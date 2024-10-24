В iOS 18.2 Developer Beta 1 Siri теперь может использовать возможности ChatGPT.

Apple выпустила обновление iOS 18.2 Developer Beta 1 для iPhone в среду. Оно выходит за неделю до ожидаемого выпуска стабильной версии iOS 18.1 и приносит больше функций на базе Apple Intelligence — набора искусственного интеллекта (ИИ) компании, который она анонсировала на WWDC 2024 в мае. Сюда входят Image Playground, Genomoji, интеграция ChatGPT в Siri и другие новые функции. Также есть несколько новых дополнений, эксклюзивных для серии iPhone 16.

Apple заявляет, что все модели iPhone, совместимые с обновлением iOS 18, могут загрузить последнюю версию iOS 18.2 Developer Beta 1. Однако в настоящее время предполагается, что она будет выпущена только для моделей, поддерживающих Apple Intelligence. Сюда входит вся линейка iPhone 16, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

С iOS 18.2 Developer Beta 1 функции Apple Intelligence были расширены. Технологический гигант из Купертино представил множество дополнений ИИ на своей конференции разработчиков в мае, но только некоторые из них — такие как инструменты письма, резюмирование веб-страниц и автоматическое создание фильмов в приложении Photos — были развернуты с предыдущими обновлениями бета-версии. Обновление iOS 18.2 Developer Beta 1 добавляет выдающиеся функции, которыми так хвасталась Apple.

Он включает Image Playground, который использует генеративный ИИ для генерации изображений на основе текстовых подсказок. Эта функция также объединяет инструмент Genmoji, который работает по тому же принципу, но для настраиваемых эмодзи. Созданные изображения можно делиться в таких приложениях, как Сообщения, Заметки и Keynote. Затем есть функция Image Wand, которая может преобразовать грубый набросок в связанное изображение в приложении Заметки. Однако на момент написания статьи использование Image Playground требует отдельного раннего доступа, который пользователи должны будут запросить после установки обновления.

Apple также интегрировала ChatGPT в Siri. Теперь голосовой помощник может использовать возможности чат-бота ИИ OpenAI, чтобы предоставлять пользователям более подробные ответы на запросы и даже информацию о фотографиях и документах. Они могут напрямую запрашивать ChatGPT через Siri, чтобы получать расширенные ответы. Кроме того, он также становится частью Writing Tools, позволяя Apple Intelligence еще больше редактировать текст, предоставляя подсказки или составляя новый текст. Для этой функции требуется необязательный вход в систему, и пользователи iPhone с платной учетной записью ChatGPT могут использовать свою учетную запись для доступа к более мощным моделям OpenAI.

Пользователи iPhone 16 серии смогут воспользоваться новым визуальным интеллектом в рамках обновления iOS 18.2 Developer Beta 1. Говорят, что это собственная версия Google Lens от Apple. Длительное нажатие кнопки управления камерой открывает новый интерфейс. Пользователи могут направить видоискатель камеры на объект, и iPhone сможет искать его в Интернете или запрашивать у ChatGPT дополнительную информацию.

Хотя Apple Intelligence является изюминкой обновления, были введены и другие изменения. Это касается приложения Email, которое теперь имеет новый внешний вид в сочетании с системой категоризации на устройстве. Теперь оно может разделять электронные письма на четыре разные категории: основные, транзакции, обновления и акции.

В дополнение к новым функциям Apple также расширила доступность Apple Intelligence для большего количества англоязычных регионов. Теперь он доступен на следующих языках для соответствующих регионов: