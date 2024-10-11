Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

«Звездные войны» - фильмы, которые нас ждут

Как минимум 7 фильмов по вселенной «Звездные войны» находятся сейчас в работе в разной степени готовности.
[ ] для раздела Блоги
+
+

По вселенной «Звездные войны» после фильма «Скайуокер. Восход» 2019 года не было ни одной новой премьеры. И вот Lucasfilm и Disney планируют снять несколько новых фильмов «Звездные войны», начиная с «Мандалорца и Грогу» режиссера Джона Фавро в 2026 году.

Disney приобрела Star Wars и Lucasfilm в 2012 году, и компания быстро приступила к работе по извлечению выгоды из своих инвестиций в размере 4,05 млрд долларов. "Звёздные войны: Пробуждение силы" открыли эру Disney Star Wars в 2015 году и стали хитом, собрав более 2 млрд долларов в мировом прокате. "Звёздные войны: Последние джедаи" последовали за ними в 2017 году, а "Звёздные войны: Скайуокер. Восход" завершили сагу о Скайуокерах в 2019 году, но каждое продолжение было менее успешным в прокате, чем предыдущее. В промежутке Disney выпустила отдельные фильмы "Изгой-один: Звёздные войны. Истории" (2016) и "Хан Соло: Звёздные войны. Истории" (2018), что означало, что с 2015 по 2019 год каждый год выходил новый фильм Star Wars. 

"Мандалорец и Грогу" — 22 мая 2026 года

реклама



«Мандалорец и Грогу» — следующий фильм «Звездных войн», который выйдет в прокат мае 2026 года, является продолжением популярного сериала и вернет Педро Паскаля в роли самого Мандалорца. Подробности сюжета «Мандалорца и Грогу» остаются загадкой, но Джон Фавро, режиссер и продюсер «Мандалорца и Грогу», сказал на D23 в августе 2024 года, что фильм представит «совершенно новое приключение, посвященное этим двум персонажам».

Сериал «Мандалорец» рассказывает историю одинокого наемника (настоящее имя Дин Джарин) и его очень милого напарника Грогу, который принадлежит к той же расе, что и легендарный персонаж «Звездных войн» Йода. Поклонники ласково называют его Малышом Йодой. Пара сближается во время своих межгалактических путешествий в истории, которая происходит после падения Галактической Империи из «Возвращения джедая».

Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди заявила: «Джон Фавро и Дэйв Филони ввели в «Звездные войны» двух новых и любимых персонажей, и эта новая история идеально подходит для большого экрана».

реклама



Сигурни Уивер подтвердила свое участие в фильме, заявив Deadline, что это ее следующий проект и что она была рада встретиться с Грогу на съемочной площадке. Однако пока неизвестно, кого Уивер может сыграть в «Мандалорце и Грогу». 

Фильм «Рей» — дата выхода неизвестна

Подтверждено, что Дэйзи Ридли вернется, чтобы снова сыграть Рей впервые после «Скайуокера. Восход» в 2019 году, и что оскароносный режиссер Шарми Обаид-Чиной будет режиссировать фильм.

Действие фильма будет происходить после событий фильма «Скайуокер. Восход» и повествует о Рей, которая «создает новый Орден джедаев».

Чиной станет первой женщиной-режиссером фильма «Звездные войны», начиная с зарождения франшизы в 1970-х годах. Говоря об этом, Обейд-Чиной сказала CNN, что она «очень взволнована» тем, что снимает фильм и создает что-то «очень особенное».

реклама



«Сейчас 2024 год, и я думаю, что пришло время, чтобы женщина выступила и внесла свой вклад в развитие истории о далекой-далекой галактике», — сказала она.

Обаид-Чиной получила премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм» за фильмы «Спасти лицо» (2012) и «Девушка в реке: Цена прощения» (2015).

Виктория Махони была режиссером второго плана в фильме «Скайуокер. Восход», но женщина никогда не претендовала на звание главной режиссерской работы над фильмом из вселенной «Звездные войны».

Фильм «Рассвет джедаев» — дата выхода неизвестна

Джеймс Мэнголд, который ранее был режиссером фильма о Росомахе «Логан», а позже «Индиана Джонс и Колесо судьбы», подписал контракт на постановку предстоящего фильма «Звездные войны», посвященного рассвету джедаев. Как оказалось, Д. Б. Уайсс и Дэвид Бениофф планировали свой собственный фильм «Звездные войны» о самых первых днях джедаев, прежде чем их задумка развалилась.

реклама



«Рассвет джедаев» изначально был историей из комиксов, события которой происходили за 36 000 лет до событий «Новой надежды» и касались первого ордена джедаев.

