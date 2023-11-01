Концепция запуска космического корабля советской эпохи, была обнаружена и визуально воссоздана YouTube-каналом «Hazegrayart».

Эта инновационная разработка, известная как «Алексеев/Сухой Альбатрос», первоначально была задумана в 1974 году авиастроительной компанией «Сухой» и специалистом по судам на подводных крыльях Ростиславом Алексеевым. Целью проекта было вывести космический челнок в космос с использованием баржи на подводных крыльях, самолета-носителя и уникальной системы запуска. Хотя эта творческая модель так и не была реализована, она предлагает заглянуть в смелые идеи прошлого.

«Алексеев/Сухой Альбатрос» представлял собой амбициозную трехступенчатую систему запуска шаттлов, предназначенную для запуска космического корабля в небеса без необходимости использования традиционной стартовой инфраструктуры, такой как стартовая площадка или взлетно-посадочная полоса. Система состояла из полностью восстанавливаемых и многоразовых компонентов, демонстрируя инновационный подход к космическим путешествиям.

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Основой этой концепции стала массивная 70-метровая и водоизмещением 2000 тонн баржа на подводных крыльях, названная «Albatros Momentum Block». На вершине этой баржи располагался 91-метровый авианосец «Альбатрос», который имел выдающийся вес в 1250 тонн при полной заправке. Этот самолет был оснащен ракетой на жидком кислороде и жидком водороде, способной генерировать ошеломляющую тягу в 7,84 миллиона килоньютонов.

В задней части самолета-носителя находился относительно компактный 49-метровый космический челнок Albatros Raketoplan, весивший при полной заправке скромные 320 тонн. Ракета шаттла развивала тягу в 1,96 миллиона килоньютонов.

Процедура запуска была задумана как многоэтапное мероприятие. Самолет-носитель второй ступени будет запускать свои ракеты, пополняя запас топлива из 180-тонного запаса на барже. Это действие позволит разогнать баржу на подводных крыльях до критической скорости, что значительно снизит сопротивление. В течение двух минут после запуска ракеты баржа достигнет стартовой скорости примерно 180 километров в час. В этот момент самолет-носитель создаст достаточную подъемную силу под крыльями для взлета. Затем он поднимет шаттл на большую высоту, а затем отделится, что позволит ему продолжить путь на орбиту с помощью ракетного двигателя. Тем временем самолет-носитель вернется на Землю для благополучной посадки.





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Несмотря на свой новаторский дизайн, эта смелая концепция так и не получила необходимого одобрения. Аспект плана касающийся подводных крыльев вызвал осложнения, поскольку высокоскоростное движение на подводных крыльях, превышающее примерно 113 километров в час, привело к явлению, известному как кавитация. Кавитация предполагает образование паровых карманов в воде из-за низкого давления над крыльями подводных крыльев, что приводит к последующему обрушению и ударным волнам. Эти условия могут привести к повреждению и усталости судов на подводных крыльях, что далеко не идеально при транспортировке ценных космических кораблей и ракет-носителей.