Apple продолжает поддержку большого количества устройств с выходом iOS 19

Подготовка к долгожданному обновлению iOS 19 от Apple продолжается полным ходом. Широкая поддержка устройств, которую компания продемонстрировала в предыдущих обновлениях, может продолжиться и в этом году. По имеющейся информации, iOS 19 будет совместима со всеми устройствами, поддерживающими iOS 18. Однако по-прежнему существует неопределенность относительно поддержки старых моделей.

Прежде всего, исходя из прошлых стратегий Apple, говорится, что старые модели, такие как iPhone XS , XS Max и XR, могут быть исключены из поддержки iOS 19. Хотя эти устройства в настоящее время поддерживают iOS 18, регулярная поддержка обновлений для этих моделей может прекратиться, если Apple изменит стратегию. Ожидается, что iOS 19 будет поддерживать следующие модели iPhone:

iPhone 17 серии (17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max – 2025 г.) iPhone серии 16 (16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max – 2024 г.) iPhone серии 15 (15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max – 2023 г.) iPhone серии 14 (14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max – 2022 г.) iPhone 13 серии (13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max – 2021 г.) iPhone серии 12 (12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max – 2020 г.) iPhone серии 11 (11, 11 Pro, 11 Pro Max – 2019 г.) iPhone XS и XS Макс (2018 г.) айфон ХС (2018 г.) iPhone серии SE (4-е поколение — 2025 г., 3-е поколение — 2022 г., 2-е поколение — 2020 г.)

Ожидается, что Apple сделает официальное объявление об обновлении iOS 19 на мероприятии WWDC 2025. Это мероприятие планируется провести в июне, но точная дата пока не объявлена.