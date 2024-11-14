Компания заявляет, что это позволит обеспечить доступ к «крупнейшим возможностям роста».

AMD подтвердила, что увольняет около четырех процентов своей глобальной рабочей силы, согласно отчетам TechCrunch и других. Не совсем ясно, сколько людей пострадает от этого шага или из каких подразделений будут уволены сотрудники.

Однако можно сделать некоторые математические расчеты. Согласно годовому отчету AMD, в прошлом году в компании работало около 26 000 человек. Четыре процента от 26 000 составляют чуть более 1 000 человек.

Компания также заявила, что «обязуется относиться к затронутым сотрудникам с уважением и помогать им в этом переходе».

Эта новость появилась после довольно неоднозначного отчета о доходах за третий квартал. Компания увеличила выручку и прибыль, но игровое подразделение столкнулось с огромным падением в годовом исчислении на 69%, согласно Wccftech. Компания также боролась за то, чтобы конкурировать с NVIDIA в мире чипов ИИ.

Эксперты по-прежнему прогнозируют, что AMD заработает около $33 млрд в 2025 году благодаря предстоящим графическим процессорам следующего поколения. Однако для инвесторов этого недостаточно, поскольку это «всего лишь» увеличение примерно на $7 млрд по сравнению с 2024 годом. Акции компании упали примерно на четыре процента в этом году и упали еще больше сегодня.

Конкурент Intel столкнулся с похожими трудностями. Ранее в этом году компания объявила о более чем 15 000 увольнениях .