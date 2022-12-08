Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Лучшие китайские бренды смартфонов 2022 - обзор, рейтинг, описание

Когда-то китайское - было синонимом плохое, не качественное, но эти времена проходят. Вот краткий обзор хороших китайских смартфонов.
[ ] для раздела Блоги
+
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Мы годами говорили о том, что китайские товары в основном некачественные и дешевые. Были придуманы сотни шуток по этому поводу. А все потому, что в свое время это и было правдой...

реклама

Однако время идет, и уровень китайских производителей (как и рост экономики Китая) значительно вырос. Если когда-то все начиналось с простого копирования топовых устройств, то сегодня можно говорить о собственных топовых телефонах китайского происхождения. 

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

В этой статье приводится рейтинг китайских брендов смартфонов, чтобы проинформировать читателя о компаниях, производящих популярные и продаваемые смартфоны.

9. OPPO

Возможно, вы мало слышали об этой компании, а все потому, что она работает в основном на азиатских рынках. В нашей стране тоже можно купить смартфон этого производителя, но широкого распространения, как отмечают отзывы покупателей, они не нашли.

реклама

Особенность продуктов этого производителя в том, что они выглядят как качественные устройства от Apple, имеют мощный процессор, и в целом серьезные технические характеристики. Как пример смартфон — Reno 8 Pro 5G, процессор Snapdragon 7 Gen 1 Octa Core с объемом памяти 8 ГБ, разрешением 2400x1080 пикселей при 120 Гц обновления экрана и 50-мегапиксельной камерой. Цена: 26.600 рублей.


8. Letv

Компания начала свою деятельность достаточно успешно – благодаря огромному количеству предзаказов на их модель LeMax. Сейчас актуальный смартфон это Letv LeEco Le Max 2 X820. Аппарат имеет приятный дизайн, который выглядит очень необычно и привлекательно. Кроме того, эта модель имеет достаточно мощный 4-ядерный процессор Snapdragon 820, 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 2560x1440, память 6 GB/128 GB и все это за 9.000 рублей.

реклама


7. ZTE

Далее идет китайская марка смартфонов, которая давно известна на нашем рынке. Знакомьтесь, флагман — модель ZTE Axon 40 Ultra, внешне выделяется большой блок основных камер и закругленные боковые стороны экрана. Разрешение дисплея 2480*1116, частота обновления экрана 120 Гц, быстрая зарядка на 65 Вт, 8-ядерный процессор Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1, Оперативная память до 16 Гб, а внутренняя память до 1 Тб, но такая комплектация стоит порядка 76.000 рублей. ZTE занимает 5-е место по продажам на американском рынке, при том что компания была открыта только в 2012 году.


реклама

 

6. Elephone 

Эта компания является относительным новичком, даже на фоне того, что все китайские бренды были созданы всего несколько лет назад. Первый прорыв случился у компании с моделью Vowney в 2015 году. Сейчас актуальная модель Elephone U3H 8-ядерный процессор Helio P60 Octa Core, 8 ГБ ОЗУ, 256 Гб ПЗУ, дисплей 6,53 '' с разрешением 2340x1080 и цена в Китае 11.000 рублей.

5. Coolpad

Другая не очень известная компания производитель китайских смартфонов — Coolpad, выпустившая свой флагман Dazen X7 в далеком 2015 году. Возможно, вы не слышали об этом производителе, но по количеству проданных единиц он занимал 8-е место в мире.

На китайском рынке компания занимает третье место по объему продаж. Сейчас актуальная модель Coolpad Cool 20 с 6,18-дюймовым дисплеем, 8-ядерным процессором Helio G80, ОЗУ 6 Гб, ПЗУ 128 ГБ, 48 мегапиксельной камерой и ценой 9.400 рублей.

 

4. Meizu

Вы наверняка уже слышали об этом производителе — его продукция хорошо продается даже в официальных торговых сетях. Meizu входит в топ китайских брендов смартфонов как по качеству своей продукции, так и благодаря технологичности своих смартфонов. Устройства Meizu, по отзывам, по своему внешнему виду также напоминают «яблочные» гаджеты. Конечно, копирование, это распространенный прием, которым пользуются популярные китайские бренды смартфонов. Все дело в дизайнерском подходе Apple к своим устройствам, явно оправдывающим миллионные продажи.

Конечно, Meizu еще не доросла до больших американских масштабов, но имеет определенные успехи. Желающим приобрести себе смартфон этого бренда стоит обратить внимание на модель Meizu 18 Pro. При цене около 50.000 рублей у смартфона соответствующие характеристики: 6,7 дюйма экран, 120 Гц частота обновления экрана, процессор Snapdragon 888, быстрая зарядка 40 Вт, 8 ГБ ОЗУ и 128 Гб ПЗУ.


