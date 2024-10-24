Alpine представила возвращение своего суперкара Alpenglow, теперь оснащенного новаторским водородным двигателем V6 с двумя турбинами «Hy6». Представленное на Парижском автосалоне 2024 года, этот футуристический авто выдает 740 лошадиных сил.

Впервые представленный в качестве концепции в 2022 году, Alpenglow был задуман как проект Alpine для устойчивого будущего автоспорта. Вдохновленный концептом A4810, оригинальный Alpenglow имел водородный двигатель с неизвестными характеристиками. Однако его тайна была частично раскрыта в мае этого года, когда Alpine дебютировала с автомобилем с 340-сильным водородным турбированным четырехцилиндровым двигателем в Ле-Мане.

Хотя этот двигатель ознаменовал собой захватывающий шаг, Alpine обещала больше мощности, и теперь Hy6 прибыл, чтобы выполнить это обещание. Новый твин-турбо V6 водородный двигатель более чем удваивает выходную мощность до 740 лошадиных сил, превращая Alpenglow в законный суперкар как по дизайну, так и по производительности.

Двигатель Hy6, в отличие от своего предшественника, не является модифицированным бензиновым двигателем, а скорее водородным двигателем внутреннего сгорания, созданным с нуля. Он представляет собой первую крупную веху в программе разработки водородного сгорания Alpine. Построенный с цельным алюминиевым блоком, сухим картером и двумя турбонагнетателями, 3,5-литровый V6 разработан для оптимального сгорания водорода, предлагая 95-миллиметровый диаметр цилиндра и 82,3-миллиметровый ход поршня для производительности на высоких оборотах.

Достигая максимального крутящего момента 568 фунт-фут при 5000 об/мин и 740 л. с. при 7600 об/мин, Hy6 выводит Alpenglow на потенциальную максимальную скорость свыше 330 км/ч. Впечатляющая плотность мощности двигателя в 211 л. с./литр подчеркивает его гоночную родословную.

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Водородное топливо для Hy6 хранится в трех композитных баках, расположенных вокруг кабины. Эти баки спроектированы для обеспечения безопасности и оснащены быстродействующими клапанами, которые могут выпустить газ в случае чрезвычайной ситуации. Перед впрыском в двигатель водород регулируется с 700 бар до безопасного уровня. Внутри камеры сгорания Alpine оптимизировала турбулентность, обеспечивая однородную смесь водорода и воздуха. Впрыск воды также используется для предотвращения таких проблем, как детонация, что приводит к более плавному и эффективному сгоранию.

Двигатель Hy6, выставленный на выставке под прозрачной крышкой, предназначен для испытаний в автоспорте, но Alpine не исключает возможности выпуска его в будущем для дорог общего пользования. С секвентальной коробкой передач Xtrac и шасси LMP3 из углеродного волокна Alpenglow создан для гоночной трассы. Его выхлопная система, изготовленная из инконеля, обеспечивает сгорание водорода на высоких оборотах, создавая глубокий, резонирующий звук, достигающий 9000 об/мин. Рычащий выхлоп является ключевой особенностью, обеспечивающей захватывающие впечатления от автоспорта в мире с низким уровнем выбросов углерода.

Alpine внесла несколько визуальных обновлений в яркий дизайн Alpenglow с момента его последнего появления. Наиболее заметным дополнением является острый как бритва центральный плавник, разрезающий заднюю крышку двигателя, с двумя лезвиеподобными боковыми элементами по бокам. Заднее крыло также было поднято, что еще больше усилило агрессивную позицию автомобиля, в то время как задние части теперь независимо парят над колесами, что снижает вес.

Спереди добавлены новые ноздри между свирепыми фарами Alpenglow, что улучшает поток воздуха и аэродинамику. Автомобиль сохраняет свой кузов из углеродного волокна «Specular Blue», а водяной пар из выхлопных труб создает еще более морозный вид, конденсируясь на прозрачном крыле.

Исследование Alpine в области сжигания водорода является частью более широкой стратегии материнской компании Renault по достижению углеродной нейтральности. В то время как Alpine сосредоточена на водородных технологиях для автоспорта, Renault изучает несколько альтернатив чистой энергии, включая аккумуляторные батареи и водородные топливные элементы. Цель состоит в том, чтобы достичь углеродной нейтральности по всей Европе к 2040 году и во всем мире к 2050 году.