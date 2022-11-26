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4 лучших процессора для игровых ПК по моему мнению

Выбираем исходя из бюджета лучшие процессоры для игровых ПК на сегодняшний день.
[ ] для раздела Блоги
16
4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700K 16 ядер - быстрее и дешевле i9 12900K
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
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Выбор процессора для игр всегда сложный опрос. В настоящее время процессоры AMD Ryzen серии 7000 и процессоры Intel Core 13-го поколения предлагают фантастическую производительность, и на подходе еще более совершенные чипы. Если у вас нет проблем с бюджетом и вам нужна максимальная производительность, то можно дальше не читать, просто найдите самую высокую тактовую частоту и как можно больше ядер.  

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 Сложности начинаются, если вы хотите получить наилучшую игровую производительность за разумные деньги. Некоторые процессоры особенно выделяются с точки зрения цены, производительности и дополнительных функций. Вот лучшие процессоры для игровых ПК на сегодняшний день.

 Содержание

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Intel Core i3-12100F — лучший бюджетный игровой процессор

Intel Core i5-12400 — лучший игровой процессор с почти бюджетной ценой

Intel Core i9-13900K — лучший высокопроизводительный игровой процессор

Ryzen 5 5600G — лучший игровой процессор со встроенной графикой

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Intel Core i3-12100F — лучший бюджетный игровой процессор

На презентации Intel Raptor Lake 13-го поколения было представлено всего четыре чипа. Самый дешевый процессор среди них имеет заводскую цену 319 долларов, что сложно назвать бюджетной ценой. Продукты предыдущего поколения по-прежнему популярны на рынке из-за их ценовой конкурентоспособности.  Есть несколько вариантов в ценовом диапазоне от 100 до 135 долларов, но один процессор наиболее привлекателен. Согласно результатам игровых тестов с таких сайтов, как Tom's Hardware и TechSpot, Intel Core i3-12100F ($110) обеспечивает значительно более высокую частоту кадров, чем аналоги AMD по аналогичной цене. Кроме того, его игровая производительность не уступает Intel Core i5-11600K последнего поколения, который стоит в два раза дороже.  Однако, разработанный как более дешевая версия Core i3-12100 (135 долларов США), он не содержит встроенной графики. Если вам нужно сэкономить на достаточно хорошей видеокарте, возможно, вам лучше выбрать чип от AMD, который мы обсудим далее.

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Intel Core i5-12400 — лучший игровой процессор с почти бюджетной ценой

 


ЦП среднего уровня — хороший вариант, который устраняет многие проблемы геймеров на ПК. Если вам не нужно большое количество ядер, которое предлагают дорогие процессоры, вы можете получить практически ту же игровую производительность на несколько сотен долларов дешевле. Это связано с тем, что большую часть вычислительной нагрузки во время игр берет на себя видеокарта.

 Заводская цена Intel Core i5-12400 составляет около 200 долларов, что обеспечивает правильный баланс между производительностью и экономичностью. На сегодняшний день нет сопоставимого преемника от Intel (как и конкурентов AMD), i5-12400 по-прежнему остается лучшим на рынке стоимостью менее 300 долларов. 

 Ссылаясь на игровые тесты из обзоров Guru3D, PC Gamer и т. д., Core i5-12400 имеет небольшую разницу в кадрах между Core i5-12600K за 320 долларов и Core i9-12900K за 589 долларов при 1080p, 1440p и 4K. Вам даже не нужно обновляться до Windows 11, чтобы получить максимальную отдачу от чипа. 

 Кроме того, процессор i5-12400 немного превосходит конкурента AMD, Ryzen 5 5600. Если вы обновляетесь со старой материнской платы AM4 B450, использование AMD может быть более рентабельным (тем более, что AMD недавно значительно снизила цены), но в противном случае вам лучше выбрать 12400.

 

Intel Core i9-13900K — лучший высокопроизводительный игровой процессор


 Если вам нужно больше ядер для ваших задач, или вам нужна перспективная система с запасом на будущее, или просто нужна самая высокая частота кадров в любой ситуации, выберите 16-ядерный 32-поточный Intel Core i9-13900K. Цена 589 долларов. AMD Ryzen 9 7900X, который продается по цене 550 долларов, также достоин внимания, но если вы в первую очередь сосредоточены на играх, немного неразумно тратить такие деньги на 12-ядерный процессор. 

 Однако, если вы думаете о счетах за электроэнергию (что странно покупая топовый чип за совсем немалую сумму), вам следует дважды подумать. Новейшие архитектуры AMD и Intel увеличивают как производительность, так и энергопотребление. Ryzen 7000 и Raptor Lake 13-го поколения потребляют огромное количество электроэнергии, обеспечивая невероятную производительность. 

 Если вам нужна наилучшая возможная частота кадров в игре, но вам не нужно столько ядер ЦП или вас беспокоят счета за электроэнергию, сделайте один шаг ниже и выберите Core i7-13700K (от 409 долларов США) или даже Core i5-13600K (от $319). i7-13700K имеет то же количество ядер, что и i9-13900K, но немного меньше потоков — 24. Число ядер i5-13600K уменьшено до 14, но это хороший выбор с точки зрения высокопроизводительных игр, поскольку он показывает результаты игровых тестов, сравнимые с флагманским процессором Intel Core i9-12900K последнего поколения.  

  

Ryzen 5 5600G — лучший игровой процессор со встроенной графикой



 Цены на видеокарты начали снижаться, но дешевые видеокарты по-прежнему трудно найти. Чтобы сократить расходы, вы можете купить APU или CPU со встроенной высокопроизводительной графикой. В частности, поскольку AMD и Intel недавно анонсировали новые линейки процессоров, цена Ryzen 5 5600G (заводская цена 260 долларов) и Ryzen 7 5700G (заводская цена 360 долларов) значительно упала. 

 Если вы купите Ryzen 5 5600G, вы сможете наслаждаться большинством игр с разрешением 720p или 1080p. За последние несколько месяцев цена 5600G упала почти вдвое, а 5700G — на треть. 

 Ключевое преимущество Ryzen 5 5600G заключается в том, что вы можете играть в игры не тратясь на видеокарту, а отложив столь дорогую покупку на потом.  Ryzen 5 5600G  способен без труда запускать основные игры.

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