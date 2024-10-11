По вселенной «Звездные войны» после фильма «Скайуокер. Восход» 2019 года не было ни одной новой премьеры. И вот Lucasfilm и Disney планируют снять несколько новых фильмов «Звездные войны», начиная с «Мандалорца и Грогу» режиссера Джона Фавро в 2026 году.

Disney приобрела Star Wars и Lucasfilm в 2012 году, и компания быстро приступила к работе по извлечению выгоды из своих инвестиций в размере 4,05 млрд долларов. "Звёздные войны: Пробуждение силы" открыли эру Disney Star Wars в 2015 году и стали хитом, собрав более 2 млрд долларов в мировом прокате. "Звёздные войны: Последние джедаи" последовали за ними в 2017 году, а "Звёздные войны: Скайуокер. Восход" завершили сагу о Скайуокерах в 2019 году, но каждое продолжение было менее успешным в прокате, чем предыдущее. В промежутке Disney выпустила отдельные фильмы "Изгой-один: Звёздные войны. Истории" (2016) и "Хан Соло: Звёздные войны. Истории" (2018), что означало, что с 2015 по 2019 год каждый год выходил новый фильм Star Wars.

"Мандалорец и Грогу" — 22 мая 2026 года

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«Мандалорец и Грогу» — следующий фильм «Звездных войн», который выйдет в прокат мае 2026 года, является продолжением популярного сериала и вернет Педро Паскаля в роли самого Мандалорца. Подробности сюжета «Мандалорца и Грогу» остаются загадкой, но Джон Фавро, режиссер и продюсер «Мандалорца и Грогу», сказал на D23 в августе 2024 года, что фильм представит «совершенно новое приключение, посвященное этим двум персонажам».

Сериал «Мандалорец» рассказывает историю одинокого наемника (настоящее имя Дин Джарин) и его очень милого напарника Грогу, который принадлежит к той же расе, что и легендарный персонаж «Звездных войн» Йода. Поклонники ласково называют его Малышом Йодой. Пара сближается во время своих межгалактических путешествий в истории, которая происходит после падения Галактической Империи из «Возвращения джедая».

Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди заявила: «Джон Фавро и Дэйв Филони ввели в «Звездные войны» двух новых и любимых персонажей, и эта новая история идеально подходит для большого экрана».

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Сигурни Уивер подтвердила свое участие в фильме, заявив Deadline, что это ее следующий проект и что она была рада встретиться с Грогу на съемочной площадке. Однако пока неизвестно, кого Уивер может сыграть в «Мандалорце и Грогу».

Фильм «Рей» — дата выхода неизвестна

Подтверждено, что Дэйзи Ридли вернется, чтобы снова сыграть Рей впервые после «Скайуокера. Восход» в 2019 году, и что оскароносный режиссер Шарми Обаид-Чиной будет режиссировать фильм.

Действие фильма будет происходить после событий фильма «Скайуокер. Восход» и повествует о Рей, которая «создает новый Орден джедаев».

Чиной станет первой женщиной-режиссером фильма «Звездные войны», начиная с зарождения франшизы в 1970-х годах. Говоря об этом, Обейд-Чиной сказала CNN, что она «очень взволнована» тем, что снимает фильм и создает что-то «очень особенное».

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«Сейчас 2024 год, и я думаю, что пришло время, чтобы женщина выступила и внесла свой вклад в развитие истории о далекой-далекой галактике», — сказала она.

Обаид-Чиной получила премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм» за фильмы «Спасти лицо» (2012) и «Девушка в реке: Цена прощения» (2015).

Виктория Махони была режиссером второго плана в фильме «Скайуокер. Восход», но женщина никогда не претендовала на звание главной режиссерской работы над фильмом из вселенной «Звездные войны».

Фильм «Рассвет джедаев» — дата выхода неизвестна

Джеймс Мэнголд, который ранее был режиссером фильма о Росомахе «Логан», а позже «Индиана Джонс и Колесо судьбы», подписал контракт на постановку предстоящего фильма «Звездные войны», посвященного рассвету джедаев. Как оказалось, Д. Б. Уайсс и Дэвид Бениофф планировали свой собственный фильм «Звездные войны» о самых первых днях джедаев, прежде чем их задумка развалилась.

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«Рассвет джедаев» изначально был историей из комиксов, события которой происходили за 36 000 лет до событий «Новой надежды» и касались первого ордена джедаев.

