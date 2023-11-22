Самолет, который называют «сыном Конкорда» перевезен в покрасочный цех Lockheed Martin.

Самолет НАСА X-59 был перевезен в покрасочный цех Lockheed Martin Skunk Works в Палмейде, штат Калифорния. Как сообщает StudyFinds, как только покрасочные работы будут завершены, команда проведет окончательные измерения веса самолета и его точной формы, чтобы улучшить компьютерное моделирование.

реклама

Этот сверхзвуковой самолет сможет летать быстрее скорости звука — почти в два раза быстрее оригинального самолета «Конкорд». Чтобы свести к минимуму неудобства для людей на земле, инженеры также пытаются уменьшить грохот типичного звукового удара.

В августе 2023 года НАСА заявило, что определило различные потенциальные рынки пассажиров примерно на 50 установленных маршрутах, соединяющих города. Если это будет реализовано, по одному маршруту можно будет совершать рейсы из Нью-Йорка в Лондон в четыре раза быстрее, чем это возможно на данный момент.

По данным НАСА, переход к покраске был сделан 14 ноября. «Схема окраски X-59 будет включать в себя в основном белый корпус, нижнюю часть НАСА «Sonic Blue» и красные акценты на крыльях», — заявило космическое агентство в сообщении НАСА. «Краска не просто добавляет косметическую ценность. Она также служит определенной цели: краска помогает защитить самолет от влаги и коррозии и включает в себя ключевые маркировки безопасности, помогающие при наземных и летных операциях».

«Мы невероятно рады достижению этого этапа миссии. Когда X-59 выйдет из покрасочного цеха со свежей краской, я ожидаю, что в этот момент у меня перехватит дыхание, потому что я увижу, как наше видение воплощается в жизнь», — добавила Кэти Бахм, руководитель проекта. «Предстоящий год будет важным для X-59, и будет здорово, если внешний вид самолета наконец-то будет соответствовать предстоящей впечатляющей миссии», — добавил Бахм.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Самолет важен для миссии НАСА Quesst, первый полет которого запланирован на 2024 год. НАСА пролетит на X-59 над несколькими еще не выбранными населенными пунктами США и соберет данные о восприятии людьми звука, который он издает. На основании исследования НАСА отправит данные регулирующим органам, что может привести к корректировке действующих правил, запрещающих коммерческие сверхзвуковые полеты над сушей с целевой скоростью от 2 до 4 Маха. Современные самолеты совершают полеты со скоростью около 80% скорости звука (965 км/ч). Для сравнения, максимальная крейсерская скорость «Конкорда» составляла 2179 км/ч или 2,04 Маха.