По меньшей мере 35 женщин пропали без вести после того, как похитители схватили гостей, возвращавшихся со свадьбы на северо-западе Нигерии, сообщили официальные лица AFP в понедельник.

Представитель полиции Абубакар Алию заявил, что «подозреваемые вооруженные бандиты устроили засаду и похитили около 35 женщин», возвращавшихся со свадьбы в районе Сабува.

Комиссар внутренней безопасности штата Насиру Муаз назвал более высокую цифру, заявив, что более 50 человек были схвачены на обратном пути в деревню Дамари после того, как они сопровождали невесту в дом жениха.

«Чиновники посетили село и им сказали, что захвачено 53 человека», - сказал он. «Для колонны, везущей невесту, было довольно рискованно ехать в темноте по такой бандитской местности под пение и улюлюканье. Бандиты воспользовались этой возможностью и забрали их», — сказал он.

Комиссар призвал жителей избегать ночных поездок и сообщил, что сотрудники службы безопасности пытаются найти и спасти пленников.

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Похищения людей с целью выкупа являются серьезной проблемой в Нигерии: преступные группировки нападают на шоссе, квартиры и даже похищают учеников из школ. Банды, известные на местном уровне как бандиты, действуют на базах, спрятанных в лесах северо-западных и центральных штатов.

В начале года преступники похитили пять молодых сестер недалеко от столицы Абуджи и убили одну, когда истек срок выкупа, что вызвало национальный протест. На прошлой неделе похитители напали на нигерийский школьный автобус и похитили пятерых детей вместе с их учителями в юго-западном штате Экити.

Президент Бола Ахмед Тинубу пришел к власти в прошлом году, пообещав решить проблему отсутствия безопасности в Нигерии. Страна борется с джихадистами на северо-востоке, преступными группировками на северо-западе и вспышкой межобщинного насилия в центральных штатах.

Нигерийская консалтинговая компания по рискам SBM Intelligence сообщила, что с момента прихода Тинубу к власти в мае в Нигерии было зарегистрировано 3964 похищения человека.