Фильм, который Мэнголд представил боссу Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, был «Десятью заповедями о зарождении Силы», сказал он. «По сути, для фанатов это своего рода религия»

Фильм Дэйва Филони - дата выхода неизвестна

Дейв Филони, известный по своей работе над сериалами «Звездные войны», а теперь главный креативный директор Lucasfilm, снимает собственный фильм, посвященный Новой Республике. Фильм также «закроет взаимосвязанные истории» из «Мандалорца», «Книги Бобы Фетта» и «Асоки».

Файлон рассказал Variety о своей страсти к «Звездным войнам» и своем видении фильма.

«Я вырос на множестве историй в расширяющейся вселенной, которые исследовали то, что произошло после Возвращения джедая. У фанатов была эта идея, что была новая Республика и остатки Империи, и конфликт продолжался после Возвращения джедая, хотя герои победили», - сказал он. «Поскольку прошло 30 лет с Возвращения джедая, у нас есть место, чтобы рассказать другую историю».

Фильм Лэндо - дата выхода неизвестна

После того, как Дональд Гловер сыграл Лэндо Калриссиана в фильме «Соло», он возвращается, чтобы снять свой собственный полнометражный фильм о Лэндо. Первоначально он был задуман как сериал Disney+, но теперь Лэндо снимается как фильм. Гловер пишет сценарий фильма вместе со своим братом Стивеном Гловером, и его надежда — сделать что-то, что пойдет вразрез с тенденцией, как ее видит Гловер, к тому, что «Звездные войны» слишком серьезны.

Гловер сказал, что понятно, что многие развлечения в наши дни, включая серию «Звездных войн», являются «серьезными» по своей природе из-за ландшафта мира. Но он считает, что «Звездные войны» могут восприниматься слишком серьезно, и он надеется изменить это с помощью своего нового фильма о Лэндо.

«Как фанат «Звездных войн», я считаю, что важно, чтобы было просто весело», — сказал он.

Дональд Гловер обсуждал фильм ранее в этом году, говоря, что одной из причин, по которой он подписался, был предоставленный ему уровень контроля. Он сказал, что этот уровень контроля позволяет ему иметь «единственное» видение проекта. 

Фильм Шона Леви - дата выхода неизвестна

Режиссер «Дэдпула и Росомахи» Шон Леви тоже снимает фильм «Звездные войны». В интервью он сказал, что один из его любимых элементов «Звездных войн» — это то, как фильмы часто рассказывают о людях, которые объединяются, чтобы служить чему-то большему, чем они сами, и он надеется достичь этого в своем собственном фильме.

В разговоре с Джошем Хоровицем в подкасте "Happy, Sad, Confused" Леви сказал, что он также надеется, что его фильм «Звездные войны» не будет «лишним» по сравнению с другими фильмами.

«Фильмы «Звездные войны» могут возвращаться к одному и тому же разделу временной шкалы лишь ограниченное количество раз. Я не хочу делать фильм «Звездные войны», который будет излишним», — сказал Леви. «Я действительно хочу создать что-то, что ощущалось бы органично, как по тону, так и по персонажам».

До этого Леви рассказывал о своем фильме «Звездные войны», говоря: «Я вкладываю в него все, что у меня есть, потому что я люблю этот мир, и для меня большая честь присоединиться к этой галактике».

На сегодняшний день никаких подробностей о фильме Леви «Звездные войны» не было раскрыто, как и нет конкретной информации о том, в какое время франшизы попадет фильм или когда он выйдет в кинотеатрах.

Фильм Вайтити - дата выхода неизвестна

Оскароносный режиссер Тайка Вайтити уже работал с Disney над несколькими фильмами о Торе, и он продолжает сотрудничать с компанией для собственного фильма «Звездные войны». У Вайтити есть свой собственный стиль и тон для своих фильмов, и поклонники с нетерпением ждут, как это может быть перенесено во вселенную «Звездных войн». Однако о фильме Вайтити «Звездные войны» известно совсем немного.

В интервью изданию Business Insider в ноябре 2023 года Вайтити сказал, что фильм «Звездные войны» «все еще маринуется». Он добавил, что фильм все еще находится на стадии написания сценария.

В мае 2023 года Вайтити сказал, что его фильм «Звездные войны» все еще находится на ранней стадии разработки, добавив, что у него есть «действительно хорошая идея для него». До этого Вайтити говорил, что в его фильме «Звездные войны» будет элемент искренности, как и во многих его фильмах.

