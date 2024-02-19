Белый дом отреагировал на сообщения о разработке Россией противоспутникового оружия космического базирования, назвав ситуацию тревожной, но не непосредственной угрозой. Представитель национальной безопасности Джон Кирби обратился к этому вопросу, подчеркнув продолжающийся анализ разведки США и консультации с европейскими союзниками.

Кирби подчеркнул, что, хотя стремление России создать такой потенциал вызывает тревогу, рассматриваемое оружие в настоящее время не находится в боевой готовности. Он уточнил, что оружие было «космического базирования», но воздержался от комментариев по поводу его предполагаемых характеристик, включая ядерный потенциал или источник энергии. Белый дом отверг утверждения о непосредственной угрозе этого оружия безопасности человечества или физическому разрушению на Земле.

Тем временем Москва отвергла претензии США как «злонамеренную выдумку», направленную на то, чтобы повлиять на прохождение пакета помощи Украине через Палату представителей. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскритиковал тактику Белого дома как попытку манипулировать Конгрессом, поставив под сомнение подлинность обвинений.

США и Великобритания ранее обвиняли Россию в испытаниях космического оружия в 2020 году, что Москва опровергла как пропаганду. Кирби подчеркнул потенциальные риски, связанные с новейшим оружием, включая опасность для астронавтов на низкой орбите и сбои в работе важнейших военных и гражданских спутников.

Кроме того, Кирби подчеркнул нарушение Договора по космосу 1967 года, который запрещает размещение оружия массового уничтожения в космическом пространстве. Он подчеркнул значимость договора, подписанного более чем 130 странами, включая Россию и США.

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Ситуация побудила президента США Джо Байдена напрямую вступить в дипломатический контакт с Москвой. Законодатели-республиканцы, в том числе Майк Тернер и Энди Оглс, выразили обеспокоенность по поводу угрозы национальной безопасности, которую представляет это оружие, призвав рассекретить соответствующую информацию и провести расследование влияния этого вопроса на внешнюю и внутреннюю политику.

После брифинга советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана Тернер выразил уверенность в серьезности подхода администрации к решению этой проблемы и подтвердил поддержку Конгрессом предлагаемых мер. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон подтвердил серьезность ситуации, подчеркнув продолжающееся сотрудничество между администрацией и Конгрессом в борьбе с угрозой.

США рассматривают Россию и Китай как основных конкурентов среди национальных государств, объясняя развитие ими различных систем вооружения, включая ядерный, кибер- и космический потенциал, усилением геополитической напряженности.