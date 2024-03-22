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Ракетные технологии поступают в Северную Корею под видом академических исследований
Северная Корея регулярно нарушает санкции ООН и большинство этих нарушений связано с Китаем.

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Северная Корея подозревается в использовании совместных исследований с учеными из других стран для разработки ракет и других военных технологий, как показало расследование Nikkei.

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У Северной Кореи более 100 предполагаемых нарушений санкций ООН, 80% из которых связаны с Китаем

Автор: Korean Central News Agency Источник: asia.nikkei.com

С 2022 года Северная Корея провела более 80 испытательных пусков баллистических и других ракет. Санкции ООН ограничивают передачу ракет и других военных технологий из других стран в Северную Корею, но военное развитие страны продолжается.

Северную Корею подозревают в приобретении военных технологий посредством совместных усилий с исследователями за пределами страны.

В последние годы группа экспертов, изучающая введение санкций против Северной Кореи Советом Безопасности ООН, внимательно следит за сотрудничеством Северной Кореи с китайскими исследователями.

Анализ данных научных работ вызвал подозрения, что Северная Корея открыто импортирует ракетные технологии, в основном из Китая, под прикрытием академического обмена.

#северная корая #ракетные технологии
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