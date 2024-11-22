Xiaomi сделала бета-версию HyperOS 2 доступной для более чем 10 видов устройств. Однако новую версию будет тестировать лишь очень ограниченная группа.

Xiaomi сделала бета-версию новой операционной системы HyperOS 2 доступной для тестирования на более чем 10 устройствах. Однако для его использования необходимо выполнить важное условие. Чтобы принять участие в бета-тестировании, пользователи должны набрать 85 или более баллов, ответив на ряд вопросов. Процесс тестирования будет проводиться с очень ограниченной группой пользователей. Участники одними из первых познакомятся с новыми функциями и смогут внести свой вклад в разработку HyperOS 2 компанией Xiaomi, сообщая о возможных проблемах в системе.

Между тем, полная версия HyperOS 2 уже доступна для некоторых устройств, таких как Redmi K70 Ultimate и Xiaomi Pad 6S Pro.

Вот модели Xiaomi, которые получат HyperOS 2:

Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13

Xiaomi MIX Fold 4 ve MIX Flip

Все модели серии Redmi K70 (K70E, K70 Pro, K70 ve K70 Ultimate)

Redmi K60 Ultimate

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

HyperOS 2, которую Xiaomi представила в октябре, сделала многое, о чем можно говорить с точки зрения производительности и интеграции, благодаря разработанному ею планировщику микроархитектуры. Новая система предлагает полную совместимость с экосистемой Apple. Другими словами, пользователи могут легко обмениваться файлами и изображениями между устройствами, установив приложение Xiaomi Connection Services. HyperOS 2 также имеет функции, поддерживаемые искусственным интеллектом.