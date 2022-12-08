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Мы годами говорили о том, что китайские товары в основном некачественные и дешевые. Были придуманы сотни шуток по этому поводу. А все потому, что в свое время это и было правдой...

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Однако время идет, и уровень китайских производителей (как и рост экономики Китая) значительно вырос. Если когда-то все начиналось с простого копирования топовых устройств, то сегодня можно говорить о собственных топовых телефонах китайского происхождения.

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В этой статье приводится рейтинг китайских брендов смартфонов, чтобы проинформировать читателя о компаниях, производящих популярные и продаваемые смартфоны.

9. OPPO

Возможно, вы мало слышали об этой компании, а все потому, что она работает в основном на азиатских рынках. В нашей стране тоже можно купить смартфон этого производителя, но широкого распространения, как отмечают отзывы покупателей, они не нашли.

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Особенность продуктов этого производителя в том, что они выглядят как качественные устройства от Apple, имеют мощный процессор, и в целом серьезные технические характеристики. Как пример смартфон — Reno 8 Pro 5G, процессор Snapdragon 7 Gen 1 Octa Core с объемом памяти 8 ГБ, разрешением 2400x1080 пикселей при 120 Гц обновления экрана и 50-мегапиксельной камерой. Цена: 26.600 рублей.





8. Letv

Компания начала свою деятельность достаточно успешно – благодаря огромному количеству предзаказов на их модель LeMax. Сейчас актуальный смартфон это Letv LeEco Le Max 2 X820. Аппарат имеет приятный дизайн, который выглядит очень необычно и привлекательно. Кроме того, эта модель имеет достаточно мощный 4-ядерный процессор Snapdragon 820, 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 2560x1440, память 6 GB/128 GB и все это за 9.000 рублей.

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7. ZTE

Далее идет китайская марка смартфонов, которая давно известна на нашем рынке. Знакомьтесь, флагман — модель ZTE Axon 40 Ultra, внешне выделяется большой блок основных камер и закругленные боковые стороны экрана. Разрешение дисплея 2480*1116, частота обновления экрана 120 Гц, быстрая зарядка на 65 Вт, 8-ядерный процессор Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1, Оперативная память до 16 Гб, а внутренняя память до 1 Тб, но такая комплектация стоит порядка 76.000 рублей. ZTE занимает 5-е место по продажам на американском рынке, при том что компания была открыта только в 2012 году.





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6. Elephone

Эта компания является относительным новичком, даже на фоне того, что все китайские бренды были созданы всего несколько лет назад. Первый прорыв случился у компании с моделью Vowney в 2015 году. Сейчас актуальная модель Elephone U3H 8-ядерный процессор Helio P60 Octa Core, 8 ГБ ОЗУ, 256 Гб ПЗУ, дисплей 6,53 '' с разрешением 2340x1080 и цена в Китае 11.000 рублей.

5. Coolpad

Другая не очень известная компания производитель китайских смартфонов — Coolpad, выпустившая свой флагман Dazen X7 в далеком 2015 году. Возможно, вы не слышали об этом производителе, но по количеству проданных единиц он занимал 8-е место в мире.

На китайском рынке компания занимает третье место по объему продаж. Сейчас актуальная модель Coolpad Cool 20 с 6,18-дюймовым дисплеем, 8-ядерным процессором Helio G80, ОЗУ 6 Гб, ПЗУ 128 ГБ, 48 мегапиксельной камерой и ценой 9.400 рублей.

4. Meizu

Вы наверняка уже слышали об этом производителе — его продукция хорошо продается даже в официальных торговых сетях. Meizu входит в топ китайских брендов смартфонов как по качеству своей продукции, так и благодаря технологичности своих смартфонов. Устройства Meizu, по отзывам, по своему внешнему виду также напоминают «яблочные» гаджеты. Конечно, копирование, это распространенный прием, которым пользуются популярные китайские бренды смартфонов. Все дело в дизайнерском подходе Apple к своим устройствам, явно оправдывающим миллионные продажи.

Конечно, Meizu еще не доросла до больших американских масштабов, но имеет определенные успехи. Желающим приобрести себе смартфон этого бренда стоит обратить внимание на модель Meizu 18 Pro. При цене около 50.000 рублей у смартфона соответствующие характеристики: 6,7 дюйма экран, 120 Гц частота обновления экрана, процессор Snapdragon 888, быстрая зарядка 40 Вт, 8 ГБ ОЗУ и 128 Гб ПЗУ.





3. Lenovo

Торговая марка о которой мы все слышали. Компания давно работает на компьютерном рынке и относительно недавно вышла в сегмент мобильных устройств. Продукция Lenovo присутствует во всех ценовых категориях. Помимо мировых рынков, компания добилась успехов и на внутреннем китайском рынке, заняв здесь второе место по количеству проданных устройств.

Сегодня Lenovo входит в категорию «Лучшие бренды китайских смартфонов» не только из-за адекватной цены на свою продукцию, но и из-за качества, которое она предоставляет покупателям. Примером такого продукта может быть игровой смартфон Lenovo Legion Y90, работающий на процессоре Snapdragon 8 Gen 1, с потрясающим объемом оперативной памяти 12ГБ/18 ГБ и ПЗУ 256ГБ/640 Гб. Экран диагональю 6,92 с разрешением 2460x1080 и частотой обновления 144 Гц. Цена в Китае около 35.000 рублей.





2. Huawei

Компания давно известна и признана во всем мире, занимает третье место по объему реализуемой продукции. Гаджеты, выпускаемые под этим брендом, нельзя назвать простыми копиями продукции Samsung или Apple, каждая модель разработана индивидуально. Помимо уникального дизайна, компания может гордиться своими моделями промышленного оборудования. Флагманом на сегодняшний день является Huawei Mate 50 Pro. 90,000 рублей в Китае. Эта модель полностью стоит своих денег, ведь она может похвастаться отличными характеристиками: экран 6.74" разрешение 1212x2616, частота обновления экрана 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, ОЗУ 8 ГБ, ПЗУ 512 ГБ, поддержка карты памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 4700 мАч.

1. Xiaomi

Наконец, одна из самых быстро растущих и известных компаний в мире. Не раз ее смартфоны называли "убийца Apple" или "еще один Apple".

Во-первых, смартфоны Xiaomi зачастую внешне похож на "яблочные". У них глянцевая поверхность, такие же простые формы, привлекательный металлический или стеклянный корпус. Во-вторых, сходство можно увидеть благодаря разработанному Xiaomi пользовательскому интерфейсу под названием MUIU. В дизайне оболочки использован тот же прием, который Apple использовала в iOS 8 — переходы матовых и ярких цветов.

Наконец, в-третьих, покупатели получают современное техническое оснащение. Каждый из этих гаджетов имеет мощное и надежное «железо», которое позволяет им выполнять свои задачи без сбоев и зависаний.

Из-за того, что бренд стал достаточно популярным, цена на многие модели резко поползла вверх, на что в последнее время жалуются многочисленные поклонники Xiaomi.

ВЫВОДЫ

Да, действительно, некоторые китайские компании занимаются производством поддельных устройств, копий низкого качества, которые после первого запуска начинают «глючить», а иногда и вовсе отказываются работать. Однако участники нашего рейтинга — ответственные производители, которые стараются повышать качество своей продукции. Так что, если вам нужен недорогой ( или дорогой), но функциональный смартфон, обязательно присмотритесь!