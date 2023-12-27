Глубокое море — загадочный, чужой мир. Но каждый год ученые делают открытия о глубинах океана, которые помогают разгадать часть головоломки, и этот год не стал исключением. От гигантских подводных гор и самых глубоководных рыб до загадочного золотого шара и загадочных утечек метана — вот 10 лучших глубоководных открытий 2023 года.

Гигантская подводная гора

Исследователи обнаружили подводную гору выше Бурдж-Халифа.(Изображение предоставлено: Океанический институт Шмидта)

реклама





В ноябре исследователи, составившие карту морского дна недалеко от Гватемалы, обнаружили гигантскую подводную гору, или подводную гору, которая в два раза выше самого высокого здания в мире — Бурдж-Халифа.

Конусообразная структура высотой 1600 метров, расположенная на глубине 2400 метра ниже поверхности океана, является остатком древнего подводного вулкана и занимает площадь около 14 квадратных километров. Исследователи обнаружили его с помощью многолучевого гидролокатора во время шестидневного перехода между Коста-Рикой и Восточно-Тихоокеанским поднятием — границей тектонических плит в середине Тихого океана.

Подводные горы обеспечивают важнейшую каменистую среду обитания для глубоководных кораллов, губок и множества беспозвоночных. По оценкам экспертов, в Мировом океане существует не менее 100 000 неоткрытых подводных гор.

Тепловые волны морского дна

реклама





Ученые использовали данные об океанских течениях для моделирования донных морских тепловых волн.(Изображение предоставлено: НАСА/Студия научной визуализации Центра космических полетов Годдарда)

В мартовском исследовании было опубликовано, что в некоторых из самых глубоких точек океана, вероятно, наблюдаются ранее неизвестные волны тепла, которые угрожают обитающим там существам.

Волны тепла у поверхности океана, являющиеся результатом антропогенного изменения климата и океанографических явлений, таких как Эль-Ниньо, документировались на протяжении десятилетий. Но компьютерная модель, использующая температуру поверхности и океанские течения, показала, что морское дно, вероятно, также испытывает то, что исследователи называют «придонными морскими тепловыми волнами».

Модели показали, что глубоководные тепловые волны могут быть еще более экстремальными и длиться дольше, чем поверхностные тепловые волны.

реклама





Экосистемы морского дна часто населены омарами, гребешками, камбалой, треской и другими существами, вылавливаемыми в коммерческих целях, а это означает, что придонные морские тепловые волны могут иметь серьезные финансовые последствия, а также быть экологически разрушительными.

Таинственный золотой шар

Ученые не уверены, что они извлекли из глубин океана.(Изображение предоставлено NOAA Ocean Exploration, Морской пейзаж Аляски.)

В сентябре исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований (НОАА) подняли со дна моря в заливе Аляска загадочный золотой шар. Первоначальный анализ показал, что он имеет «биологическое происхождение», но ученые понятия не имели, что это такое.

Исследователи извлекли золотой шар с подводной горы на глубине около 3300 метров под поверхностью земли с помощью аппарата с дистанционным управлением (ROV). Загадочный объект имел ширину около 10 сантиметров и, казалось, был прикреплен к камню. Когда его вытащили на поверхность, он потерял большую часть своей структуры и «расплавился» в мутную кучу.

реклама





Мнения ученых относительно того, что это был за шар, разделились: одни думали, что это футляр для яйца, другие подозревали, что это губка , а третьи отмечали, что это может быть и что-то совершенно другое. И личность сферы до сих пор неизвестна.

Золотой цвет шара также является загадкой. «Поскольку естественный свет не проникает на эти глубины, зачастую трудно определить, почему появляются определенные цвета», — пишут исследователи.

Покрытый яйцами вулкан

До миллиона яиц могут покрыть недавно открытую подводную гору. (Изображение предоставлено: NEPDEP 2023)

В июле исследователи исследовали древний глубоководный вулкан у тихоокеанского побережья Канады и обнаружили, что он, на удивление, все еще активен и покрыт до 1 миллиона яиц размером с футбольный мяч.

Подводная гора, возвышающаяся на 1100 метров над морским дном, извергала теплую, богатую питательными веществами воду, которая поддерживала процветающую экосистему глубоководных кораллов и питомник тихоокеанских белых коньков ( Bathyraja spinosissima ) — малоизвестного моря. существа, связанные с акулами и скатами.

Коньки отложили на подводной горе бесчисленное количество яиц прямоугольной формы, известных как кошельки русалок. По оценкам ученых, в этом районе может находиться от 100 000 до более миллиона яиц. Когда эти яйца вылупляются, подводная гора, вероятно, становится идеальной средой обитания для молоди, прежде чем отправиться в более широкий океан.

Непонятная утечка метана

Метан был обнаружен в пузыре со дна Балтийского моря.(Изображение предоставлено: VitaSerendipity/Getty Images)

В августе исследователи обнаружили огромную загадочную «утечку» метана, идущую со дна самой глубокой точки Балтийского моря.

Команда обнаружила, что парниковый газ «практически пузырился повсюду» на площади примерно 20 квадратных километров — около 4000 футбольных полей — на глубине около 400 метров.

Пузыри также росли намного выше, чем аналогичные выбросы метана по всему миру. Обычно метан растворяется в глубоких водах и редко поднимается выше, чем на несколько сотен футов над морским дном. Но газ, поднимающийся из этой области, достигал глубины примерно 20 метров от поверхности океана, что является «совершенно новым явлением».

Исследователи полагают, что метан образуется в результате разложения органических веществ на морском дне, но неясно, почему его так много и почему он поднимается так высоко в толще воды.

Самая глубоководная рыба на свете

Исследователи заметили десятки рыб-улиток на дне впадины недалеко от Японии.(Изображение предоставлено: Caladan Oceanic)

В апреле ученые опубликовали жуткие кадры группы призрачных белых рыб, плавающих по морскому дну на глубине более 8 км под волнами в одной из самых глубоких впадин в мире.

Неопознанный вид улиток, который, вероятно, принадлежит к роду Pseudoliparis, был замечен исследователями, управлявшими ROV, во впадине Идзу-Огасавара недалеко от Японии на глубине 8 336 метров, что составляет более 150 метров глубже, чем любая рыба, которую когда-либо видели раньше.

Огромное давление на такой глубине могло бы раздавить большую часть рыбы. Но улитки заменили свою чешую студенистым слоем, который помогает поглощать это давление. Улитки также содержат специальные химические вещества, которые защищают их на клеточном уровне.

В той же экспедиции исследователи поймали и вытащили двух улиток в близлежащей Японской впадине на глубине 8 022 метров, что делает их самой глубоководной рыбой, когда-либо пойманной человеком.

Глубоководные коралловые рифы

Рифы были обнаружены на глубине около 300 метров под поверхностью океана.(Изображение предоставлено: Океанический институт Шмидта)

Во время 30-дневной экспедиции у побережья Эквадора исследователи океана обнаружили пару нетронутых глубоководных коралловых рифов недалеко от Галапагосских островов .

Рифы расположены на глубине около 300 метров под поверхностью океана, что намного глубже, чем у большинства коралловых рифов , а длина самого крупного из двух рифов превышает 800 метров.

Рифы отличаются богатым разнообразием видов каменистых кораллов, которые, вероятно, процветали там на протяжении тысячелетий. Они являются домом для множества других существ, включая ракообразных, анемонов, хрупких звезд и ежей.

Экспедиция также подтвердила наличие в близлежащем районе двух подводных гор, которые ученые ранее обнаружили по спутниковым данным.

«Девственная природа» под угрозой

Зона Кларион-Клиппертон является домом для тысяч неоткрытых видов.(Изображение предоставлено: Попечители Музея естественной истории в Лондоне)

В майском исследовании ученые опубликовали, что одно из наиболее многообещающих мест для будущей глубоководной добычи полезных ископаемых является домом для более чем 5000 недавно выявленных видов животных, и все они могут оказаться в непосредственной опасности, если люди начнут добывать эту территорию.

Зона Кларион-Клиппертон представляет собой обширную деформацию морского дна, которая простирается от Мексики до Гавайев и занимает площадь около 6 миллионов квадратных километров, что примерно в 3,5 раза превышает площадь Аляски. Он покрыт сферическими конкрециями размером с картофелину, которые богаты весьма ценными металлами, такими как марганец, кобальт и никель, а также небольшими концентрациями чрезвычайно ценных редкоземельных элементов.

Исследователи проанализировали более 100 000 отдельных записей, собранных в этом районе, и подсчитали, что 90% выявленных ими видов могут быть новыми для науки. Глубоководная добыча полезных ископаемых, которая может начаться в ближайшие несколько лет, может поставить под угрозу все эти виды.

«Учитывая вырисовывающуюся возможность добычи полезных ископаемых, вдвойне важно, чтобы мы знали больше об этих действительно недостаточно изученных местах обитания», — пишут исследователи.

Скрытый подземный мир

Гидротермальные жерла представляют собой биологически богатые глубоководные экосистемы.(Изображение предоставлено: Океанический институт Шмидта)

В августе ученые, исследующие гидротермальные жерла в Тихом океане, обнаружили скрытую экосистему, погребенную под мини-вулканическими конусами.

Гидротермальные источники, расположенные на Восточно-Тихоокеанском хребте недалеко от Центральной Америки, изучаются уже более 40 лет. Но впервые исследователи заглянули под жерла, соскребая донные осадки океана с помощью роботизированной руки ROV. При этом они обнаружили большое разнообразие подводных существ, включая червей, улиток и глубоководных осьминогов.

«Это поистине замечательное открытие новой экосистемы, скрытой под другой экосистемой, дает новые доказательства того, что жизнь существует в невероятных местах», — пишут исследователи.

«Умопомрачительная» карта вулканов

Ученые нанесли на карту около 19 000 глубоководных вулканов.(Изображение предоставлено: Управление по исследованию и исследованию океана NOAA)

В апреле исследователи опубликовали «ошеломляющую» карту более чем 19 000 подводных вулканов по всему миру , большинство из которых были открыты недавно.

Для составления карты исследователи использовали радиолокационные данные с нескольких спутников. Спутники искали крошечные отклонения силы тяжести, создаваемые подводными горами, и смогли обнаружить подводные холмы высотой всего 1100 метров.

Команда считает, что карта может помочь ученым узнать больше об океанских течениях, тектонике плит и изменении климата.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Карта представляет собой один из наиболее полных сборников подводных гор, когда-либо созданных, но исследователи до сих пор считают, что на морском дне разбросаны тысячи неоткрытых структур.