Эта рабочая копия McLaren P1 сделана из почти 350 000 деталей Lego Technic.

Команда из 23 сумасшедших из Lego Group и McLaren Automotive потратила более 8000 часов на сборку полноразмерной рабочей копии P1 — и она действительно разогналась до 64 км/ч на гоночной трассе.

Состоящая из колоссальных 342 817 деталей Lego Technic, сборка примерно такого же размера, как и настоящий гиперкар 2013 года. Она даже включает 768 двигателей Lego в конфигурации из восьми моторных блоков, чтобы напоминать силовой агрегат V8 P1.

С электрической батареей и функциональным рулевым колесом эта модель была создана для реальной езды. Британский гонщик McLaren F1 Ландо Норрис проехал на ней по трассе Сильверстоун в Великобритании, преодолев 5,89 км и развив максимальную скорость почти 64 км/ч

Ранее Lego построили модель Bugatti Chiron в масштабе 1:1 еще в 2018 году. Однако эта модель была тяжелее — 1500 кг, на ее сборку ушло почти вдвое больше времени, и она развивала скорость всего около 19 км/ч с втрое большим количеством двигателей LEGO. Трюк P1 также знаменует собой первый случай, когда сборка Lego смогла пройти повороты.