Технический гигант Microsoft объявил, что 7 февраля он удалит несколько популярных игр из Xbox 360 Marketplace.
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В некоторых регионах из магазина Xbox 360 будут удалены некоторые игры и дополнения к ним. Процедура удаления начнется 7 февраля 2023 года, — говорится в сообщении компании на странице службы поддержки. Если удаляемые игры были ранее куплены, то в этом случае они останутся доступными для скачивания. В сообщении также был предоставлен список игр, которые будут удалены в зависимости от региона пользователей.
Например, для российских геймеров потери будут весьма ощутимые, ведь список довольно большой, ровно 40 игр будет удалено. Полный список игр вы можете посмотреть в официальном заявлении Microsoft здесь.