OpenAI ставит своей целью создание настоящего суперинтеллекта.

В своем заявлении о будущем ИИ генеральный директор OpenAI Сэм Альтман выразил уверенность в способности компании достичь общего искусственного интеллекта (AGI) — важной цели, к которой давно стремится технологическая индустрия.

В недавнем сообщении в блоге Альтман изложил следующую амбициозную цель OpenAI: создание настоящего суперинтеллекта. Он представляет себе агентов ИИ, которые не только будут соответствовать человеческому интеллекту, но и превзойдут его, открыв беспрецедентные возможности для научных открытий, инноваций и экономического роста.

Этот сдвиг фокуса с AGI на сверхинтеллект сопровождается переоценкой ожиданий. Хотя OpenAI исторически определял AGI как «системы ИИ, которые в целом умнее людей», Альтман недавно смягчил общественное восприятие, предположив, что AGI может иметь меньшее влияние, чем изначально предполагалось.

Отношения OpenAI с Microsoft играют важную роль в ее движении к AGI и сверхинтеллекту. Обе компании связаны соглашениями об эксклюзивности, пока OpenAI официально не объявит о достижении AGI. Однако внутренние определения и проблемы прибыльности могут осложнить это партнерство. Отчеты предполагают, что Microsoft рассматривает AGI как систему, способную генерировать 100 миллиардов долларов прибыли — эталон, которого OpenAI еще не достигла.

Финансовые проблемы сохраняются. Альтман сообщил, что OpenAI теряет деньги на своих подписках ChatGPT Pro стоимостью 200 долларов в месяц из-за более высокого, чем ожидалось, использования. «Я лично выбрал цену и думал, что мы заработаем немного денег», — признался Альтман в откровенном посте на X (ранее Twitter).

Размышляя о бурных событиях конца 2023 года, включая его кратковременный уход из OpenAI и последующее найм в Microsoft, Альтман признал неудачи в управлении. Он описал этот эпизод как «крупный провал управления со стороны людей с благими намерениями, включая меня». После возвращения в OpenAI Альтман работал над консолидацией руководства и укреплением структур управления.

Заглядывая вперед, OpenAI планирует перейти от некоммерческой к коммерческой организации. «Хорошее управление требует большого доверия и авторитета... Мы стремимся к тому, чтобы AGI приносило пользу всему человечеству», — подчеркнул Альтман.