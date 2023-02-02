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Microsoft 7 февраля удалит несколько игр из магазина XBOX 360
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Технический гигант Microsoft объявил, что 7 февраля он удалит несколько популярных игр из Xbox 360 Marketplace.

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В некоторых регионах из магазина Xbox 360 будут удалены некоторые игры и дополнения к ним. Процедура удаления начнется 7 февраля 2023 года, — говорится в сообщении компании на странице службы поддержки. Если удаляемые игры были ранее куплены, то в этом случае они останутся доступными для скачивания.  В сообщении также был предоставлен список игр, которые будут удалены в зависимости от региона пользователей.  

Например, для российских геймеров потери будут весьма ощутимые, ведь список довольно большой, ровно 40 игр будет удалено. Полный список игр вы можете посмотреть в официальном заявлении Microsoft здесь.

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MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

 

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