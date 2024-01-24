Около 1000 штатных вакансий eBay будут сокращены в США.

Последним технологическим гигантом, на которого повлияла экономика, является eBay, который буквально сегодня объявил, что сокращает свою рабочую силу примерно на 1000 должностей. Это, соответствует примерно 9% штатных сотрудников компании. Американских сотрудников просят работать из дома с 24 января, а пострадавшие будут уведомлены «в ближайшее время». Однако, в отличие от Discord и Riot Games, сообщение eBay не содержало подробностей о выходных пособиях и выплатах. Компания также планирует сократить количество подрядчиков в ближайшие месяцы.

eBay крупный игрок IT сообщества, такой же как Unity или Google, так что заявление об увольнениях не рисует приятную картину для технологической сцены в начале 2024 года. Как и его коллеги, eBay объяснили причину этого раунда увольнений тем, что они нанял слишком много людей в последние годы. «Хотя мы добиваемся прогресса в реализации нашей стратегии, наша общая численность персонала и расходы опережают рост нашего бизнеса», — заявил в меморандуме президент и генеральный директор Джейми Янноне. Надеемся, что новый инструмент категоризации LinkedIn на базе искусственного интеллекта пригодится тем, кто в этом нуждается.