В апреле этого года руководитель Lucasfilm Кэтлин Кеннеди заявила, что работа над фильмом Вайтити «Звездные войны» займет "некоторое время", поскольку он сам пишет сценарий.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

кино фильмы звездные войны фантастика боевик
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1250GL PCIE5
1
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z8
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
9
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T0
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
28
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
3
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
1
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
11
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Транспортный самолет-невидимка Aurora будет взлетать и приземляться вертикально
15
Появился список моделей Samsung, которые получат обновление Android 15
10
Новые автомобили Škoda Octavia, Rapid и Kodiaq снова смогут продаваться в России
3
14 смартфонов Xiaomi получат новую операционную систему HyperOS 2.0 до конца 2024 года
+
Разработчики Hamster Kombat вышли на связь и обещают много бонусов геймерам, которые вернутся в игру
2
Российские учёные создали передовую технологию производства высокотемпературного сверхпроводника
3
В России завершили укладку «золотого» звена между восточным и западным отрезками БАМа
+
«Северсталь» инвестировала 1 млрд рублей в новый пресс для производства толстолистового проката
+
Qualcomm заявила об уязвимости нулевого дня в некоторых своих чипах
1
OnePlus 13 появится уже в этом месяце
5
Российский дрон отснял удар ракетой «Искандера» по ЗРК Patriot ВСУ в 100км от ЛБС
+
Huawei представла свои новые продукты на официальном мероприятии
+
На Арабатской стрелке в Крыму строят новый город на 30 тысяч жителей и автодорогу
1
Студенты ОмГТУ создают компьютерную игру об исследовании подземелий Омска
+
В России намерены построить атомный подводный газовоз для доставки углеводородов в Арктику
3
ВС РФ возобновили стремительные наступательные действия по выбиванию ВСУ из Курской области
+
Телефоны Samsung Galaxy S24 первыми получают октябрьское обновление Android 2024
2
Российский истребитель Су-35 улучшил возможности обнаружения и защиты
1
GeForce RTX 5090 будет стоить $2500 – NVIDIA намерена поднять цены на новые видеокарты
2
Ученые наблюдают за черной дырой, уничтожающей звезду за звездой
+

Популярные статьи

Современные мультипликационные сериалы для взрослых - краткий обзор (1-я часть)
8
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
119
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
16
Как Microsoft лишает вас Xbox series - проблема с SSD и ключами шифрования
6
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7500F – почему мы сегодня не рекомендуем покупать процессоры Intel
12
Почему сегодня не рекомендуется покупать процессоры Intel, а AMD предлагает лучший выбор на рынке
17
"Милтон" и десять самых разрушительных ураганов в новейшей американской истории и их последствия
6
Небольшой обзор и разборка ноутбука Asus VivoBook Go 14 (E410MA-BV1517)
5
Сточные воды оказались новым источником экологичного авиационного топлива
1
ТОП 10 miniApp в Telegram, в которые стоит зайти с целью получения дропа
1

Сейчас обсуждают

Александр Сечков
00:02
Это детский лепет.
Почему сегодня не рекомендуется покупать процессоры Intel, а AMD предлагает лучший выбор на рынке
Александр Сечков
00:02
1.Ам5 позже вышел 1700-го. 2 Многоядерная производительность сравнима. не смотря на недоядра. 3 Ряд приложений на интел гораздо эффективнее. И как измерить стабильность? 4 Да камни АМД потребляют мень...
Почему сегодня не рекомендуется покупать процессоры Intel, а AMD предлагает лучший выбор на рынке
SlyBiBi
23:55
Не следующая, а каждая от этого рекламного контрацептива!
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
32Влад32
23:43
Это ИИ или все же обычный фотошоп?
ВСУ использовали нейросеть, чтобы "замаскировать" истинное местоположение F-16 на фотографии
От LoL до KeK один шаг
23:40
Божественный Эпик стоит далеко не 600$))
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
7raven
23:31
Украина неминуемо исчезнет с карты мира, такую судьбу для себя они выбрали давно, когда решили, что могут противостоять России, крайне самонадеянно и смертельно опасно. Даже США и Европа не готовы вст...
Американская пресса называет «план победы» Зеленского безвыигрышной авантюрой
stockclock
23:29
Зион божественнен и не стоит 600 баксов.
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
Enforsen Bsv
23:29
Потому, что с времен Царя Гороха, как повелось , что домашний комп по цене крутится вокруг суммы 1000$ . Так это и осталось. Ни кто в мире , если отталкиваться от статистике , в массовом порядке не с...
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
SekaZzZ34
23:28
Народ с интела переходит
MLID: AMD прекратила производство Ryzen 7 7800X3D, чтобы подготовить рынок к выходу 9800X3D
PanzerK
23:27
Спустя год.... слабоватое унижение. И опять же не в Windows 7...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем