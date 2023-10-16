Китай ускорил процесс сертификации, чтобы сделать это первое в мире коммерческое воздушное такси eVTOL – и первое полностью сертифицированное автономное пилотируемое воздушное такси eVTOL.

Еще на выставке CES 2016 компания eHang ошеломила мир концепцией небольшого автономного пассажирского октакоптера. Семь лет спустя эта концепция превратилась в первое в мире полностью сертифицированное воздушное такси eVTOL, допущенное к использованию в коммерческих целях.

реклама





Это свидетельство простоты конструкции eHang EH 216, который теперь летает на восьми соосно установленных парах винтов (всего 16 винтов) и автономно перевозит двух пассажиров на расстояние до 30 км между зарядками с максимальной скоростью около 130 км/ч.

Это скромные цифры по сравнению с пятиместным автомобилем Joby S4, развивающим скорость 322 км, который возглавляет команду «остального мира» в гонке за получением сертификатов FAA и EASA и является также способен наклонять свои шесть больших несущих винтов вперед для высокоэффективного горизонтального крейсерского полета с опорой на крыло, но, с другой стороны, характеристики самолета eHang хорошо подходят для коротких перелетов с крыши на крышу в режиме города с его перегруженными дорогами, а также для коротких живописных туристических полетов.

Сертификат, выданный в пятницу, также является свидетельством решимости Управления гражданской авиации Китая добиться того, чтобы коммерческие полеты eVTOL осуществлялись значительно раньше конкурентов в США и Европе во имя национального стратегического преимущества.

реклама





Для ясности: eHang 216 сертифицирован только в Китае. Ожидается, что ФАУ США и авиационные власти Европы EASA начнут выдавать сертификаты для eVTOL не раннее 2024 года, причем 2025 или даже 2026 год более вероятен.

eHang уже совершила около 10 000 «демонстрационных рейсов» с пассажирами.

В некотором смысле сертификат типа (ТС) не сильно меняет ситуацию; eHang уже несколько лет возит пассажиров на «демонстрационные полеты» по всему Китаю, тогда как ближайший конкурент Joby только что отпраздновал свои первые пробные испытательные полеты с пилотом на борту. Очень немногие другие западные компании воздушного такси вроде eVTOL ( заметным исключением является Volocopter ) достигли даже этой стадии. Главное, что действительно меняется, это то, что теперь eHang разрешено взимать с пассажиров деньги и начать расширять свою коммерческую, производственную и транспортную деятельность.

«Я выражаю сердечную благодарность CAAC, команде экспертов и всем сотрудникам EHang за их непоколебимую преданность делу», — заявил основатель, председатель и генеральный директор eHang Хуажи Ху в пресс-релизе. «Наша собственная разработка — система пассажирских БПЛА EH216-S наконец-то оправдал большие надежды на создание первого TC в мировой индустрии eVTOL, что стало важной главой в истории гражданской авиации».

реклама





«Принимая TC в качестве трамплина, мы начнем коммерческую эксплуатацию беспилотных самолетов eVTOL EH216-S, уделяя приоритетное внимание безопасности. Это позволит нам неуклонно продвигаться к нашей стратегической цели — стать оператором платформы UAM и взять на себя обязательства по выполнению нашей миссии и обеспечить безопасную, автономную и экологически чистую воздушную мобильность, доступную каждому».

Возможность начать получать прибыль на годы раньше, чем кто-либо еще в бизнесе, действительно должна дать eHang – и, как следствие, Китаю – значительное преимущество перед иностранными конкурентами.

eHang EH 216: 16-винтовое двухместное автономное электрическое воздушное такси с вертикальным взлетом и посадкой.

Кто-то может сказать, что решение Китая срочно вывести эту передовую технологию на рынок — это рискованный подход, который может поставить под угрозу жизни людей, но с другой стороны, EH 216 уже совершил более 40 000 испытательных полетов и выполнил все условия регулирующих органов требующих доказать, что это безопасно.

реклама





С другой стороны, давайте будем честными; если и когда самолет eHang попадет в ужасную катастрофу, мы, возможно, никогда об этом не услышим. Все китайские СМИ являются государственными, и существует общеизвестная тенденция, когда все, что может стать неловким, просто не публикуется. Нет абсолютно никакой гарантии, что дюжина eHangs, возможно, уже не падала с неба на головы пешеходов.

С другой стороны, eVTOL построены на очень надежной технологии; Аккумуляторы, пропеллеры и электродвигатели на данный момент хорошо себя зарекомендовали, и справедливо утверждать, что в этих вещах гораздо меньше ошибок, чем в любом самолете с двигателем внутреннего сгорания. И они используют распределенную двигательную установку с огромным резервированием, поэтому, даже если что-то пойдет не так и на EH 216 отключится двигатель, есть еще 15 других, готовых компенсировать это и безопасно завершить полет.

С этой точки зрения, возможно, ускоренный подход Китая имеет большой смысл, а остальной мир позволяет себе напрасно увязнуть в бюрократической волоките. Но, как говорится, каждый подпункт каждого правила в своде правил авиации написан кровью. В любом случае, коммерческие полеты eVTOL очень скоро станут реальностью, и мир авиации будет с интересом следить за тем, как рынок отреагирует на эти самолеты, где они станут полезными и какие уроки Китай может преподать остальному миру в будущем.

EH216 завершил пробные пассажирские полеты в Цзишоу, провинция Хунань, Китай