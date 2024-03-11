Юрий Борисов, глава российского космического агентства «Роскосмос», объявил, что Россия и Китай рассматривают новаторскую инициативу по созданию атомной электростанции на Луне в период с 2033 по 2035 год.

Борисов, бывший заместитель министра обороны, сообщил, что Россия и Китай сотрудничают в рамках лунной программы, причем Россия предлагает для этого свои знания в области «ядерной космической энергии». Он подчеркнул необходимость ядерной энергетики для будущих лунных поселений, сославшись на неадекватность солнечных батарей для удовлетворения потребностей в электроэнергии.

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Предлагаемый проект предполагает доставку и установку энергоблока на поверхности Луны в партнерстве с китайскими коллегами к середине 2030-х годов. Борисов подчеркнул масштабность проблемы, подчеркнув необходимость автономной работы без вмешательства человека.

Помимо инициативы по созданию лунной электростанции, Борисов раскрыл планы России по созданию космического грузового корабля с ядерной силовой установкой. Хотя технические аспекты проекта, включая двигательные установки, были рассмотрены, остаются проблемы с обеспечением безопасного охлаждения ядерного реактора.

Предполагаемый космический буксир, оснащенный ядерным реактором и мощными турбинами, предназначен для транспортировки значительных грузов между орбитами, борьбы с космическим мусором и выполнения различных других космических задач. Борисов подчеркнул универсальность и потенциал такого космического корабля в продвижении космических исследований.

Несмотря на амбициозные планы по исследованию Луны, российская космическая программа столкнулась с неудачами, в том числе с провалом миссии космического корабля «Луна-25» в прошлом году. Тем не менее, Москва по-прежнему привержена дальнейшим лунным миссиям, надеясь на совместные российско-китайские миссии с экипажем и создание лунной базы в будущем.