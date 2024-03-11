Видео будет интересно любителям бездорожья, ведь Tesla Cybertruck предстает совершенно в новом свете.

В последнее время Tesla Cybertruck привлекает много внимания, и не всегда по уважительной причине. Однако на этот раз он был замечен демонстрирующим свои внедорожные возможности на какой-то адской местности в Моаве, штат Юта. На этих тропах есть сложные участки, такие как "Врата Ада" и "Гидромассажная ванна". Видео пытается доказать, насколько хорош Cybertruck на бездорожье, что может быть важно для людей, планирующих его приобрести.

Ведущий инженер Уэс Моррилл представляет трехмоторную установку Cyberbeast Cybertruck, которая может похвастаться элементами управления для бездорожья. Несмотря на свой нетрадиционный дизайн, Cybertruck умело преодолевает крутые склоны и сложные ландшафты, демонстрируя маневренность и долговечность. Моррилл подчеркивает универсальность грузовика, отмечая его способность преодолевать такие препятствия, хотя и требует умелого вождения.

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Видео привлекло значительное внимание, и его эффективность оценили такие известные личности, как JerryRigEverything. Эта рекламная кампания является частью более широкой кампании Tesla по развенчанию сомнений в возможностях Cybertruck, ранее продемонстрированных на гоночной трассе Baja 1000 и различных ландшафтах Техаса.

Илон Маск намекает на дополнительные функции, специально предназначенные для любителей бездорожья, такие как складная солнечная панель и плавучесть, что повышает привлекательность и универсальность грузовика. Примечательно, что такие энтузиасты, как братья Дизель, взяли настройку в свои руки, оснастив свой Cybertruck гусеницами.

Tesla продолжает подчеркивать впечатляющую буксирную способность Cybertruck, демонстрируя, что он тянет тяжелые грузы и даже опережает спортивные автомобили в гонках при буксировке. Несмотря на то, что цена выше первоначально прогнозируемой и варьируется от 60 990 до 99 990 долларов США, причем варианты предлагают разные уровни производительности, спрос остается высоким.

Хотя Cybertruck может понравиться не всем, его креативный дизайн и впечатляющие характеристики сложно игнорировать. Постоянные маркетинговые кампании Tesla и постоянные улучшения направлены на то, чтобы изменить ожидания людей от электромобилей.