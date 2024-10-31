Xiaomi представила HyperOS 2 и опубликовала список устройств, которые получат его в качестве обновления, а также приблизительные сроки его выхода для каждой модели.

В сеть просочился предполагаемый список первых международных устройств, которые получат HyperOS 2. В списке указано, что все эти телефоны получат новую оболочку «к первому кварталу 2025 года» — это может означать «до первого квартала 2025 года», то есть «к концу 2024 года», или к концу первого квартала, то есть 31 марта.

В таком случае владельцам любого из них определенно придется долго ждать — с другой стороны, долгое ожидание обновлений не является новостью для владельцев телефонов Xiaomi, Redmi и Poco.

В любом случае, в список вошли логичные подозреваемые: серия Xiaomi 14, семейство Xiaomi 14T, линейка Xiaomi 13T, устройства Xiaomi 13, а также серия Poco F6, Poco X6 Pro 5G, смартфоны Redmi Note 13 и линейки Redmi 12 и Redmi 13. Это составляет довольно много устройств.

Пока неясно, получит ли международная версия HyperOS 2 свой собственный запуск или нет. Китайская версия поставляется со многими общими оптимизациями и кучей функций ИИ, поэтому ожидается, что глобальный вариант будет похож.