые будут удалены в зависимости от региона пользователей.

Например, для российских геймеров потери будут весьма ощутимые, ведь список довольно большой, ровно 40 игр будет удалено. Полный список игр вы можете посмотреть в официальном заявлении Microsoft здесь.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке