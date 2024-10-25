Теперь можно будет удалить со своего телефона App Store, Safari, Camera, Messages и Photos.

Еще в августе Apple объявила, что позволит европейским пользователям удалять приложения по умолчанию в рамках соблюдения правил, установленных Законом о цифровых рынках. Теперь компания внедряет возможность удаления трех основных системных приложений в рамках бета-версии iOS 18.2 для разработчиков. Apple выпустила iOS 18.2 для разработчиков.

В среду Apple выпустила iOS 18.2 для разработчиков. Из всех других функций, которые включают пару дополнений к Apple Intelligence, обновление позволяет удалить основные системные приложения, включая App Store, Safari, Camera, Messages и Photos.

Здесь важно отметить, что эти приложения являются частью основного опыта iOS. Apple никогда не позволяла удалять эти приложения со своих iPhone. Да, пользователи могут скрыть их или прекратить их использование, но они не могут удалить приложение со своего телефона, как другие сторонние приложения, доступные в App Store.

Это было сделано, чтобы Apple могла продавать свои устройства в Европейском Союзе, компания должна соблюдать новые нормы, установленные Законом о цифровых рынках. Правило требует от Apple (и других технологических гигантов) разрешить пользователям удалять системное приложение, если они не хотят его использовать или предпочитают альтернативу.

Кроме того, iOS 18.2 добавляет меню, которое позволяет пользователям выбирать приложения по умолчанию для электронной почты, обмена сообщениями, звонков, фильтрации звонков, просмотра веб-страниц, управления паролями и клавиатур. Приложение «Настройки» теперь содержит опцию сохранения Apple App Store, если кто-то захочет использовать его снова.

С iOS 18.2 Apple выпустила несколько новых функций Apple Intelligence, одной из которых является интеграция ChatGPT. Однако ранее пользователь X подчеркнул, что база данных языковой модели ограничена октябрем 2023 года. Следовательно, если пользователь задает ему вопрос, скажем, о текущей теме или чем-то подобном, инструмент, скорее всего, будет полагаться на вторичные инструменты для предоставления информации.