 

3. Lenovo

Торговая марка о которой мы все слышали. Компания давно работает на компьютерном рынке и относительно недавно вышла в сегмент мобильных устройств. Продукция Lenovo присутствует во всех ценовых категориях. Помимо мировых рынков, компания добилась успехов и на внутреннем китайском рынке, заняв здесь второе место по количеству проданных устройств.

Сегодня Lenovo входит в категорию «Лучшие бренды китайских смартфонов» не только из-за адекватной цены на свою продукцию, но и из-за качества, которое она предоставляет покупателям. Примером такого продукта может быть игровой смартфон Lenovo Legion Y90, работающий на процессоре Snapdragon 8 Gen 1, с потрясающим объемом оперативной памяти 12ГБ/18 ГБ и ПЗУ 256ГБ/640 Гб. Экран диагональю 6,92 с  разрешением 2460x1080 и частотой обновления 144 Гц. Цена в Китае около 35.000 рублей.


2. Huawei

Компания давно известна и признана во всем мире, занимает третье место по объему реализуемой продукции. Гаджеты, выпускаемые под этим брендом, нельзя назвать простыми копиями продукции Samsung или Apple, каждая модель разработана индивидуально. Помимо уникального дизайна, компания может гордиться своими моделями промышленного оборудования. Флагманом на сегодняшний день является Huawei Mate 50 Pro. 90,000 рублей в Китае. Эта модель полностью стоит своих денег, ведь она может похвастаться отличными характеристиками: экран 6.74" разрешение 1212x2616, частота обновления экрана 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, ОЗУ 8 ГБ, ПЗУ 512 ГБ, поддержка карты памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 4700 мАч.

1. Xiaomi

Наконец, одна из самых быстро растущих и известных компаний в мире. Не раз ее смартфоны называли "убийца Apple" или "еще один Apple".

Во-первых, смартфоны Xiaomi зачастую внешне похож на "яблочные". У них глянцевая поверхность, такие же простые формы, привлекательный металлический или стеклянный корпус. Во-вторых, сходство можно увидеть благодаря разработанному Xiaomi пользовательскому интерфейсу под названием MUIU. В дизайне оболочки использован тот же прием, который Apple использовала в iOS 8 — переходы матовых и ярких цветов.

Наконец, в-третьих, покупатели получают современное техническое оснащение. Каждый из этих гаджетов имеет мощное и надежное «железо», которое позволяет им выполнять свои задачи без сбоев и зависаний.

Из-за того, что бренд стал достаточно популярным, цена на многие модели резко поползла вверх, на что в последнее время жалуются многочисленные поклонники Xiaomi. 

 

ВЫВОДЫ

Да, действительно, некоторые китайские компании занимаются производством поддельных устройств, копий низкого качества, которые после первого запуска начинают «глючить», а иногда и вовсе отказываются работать. Однако участники нашего рейтинга — ответственные производители, которые стараются повышать качество своей продукции. Так что, если вам нужен недорогой ( или дорогой), но функциональный смартфон, обязательно присмотритесь!

 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi huawei lenovo oppo meizu zte elephone coolpad letv сравнение телефонов
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP21
11
Знакомство с поколением NVIDIA Ada Lovelace на примере видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G
64
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
10
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A550BN (80 Plus Bronze)
13
Главные игры ноября 2022 года
15
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
90
Главные игры октября 2022 года – финал
6
Обзор и тестирование блока питания XPG CyberCore 1300W Platinum
36
Главные игры первой половины октября 2022 года
12
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
15

