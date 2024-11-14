Обнародованы модели Xiaomi, которые первыми в мире получат обновление HyperOS 2, о котором Xiaomi объявила в прошлом месяце.

Компания Xiaomi представила серию Xiaomi 15 и долгожданное обновление HyperOS 2 на рекламном мероприятии, которое она провела в Китае в прошлом месяце. Хотя китайский производитель пока не анонсировал модели, которые будут обновлены, последние утечки во многом снимают вопросительные знаки по этому поводу.

Xiaomi еще официально не объявила о своем глобальном плане распространения HyperOS 2. Однако, согласно последней информации, опубликованной агентством XiaomiTime, которое, как известно, близко к компании, первыми моделями, которые получат обновление, станут Xiaomi 14 и Xiaomi 13 T Pro. Ожидается, что эти продукты будут обновлены до HyperOS 2 до конца 2024 года.

Известно, что Xiaomi быстро обновит совместимые модели в своем ассортименте в первом квартале 2025 года. Вот модели, которые получат патч в начале следующего года:

Xiaomi 14 Ultra

Redmi Note 13

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 NFC

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13T

Poco X6 Pro 5G

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Poco F6

Poco F6 Pro

Redmi 13

Redmi 12

Вышеупомянутые модели — это только те модели, которые будут обновлены в первой половине 2025 года.