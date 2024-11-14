Глобальные выбросы ископаемого CO2 достигнут рекордного уровня в 2024 году, что подчеркивает необходимость срочных мер по борьбе с изменением климата для достижения целей Парижского соглашения.

Глобальные выбросы углерода от сжигания ископаемого топлива достигли беспрецедентного пика в 2024 году, при этом Глобальный углеродный проект сообщает о прогнозируемых 37,4 млрд тонн выбросов ископаемого CO2, что на 0,8% больше, чем в 2023 году. В отчете подчеркивается настоятельная необходимость сокращения выбросов, поскольку годовой мировой выброс CO2 от ископаемого топлива и изменений в землепользовании в совокупности приближается к 41,6 млрд тонн. Несмотря на активизацию усилий по смягчению последствий изменения климата, нет никаких явных признаков пика глобальных выбросов ископаемого CO2, что повышает риск превышения критических климатических порогов. Выбросы ископаемого топлива в Индии могут увеличиться на 4,6% в 2024 году, а в Китае — на 0,2%.

Согласно отчету Эксетерского университета, ожидается, что выбросы от ископаемого топлива, включая уголь, нефть и газ, возрастут в 2024 году, составив 41%, 32% и 21% выбросов ископаемого CO2 соответственно. Ожидается, что выбросы угля увеличатся на 0,2%, нефти — на 0,9%, а природного газа — на 2,4%. На региональном уровне прогнозируется, что Китай, ответственный за 32% мировых выбросов, увидит небольшое увеличение на 0,2%, в то время как выбросы в Соединенных Штатах, как ожидается, снизятся на 0,6%.

Прогнозируется, что выбросы Европейского союза сократятся на 3,8%, тогда как Индия, на долю которой приходится 8% мировых выбросов, по прогнозам, испытает рост на 4,6%. Выбросы в секторах авиации и судоходства также должны увеличиться на 7,8% в этом году, хотя они остаются ниже допандемических уровней.

По словам профессора Пьера Фридлингштейна из Университета Эксетера, который руководил исследованием, отсутствие пика выбросов ископаемого CO2 еще больше сокращает остаточный углеродный бюджет, необходимый для удержания потепления ниже целевого показателя Парижского соглашения в 1,5 градуса Цельсия. При текущем уровне выбросов существует 50-процентная вероятность превышения этого порога в течение следующих шести лет. Между тем, профессор Коринн Ле Кере из Университета Восточной Англии признала продолжающиеся усилия по развертыванию возобновляемых источников энергии и сокращению вырубки лесов, но подчеркнула, что существенное сокращение выбросов по-прежнему необходимо.

В отчете подчеркивается, что хотя некоторые страны демонстрируют прогресс в сокращении выбросов, этих усилий недостаточно, чтобы обратить вспять общую глобальную тенденцию. Доктор Глен Питерс из Центра международных климатических исследований CICERO отметил, что глобальные климатические действия остаются «коллективным вызовом», при этом постепенное снижение выбросов в определенных регионах уравновешивается ростом в других местах.