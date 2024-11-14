Компания Xiaomi представила серию Xiaomi 15 и долгожданное обновление HyperOS 2 на рекламном мероприятии, которое она провела в Китае в прошлом месяце. Хотя китайский производитель пока не анонсировал модели, которые будут обновлены, последние утечки во многом снимают вопросительные знаки по этому поводу.
Xiaomi еще официально не объявила о своем глобальном плане распространения HyperOS 2. Однако, согласно последней информации, опубликованной агентством XiaomiTime, которое, как известно, близко к компании, первыми моделями, которые получат обновление, станут Xiaomi 14 и Xiaomi 13 T Pro. Ожидается, что эти продукты будут обновлены до HyperOS 2 до конца 2024 года.
Известно, что Xiaomi быстро обновит совместимые модели в своем ассортименте в первом квартале 2025 года. Вот модели, которые получат патч в начале следующего года:
- Xiaomi 14 Ultra
- Redmi Note 13
- Redmi Note 13 4G
- Redmi Note 13 NFC
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13T
- Poco X6 Pro 5G
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Poco F6
- Poco F6 Pro
- Redmi 13
- Redmi 12
Вышеупомянутые модели — это только те модели, которые будут обновлены в первой половине 2025 года.