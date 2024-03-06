На сегодняшний день это крупнейший симулятор космической среды и она больше, чем 50 футбольных полей.

Китай представил свой крупнейший симулятор космической среды — монументальную наземную космическую станцию, известную как Инфраструктура моделирования и исследования космической среды (SESRI), расположенную в городе Харбин на северо-востоке Китая.

Видение Китая в освоении космоса выходит далеко за рамки обычных космических станций и ракет-носителей. Стремясь к концу десятилетия укрепить свои позиции в качестве глобальной аэрокосмической державы и стать грозной силой в космосе к 2045 году, Китай энергично реализует крупномасштабные космические инициативы, включая создание лунной базовой станции.

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Для реализации этих высоких целей Китай признает необходимость понимания сложных условий, в которых работают космические корабли, для обеспечения безопасности космонавтов. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на экспериментальные космические корабли, отправленные на орбиту, Китай построил инновационную наземную станцию, способную точно моделировать различные космические условия.

SESRI, совместный проект Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий и Харбинского технологического института, получил первоначальное одобрение в 2015 году. Этот современный объект, расположенный на территории Инновационного парка науки и технологий в Харбине, занимает территорию эквивалентно пятидесяти футбольным полям.

Состоящий из четырех основных лабораторий SESRI тщательно спроектирован для изучения важнейших аспектов космических технологий, включая исследования космической среды, науку о плазме, магнитную среду и разведение животных для космических миссий. Эти лаборатории, оснащенные современными симуляторами, воспроизводят целый спектр космических условий, включая солнечную радиацию, микрогравитацию, экстремальные температуры и космическую пыль.



