Компания Pterodynamics представила ВМС США свой уникальный дрон-трансформер с конструкцией Transwing .

Компания Pterodynamics отправила свой уникальный дрон Transwing на ходовые испытания в ВМС США, продемонстрировав его способность автономно приземляться на движущуюся цель. Его двугранные складные крылья обеспечивают исключительную дальность полета и грузоподъемность.

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Конструкция Transwing — редкая птица в авиации — странный и необычный подход, который на самом деле предлагает значительные преимущества при очень небольшом количестве недостатков. По своей сути это переходной планер eVTOL с возможностью крейсерского полета, но то, как он меняет форму между режимами зависания и крейсерского полета, делает его одним из самых умных самолетов, которые мы когда-либо видели.

Его крылья складываются из полностью вытянутого в горизонтальной плоскости до прижатого к бокам в вертикальной плоскости. Четыре пропеллера, размещенные поперек крыльев, поворачиваются из полностью горизонтального положения в вертикальное вверх, когда крылья сложены. Результат: самолет, удивительно компактный на земле, но с огромным размахом крыльев в воздухе. Нет никакого дополнительного веса наклонных двигательных установок или дополнительного веса и сопротивления подъемно-крейсерской конструкции, подъемные винты которой бесполезны в крейсерском режиме. Задние концы гондол двигательной установки служат точками приземления, что позволяет сэкономить дополнительный вес опор или шасси.

Это делает его самой легкой конструкцией переходного планера вертикального взлета и посадки с наибольшей подъемной силой и наименьшим лобовым сопротивлением, которую мы когда-либо видели, что дает ему новый уровень эффективности, который увеличивает грузоподъемность и дальность полета, значительно превышающую возможности традиционных конструкций.

Им также чрезвычайно легко управлять; Самолет Transwing можно упаковать в коробку или ящик для транспортировки в компактном режиме вертикального взлета и посадки. Для этого даже не нужно снимать пропеллеры; лопасти складываются обратно в гондолы, когда они не вращаются, а это означает, что дрон можете летать всего на двух винтах, чтобы еще больше повысить эффективность и дальность полета.

Компания Pterodynamics построила ряд прототипов, нынешней моделью является X-P4 с размахом крыльев 4 м. Он способен поднимать полезную нагрузку массой 6,8 кг при максимальной взлетной массе (MTOW) 38 кг, а затем преодолевать расстояние 110 км за час крейсерской скорости, прежде чем аккумулятор разрядится. В спринте он может развивать скорость 185 км/ч.

Он летает автономно, и на видео испытаний при сильном ветре ниже вы можете увидеть, как команда Pterodynamics тренирует его приземляться на движущиеся цели, например, на кузов движущегося грузовика, что удобно для использования в военных целях. Его превосходная дальность полета заставила ВМС США заинтересоваться Transwing как логистической платформой «корабль-берег», автономно доставляющей грузы, которые в противном случае потребовали бы поднятия в воздух очень дорогого вертолета, пилота и всего остального.





Хотя X-P4 — довольно большой дрон, для перевозки которого требуется два человека, Pterodynamics планирует сделать его гораздо больше. X-P5 будет иметь размах крыльев 6,7 м и рассчитан на перевозку полезной нагрузки массой 23 кг на расстояние до 925 км с использованием гибридной силовой системы. А X-P6 поднимет планку на новый уровень благодаря турбогенераторной трансмиссии, способной перевозить 100 кг на расстояние до 1570 км при размахе крыла 9,1 м.