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Флагманский PCI-E 4.0 SSD Samsung 980 Pro на 2 терабайта рекордно подешевел в российских магазинах
22
Гиперактивное солнечное пятно выбросило в сторону Земли порцию солнечных вспышек
+
Показ B-21 Raider является недвусмысленным посланием Китаю
8
Команда бывших инженеров NASA сбросила на Землю куриное яйцо из космоса и оно не разбилось
3
В Польшу прибыло огромное количество боевой теники, в том числе и танки Abrams
34
Коршун, обученный индийской армией, охотится на беспилотники
6
Американские майнеры влезли в долги, которые им не под силу отдать кредиторам
10
Дисплей Samsung нового поколения предложит мониторинг артериального давления и уровня сахара
1
Стала известна рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti — выгоднее RTX 4080, но всё ещё дорого
42
Начато расследование в отношении разрабатывающей мозговые импланты компании Neuralink Илона Маска
4
Ученые: Физическая активность способна изменить генетику человека
1
Спрос на AMD Ryzen 7 5800X3D настолько велик, что процессор может немного подорожать
29
Мошеннические приложения наводнили Google Play и заразили 2 млн Android устройств
+
Почему сегодня видеокарты AMD выгоднее NVIDIA, и кто переплачивает за бренд NVIDIA до 35 000р
11
Noctua выпустила две фирменные отвёртки — длинный стержень, магнитный наконечник и удобная ручка
7
Электрическая щётка Xiaomi Nandme NX8000 с индикатором давления подешевела на 27% на Aliexpress
2
Разработчики NFS: Unbound пояснили, почему нет поддержки PlayStation 4 и Xbox One
4
Gainward выпустит модификацию видеокарты GeForce RTX 4080 Phoenix GS с отборными GPU
+
Венгрия отказалась обучать солдат ВСУ
15
С производством RX 7900 серьезные проблемы, будет дефицит – Igor'sLAB
15

Популярные статьи

Какие секреты есть у ударного бомбардировщика "B-21 Raider" и почему он не "летающий"
42
AMD Radeon RX 6600m - мутант из Поднебесной
132
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP21
11
Делаем правильный полупассивный режим для SFX-блока питания
148
The Callisto Protocol - Рецензия
31
Как Европарламент опозорился с объявлением России спонсором терроризма
31
Обзор боксов для хранения всякой мелочи - по просьбам комментаторов
80
Найден недорогой и эффективный способ победить все варианты коронавируса SARS-CoV-2
5
Как Турция "троллит" европейских покупателей российской нефти
4
Лучшие китайские бренды смартфонов 2022 - обзор, рейтинг, описание
+

Сейчас обсуждают

andrew_riddler
07:34
В большинстве новых игр уже 6800 на уровне 3080,и даже с рт Ну в худшем случае на уровне 3070ти 7900хтх будет на уровне 3060ти только в.ваших влажных фантазиях Проплаченный Хуингом киберпук,это не бо...
Стала известна рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti — выгоднее RTX 4080, но всё ещё дорого
Фамилия Имя
07:32
По твоему. путин уничтожает их город и это нормально а если они в ответ ударят это плохо?
Перед отправкой на Украину HIMARS были перенастроены так, чтобы ракеты не достигли территории РФ
Олег Тишкин
07:29
Я взял на Али новые: msi b550m mortal wifi с ryzen 5600x за 24000 рублей. Всё идеально упаковано и даже цп в коробочке с подкладками никак у нас в магазинах продают. На момент покупки у нас толко цп с...
Core i5-13600K приехал в Россию – стоит ли брать новый камень Intel, и какие есть альтернативы
Олег Тишкин
07:29
Я взял на Али новые: msi b550m mortal wifi с ryzen 5600x за 24000 рублей. Всё идеально упаковано и даже цп в коробочке с подкладками никак у нас в магазинах продают. На момент покупки у нас толко цп с...
Core i5-13600K приехал в Россию – стоит ли брать новый камень Intel, и какие есть альтернативы
Эдуард Борисюк
07:28
Автор хоть понял, что написал??? Хаймарсам ограничили дальность для ракет атамс хотя они в Украину не поставлялись)) ты действительно уверен что пускавая установка может ограничить дальность ракеты??
Перед отправкой на Украину HIMARS были перенастроены так, чтобы ракеты не достигли территории РФ
Есенгельды Оспанов
07:12
Скоро долетят..
Перед отправкой на Украину HIMARS были перенастроены так, чтобы ракеты не достигли территории РФ
Megard
07:08
"Стоимость B-21 Raider оценивается в рамках 750-800 млн долларов" - это пока его производить не стали, думаю окончательная цена вырастит разика так в два, доить бюджет америкосы умеют.
В Америке нахваливают "B-21 Raider" при сравнении с его прямым предшественником - "B-2 Spirit"
Ultimauser
07:05
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
Stopor Shulepov
06:59
Через три года либо ишак сдохнит или разрешатели.
СМИ: Nokia получила экспортную лицензию для поставки оборудования в Россию, но не всё так просто
Stopor Shulepov
06:56
Так организуйте очередной майдан в Киеве,или Зе это не трус Янукович и быстро перестреляет всех зачинщиков.
Перед отправкой на Украину HIMARS были перенастроены так, чтобы ракеты не достигли территории РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем