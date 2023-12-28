В настоящее время большинство людей предпочитают сохранять свои самые важные файлы в Google Drive, Dropbox, OneDrive и других облачных платформах хранения. Это привело к тому, что использование съемных устройств, таких как USB-накопители (флешки) значительно снизится. Однако все еще есть люди, которые продолжают использовать их для сохранения или переноса фотографий, видео, музыки и т. д. с одного компьютера на другой. Единственный недостаток USB-накопителей заключается в том, что они очень легко заражаются вирусами. Все, что нам нужно сделать, это подключить его к зараженному компьютеру, чтобы наше устройство также заразилось. Хотя существует множество антивирусов, которые могут противодействовать этим вредоносным программам, правда в том, что некоторые из них работают очень плохо. Чтобы избежать этой ситуации, были созданы знаменитые блокировщик данных USB.

Эти небольшие устройства, также известные как «блокировщик данных USB», действуют аналогично контрацептивам. То есть, если мы поместим его на флэшку (перед подключением к зараженному компьютеру), то не возникнет риска заражения его вирусом. Они также полезны, чтобы не стать жертвой киберпреступников, которые часто крадут информацию у тех, кто использует общедоступные USB-порты.

Если посмотреть на флешку, легко заметить, что внутри она состоит из четырех очень тонких кабелей. Два из них предназначены для питания, а два других — для передачи данных. Смысл работы блокировщика данных USB заключается в том, чтобы заблокировать кабели передачи и оставить только кабели для питания. Таким образом, пользователь предотвращает проникновение вируса на свой флешку.

Блокировщик данных USB можно найти в различных магазинах, торгующих технологичной продукцией. Если вы не можете их найти, вы можете купить их в интернет-магазинах, даже на AliExpress. Цена на эти устройства варьируется в зависимости от бренда и продавца, но находится в пределах от 400 до 3500 рублей.

Стоит отметить, что это не единственная альтернатива защите USB-накопителя от вирусов. Вы можете использовать трюк, который превратит ваш флэш-накопитель в диск, доступный только для чтения. То есть вы можете подключить его к любому компьютеру (даже зараженному) и он не поймает ни одного вируса, так как запись будет заблокирована. Чтобы добиться этого, выполните следующие действия:

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Подключите флешку к компьютеру