Фильм, который Мэнголд представил боссу Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, был «Десятью заповедями о зарождении Силы», сказал он. «По сути, для фанатов это своего рода религия»

Фильм Дэйва Филони - дата выхода неизвестна

Дейв Филони, известный по своей работе над сериалами «Звездные войны», а теперь главный креативный директор Lucasfilm, снимает собственный фильм, посвященный Новой Республике. Фильм также «закроет взаимосвязанные истории» из «Мандалорца», «Книги Бобы Фетта» и «Асоки».

Файлон рассказал Variety о своей страсти к «Звездным войнам» и своем видении фильма.

«Я вырос на множестве историй в расширяющейся вселенной, которые исследовали то, что произошло после Возвращения джедая. У фанатов была эта идея, что была новая Республика и остатки Империи, и конфликт продолжался после Возвращения джедая, хотя герои победили», - сказал он. «Поскольку прошло 30 лет с Возвращения джедая, у нас есть место, чтобы рассказать другую историю».

Фильм Лэндо - дата выхода неизвестна

После того, как Дональд Гловер сыграл Лэндо Калриссиана в фильме «Соло», он возвращается, чтобы снять свой собственный полнометражный фильм о Лэндо. Первоначально он был задуман как сериал Disney+, но теперь Лэндо снимается как фильм. Гловер пишет сценарий фильма вместе со своим братом Стивеном Гловером, и его надежда — сделать что-то, что пойдет вразрез с тенденцией, как ее видит Гловер, к тому, что «Звездные войны» слишком серьезны.

Гловер сказал, что понятно, что многие развлечения в наши дни, включая серию «Звездных войн», являются «серьезными» по своей природе из-за ландшафта мира. Но он считает, что «Звездные войны» могут восприниматься слишком серьезно, и он надеется изменить это с помощью своего нового фильма о Лэндо.

«Как фанат «Звездных войн», я считаю, что важно, чтобы было просто весело», — сказал он.

Дональд Гловер обсуждал фильм ранее в этом году, говоря, что одной из причин, по которой он подписался, был предоставленный ему уровень контроля. Он сказал, что этот уровень контроля позволяет ему иметь «единственное» видение проекта.

Фильм Шона Леви - дата выхода неизвестна

Режиссер «Дэдпула и Росомахи» Шон Леви тоже снимает фильм «Звездные войны». В интервью он сказал, что один из его любимых элементов «Звездных войн» — это то, как фильмы часто рассказывают о людях, которые объединяются, чтобы служить чему-то большему, чем они сами, и он надеется достичь этого в своем собственном фильме.

В разговоре с Джошем Хоровицем в подкасте "Happy, Sad, Confused" Леви сказал, что он также надеется, что его фильм «Звездные войны» не будет «лишним» по сравнению с другими фильмами.

«Фильмы «Звездные войны» могут возвращаться к одному и тому же разделу временной шкалы лишь ограниченное количество раз. Я не хочу делать фильм «Звездные войны», который будет излишним», — сказал Леви. «Я действительно хочу создать что-то, что ощущалось бы органично, как по тону, так и по персонажам».

До этого Леви рассказывал о своем фильме «Звездные войны», говоря: «Я вкладываю в него все, что у меня есть, потому что я люблю этот мир, и для меня большая честь присоединиться к этой галактике».

На сегодняшний день никаких подробностей о фильме Леви «Звездные войны» не было раскрыто, как и нет конкретной информации о том, в какое время франшизы попадет фильм или когда он выйдет в кинотеатрах.

Фильм Вайтити - дата выхода неизвестна

Оскароносный режиссер Тайка Вайтити уже работал с Disney над несколькими фильмами о Торе, и он продолжает сотрудничать с компанией для собственного фильма «Звездные войны». У Вайтити есть свой собственный стиль и тон для своих фильмов, и поклонники с нетерпением ждут, как это может быть перенесено во вселенную «Звездных войн». Однако о фильме Вайтити «Звездные войны» известно совсем немного.

В интервью изданию Business Insider в ноябре 2023 года Вайтити сказал, что фильм «Звездные войны» «все еще маринуется». Он добавил, что фильм все еще находится на стадии написания сценария.

В мае 2023 года Вайтити сказал, что его фильм «Звездные войны» все еще находится на ранней стадии разработки, добавив, что у него есть «действительно хорошая идея для него». До этого Вайтити говорил, что в его фильме «Звездные войны» будет элемент искренности, как и во многих его фильмах.

В апреле этого года руководитель Lucasfilm Кэтлин Кеннеди заявила, что работа над фильмом Вайтити «Звездные войны» займет "некоторое время", поскольку он сам пишет сценарий.