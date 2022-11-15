История эволюции видеокарт Nvidia в картинках от 1995 с NV1 и Riva до наших времен
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Компанию Nvidia представлять не нужно как и ее продукцию. Недавно нашел в гараже старенькую Riva 128 и вот, как итог, немного ностальгии и истории в картинках.
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